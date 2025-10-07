Fine show of cattle at Armoy Mart, heifers to £2,340 for Belgian Blue heifer

Another fine show of 230 head on Monday night saw a very sharp trade for all sorts of cattle.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Subscription Offers Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Steers sold to £2,620 for a 700kg Belgian Blue from Mr Paul Black, Ballycastle.

Heifers sold to £2,340 for a 660kgs Belgian Blue heifer from Mr Liam Kirk, Coleraine.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Fat cows sold to £2,310 paid to Mr Brendan McAllister, Aughaboy for a 540kgs Charolais cow and a Limousin bull of 850kgs selling to £2,730 for a Carnlough farmer.

Armoy Mart

Leading prices

Paul Black, Ballycastle, Belgian Blue, 700kgs £2,620,660kgs £2,380, 605kgs £2,220. Robert Getty, Armoy, Charolais, 620kgs £2,380, 580kgs £2,000. Elliott Farms, Dunloy, Charolais, 550kgs £2,090, 490kgs £1,980, 520kgs £2,000, 530kgs £2,160. Sean McCann, Toomebridge, Charolais, 300kgs £1,490, 320kgs £1,700, 310kgs £1,680, 350kgs £1,600. Kilraughts Farm, Aberdeen Angus, 600kgs £2,290, 610kgs £2,240. Charles McCormick, Armoy, Limousin, 500kgs £2,000, 450kgs £1,920, 480kgs £2,020, 505kgs £2,050. William Fleming, Finvoy, Belgian Blue, 420kgs £1,690, 480kgs £1,870, 510kgs £1,910, 440kgs £1,730. Jas McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 680kgs £2,250, 605kgs £2,210. Colin Crawford, Clough, Hereford, 480kgs £1,840, 450kgs £1,780, 500kgs £1,980, 460kgs £1,790.

J Chridtie and Son, Ballintoy, Charolais, 490kgs £1,900, 490kgs £1,840. P Mehaffey, Charolais, 270kgs £1,440, 300kgs £1,600. Chris McCurdy, Bushmills, Aberdeen Angus, 370kgs £1,560, 330kgs £1,420. Randal McDonnell, Ballyvoy, Holsteins, 570kgs £2,040, 630kgs £2,060, 580kgs £1,940, 570kgs £1,940, 600kgs £2,020. Sam Chestnuttl, Liscolman, Aberdeen Angus, 300kgs £1,370, 360kgs £1,430, 290kgs £1,160, 480kgs £1,540, 410kgs £1,390. W and T Munnis, Ballymoney, Fleckvieh, 560kgs £2,040, 540kgs £2,000, 510kgs £1,950, 590kgs £2,270, 520kgs £1,950. Sydney Dobbin, Bushmills, Friesian, 520kgs £1,850, 520kgs £1,800. Ian Kennedy, Ballymoney, Belgian Blue, 360kgs £1,560, 330kgs £1,410. Sean McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 500kgs £2,200.

Heifers

Liam Kirk, Coleraine, Belgian Blue, 660kgs £2,340, 520kgs £1,960, 600kgs £2,130, 560kgs £2,030, 640kgs £2,240. Alistair McGuckian, Cloughmills, Limousin, 340kgs £1,500. W and T Munnis, Kilraughts, Fleckvieh, 640kgs £2,200. Sean McCann, Toomebridge, Charolais, 300kgs £1,390, 350kgs £1,600, 250kgs £1,260, 290kgs £1,450, 300kgs £1,370. Paul Mehaffy, Charolais, 290kgs £1,370, 330kgs £1,510, 370kgs £1,510. George Steele, Bushmills, SH, 550kgs £1,980. C McCaughan, Ballyvoy, Aberdeen Angus, 470kgs £1,760, 450kgs £1,710, 400kgs £1,690, 450kgs £1,660. Jas McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 590kgs £2,000. J Christie and Son, Ballintoy, Limousin, 390kgs £1,550. M McClafferty, Armoy, Charolais, 390kgs £1,550, 410kgs £1,520. Liam Kirk, Coleraine, Aberdeen Angus, 500kgs £1,900, 510kgs £1,800, 590kgs £2,080.

Fat cows

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Brendan McAllister, Glenarm, Charolais, 540kgs £2,310. J O’Kane, Carnlough, Limousin, 850kgs £2,730. S McAllister, Ballyvoy, Belted Galloway, 570kgs £1,660. H and S Duffin, Martinstown, Friesian, 440kgs £1,360. F and J McCurry, Cushendall, Aberdeen Angus, 640kgs £1,540, 700kgs £1,580. Christie McHenry, Ballycastle, Limousin, 650kgs £1,720. V and C Butler, Ballyvoy, Limousin, 560kgs £1,410. Hugh O’Kane, Carnlough, Limousin, 600kgs £1,600.

Sale every Monday night at 6.30pm sharp.

Watch live and bid with mart eye.

Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.