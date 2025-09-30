Firm trade for cattle at Armoy Mart, steer sells for £2810
Heifers sold to £2,380 for a 650kg Aberdeen Angus from Messrs David and Stephen Morrison, Armoy.
Fat cows sold to £2,550 paid to Mr Charles McAlister, Cushendall, for an 800kg Aberdeen Angus cow.
Leading prices
Steers
Sam Oliver, Drumsurn, Simmental, 800kgs £2,810, 750kgs £2,570, 700kgs £2,240. Paul Black, Ballycastle, Charolais, 605kgs £2,600, 590kgs £2,390, 610kgs £2,340. Kilraughts farmer, Aberdeen Angus, 650kgs £2,630, 680kgs £2,560, 600kgs £2,410. David Morrison, Armoy, Shorthorn, 640kgs £2,300. FJ Mulvenna, Glenarm, Limousin, 520kgs £2,080. John McKinley, Ballycastle, Aberdeen Angus, 570kgs £2,200, 510kgs £1,960, 500kgs £1,950, 440kgs £1,710, 500kgs £1,960, 470kgs £1,780, 490kgs £1,880, 470kgs £1,790. Gordon Wilson, Glenarm, Belgian Blue, 440kgs £1,740, 460kgs £1,700, 470kgs £1,700. J Lamont, Ballymoney, Limousin, 300kgs £1,460, 330kgs £1,610, 320kgs £1,460, 370kgs £1,660. Sam Petticrew, Martinstown, Aberdeen Angus, 420kgs £1,650, 400kgs £1,540. Colm McErlain, Armoy, Simmental, 470kgs £1,780. Pat McKay, Martinstown, Charolais, 550kgs £2,150, 570kgs £2,180. M Cochrane, Mosside, Friesian, 480kgs £2,140, 590kgs £2,140, 540kgs £2,000, 580kgs £2,040, 550kgs £1,990, 560kgs £1,960, 530kgs £1,950. Robert Wilkinson, Stranocum, Fleckvieh, 400kgs £1,470. C and R Gillan, Bushmills, Limousin, 330kgs £1,400, 320kgs £1,360, 300kgs £1,380. A and M McKeegan, Glenarm, Hereford, 290kgs £1,330, 370kgs £1,390. Darren Johnston, Glenarm, Friesian, 2, 410kgs £1,400 each.
Heifers
David Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 640kgs £2,370, 650kgs £2,380, 600kgs £2,300. C and R Gillan, Bushmills, Limousin, 380kgs £1,670, 400kgs £1,680, 410kgs £1,900, 360kgs £1,620, 380kgs £1,560, 405kgs £1,660, 350kgs £1,410. Warwick Farms, Kells, Belgian Blue, 550kgs £2,190. Robert Wilkinson, Stranocum, Charolais, 360kgs £1,470. Robert Kerr, Broughshane, Charolais, 390kgs £1,500. FJ Mulvenna, Glenarm, Charolais, 450kgs £1,720. Iris Young, Randalstown, Simmental, 300kgs £1,200, 370kgs £1,360. A Getty, Bushmills, Aberdeen Angus, 400kgs £1,600, 470kgs £1,870, 480kg £1,750. Trevor Knox, Armoy, Limousin, 460kgs £1,850, 450kgs £1,810, 470kgs £1,840, 500kgs £1,940, 480kgs £1,900. S Dobbin, Bushmills, Hereford, 480kgs £1,850, 520kgs £1,920.
Fat cows
C McAlister, Cushendall, Aberdeen Angus, 800kgs £2,550, 610kgs £1,860, 660kgs £1,530. SF Carson, Ballymena, Aberdeen Angus, 640kgs £1,640. Warwick Farms, Kells, Aberdeen Angus, 595kgs £2,100.
Sale every Monday night at 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.