Fine turnout of cattle at Armoy Mart, steers selling to £2600
Quality was much better with more continental cattle on offer.
Leading prices
Steers
Robert Getty, Armoy, Charolais, 670kgs £2,600, 680kgs £2,550. S Huey, Armoy, Belgian Blue, 440kgs £2,050. Sam Glass, Ballycastle, Limousin, 600kgs £2,370, 630kgs £2,570, 560kgs £2,250, 600kgs £2,450, 390kgs £1,940, 535kgs £2,220, 520kgs £2,000, 610kgs £2,300. William Fleming, Ballymoney, Belgian Blue, 450kgs £1,790, 500kgs £1,880, 490kgs £1,840, 480kgs £1,820, 500kgs £1,920. Sean Scullion, Glenarm, Charolais, 400kgs £1,890, 430kgs £1,840, 390kgs £1,730. Brian McAuley, Bushmills, Limousin, 560kgs £2,180, 500kgs £1,820, 515kgs £2,160. Charles Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 650kgs £2,360, 690kgs £2,360, 700kgs £2,540. John McHenry, Mosside, Charolais, 580kgs £2,330, 510kgs £2,060, 520kgs £2,290. Loughlan Black, Mosside, Montbeliarde, 530kgs £2,080, 700kgs £2,520, 560kgs £1,950, 620kgs £2,120. Sam Pettigrew, Martinstown, Aberdeen Angus, 460kgs £1,810, 460kgs £1,850, 470kgs £1,800, 420kgs £1,650, 440kgs £1,740. John Woodside, Ballycastle, Belgian Blue, 3, 340kgs £1,490 each. Francis Devlin, Ballycastle, Limousin, 440kgs £1,820, 430kgs £1,820, 460kgs £1,800, 420kgs £1,700, 390kgs £1,590. John Todd, Ballycastle, Friesian, 700kgs £2,200, 670kgs £2,280, 690kgs £2,140. Elliott Farms, Dunloy, Charolais, 480kgs £2,000, 500kgs £2,060, 500kgs £2,000. Jas Murphy, Cushendall, Limousin, 450kgs £1,770, 410kgs £1,550. GR Shannon, Stewartstown, Blonde d'Aquitaine, 630kgs £2,300, 490kgs £1,880, 480kgs £1,920. Ivan Smyth, Bushmills, Limousin, 590kgs £2,120, 640kgs £2,440. William Glass, Ballycastle, Limousin, 500kgs £1,840, 600kgs £2,200, 580kgs £2,210.
Heifers
Colm McFall, Bushmills, Limousin, 560kgs £2,480, 480kgs £2,010. William Harkness, Crumlin, Simmental, 370kgs £1,690. Sean McAllister, Ballyvoy, Belted Galloway, 330kgs £1,520. Brian McCurdy, Bushmills, Charolais, 450kgs £1,770. John Todd, Ballycastle, Limousin, 500kgs £2,070, 600kgs £2,310. GR Shannon, Stewartstown, Aberdeen Angus, 500kgs £1,920, 520kgs £1,940. N Callaghan, Coleraine, Simmental, 450kgs £1,800. S Huey, Armoy, Charolais, 470kgs £1,940. Colm McFall, Ballycastle, Limousin, 535kgs £2,100.
Sale every Monday night 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.