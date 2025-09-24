Firm trade for cattle at Omagh Mart, heifers selling to £2560
Bullocks
W T Nethery, Drumquin 340k £1860, K McGrath, Knockmoyle 390k £2070; 410k £2150; 400k £2060; 515k £2490; 455k £2260, E, Houston, Donemana 485k £2480; 475k £2300; 560k £2640, F McCarroll, Eskra 390k £2080 and £2070, E McNabb, Drumquin 420k £2160; 500k £2380, M Scott, Newtownstewart 440k £2180; 475k £2180; 525k £2410, F W Kyle, Sixmilecross 640k £2660, Jack Mitchell, Seskinore 560k £2300; 580k £2330, W Stevenson, Artigarvan 625k £2550, F Ferris, Leglands 605k £2410; 670k £2490; 675k £2750, N Young, Castlederg 515k £2000, W Scott, Castlederg 590k £2270; 530k £2030, T Young, Killen 395k £1850, D Hutchinson, Cookstown 445k £1930; 440k £1810; 415k £1690, A Irvine, Ballinamallard 495k £2090 and Co Armagh Producer, 450k £2100; 485k £2250.
Heifers
P M Donnelly, Clogher 580k £2560; 640k £2520; 455k £2120; 445k £2040, Colm Brogan, Sion Mills 525k £2550; 515k £2260; 580k £2540; 510k £2180, William Kee, Strabane 575k £2450; 680k £2580, D Mitchell, Seskinore 585k £2430; 460k £1970, C McKenna, Dromore 515k £2080, M Coyle, Douglas Bridge 525k £2100, T Gibson, Artigarvan 435k £2100; 420k £1920; 430k £1950, F McCarroll, Eskra 410k £1910, S Crawford, Killeter 495k £2200; 375k £1540, A Irvine, Ballinamallard 415k £1800, M Haigney, Beragh 485k £2090, Dungannon Farmer, 400k £1950; 380k £1850; 480k £2050, M J Ruthledge, Castlederg 410k £1750, D Gallagher, Dromore 425k £1790, W T Nethery, Drumquin 480k £1990, T Sinclair, Strabane 445k £1870; 415k £1680, D Hutchinson, Cookstown 435k £1780; 330k £1740 (527 ppk), W Scott, Castlederg 470k £1890, M Scott, Newtownstewart 465k £1860, B McKenna, Legnabraid 345k £1500, G Teague, Dromore 320k £1320, F Hagan, Mountfield 400k £1700 and M McCauley, Drumquin 390k £1540.
Fat cows
Jas Love, Fintona 480k £344; 700k £316, E B McCullagh, Plumbridge 650k £344; 620k £324, M McNulty, Artigarvan 420k £328, W D Donald, Newtownstewart 650k £310 and J J Baxter, Knockmoyle 660k £308.
Friesian cows
L Mathers, Strabane 410k £278, Fairmount Farms, Claudy 860k £276 (£2373), F Monaghan, Dunamore 670k £264, S O’Neill, Drumragh 830k £250; 650k £240; 830k £236 and F McGarbey, Dunmoyle 590k £250.
Dairy cows
A McGovern, Fivemiletown £4300 (2) calved heifers, William Lee, Bellanaleck £3400; £3350 and £3250 calved heifers, R D Moore, Fintona £3000 Calved Heifer and William Farrell, Drumquin £2850 calved heifer.
Weanlings
Shane McNulty, Glenmornan £1800 Limousin heifer, M G Dooher, Strabane £1710 and £1690 Charolais bulls, R D King, Drumquin £1580 Aberdeen Angus bull, P McMenamin, Envagh £1660 Charolais bulls, T Gibson, Glenmornan £1580 Limousin bull, R McCormack, Fintona £1520 Belgian Blue bull, P Gallagher, Kesh £1490 Charolais bull, J Cunningham, Kileeshil £1450 and £1400 Limousin bulls, B Gartland, Dromore £1400 Charolais bull and Rea Cunningham, Kileeshil £1340 Aberdeen Angus bull.
Dropped calves
R Sterritt, Mountjoy £1220 Belgian Blue bull; £1090 Aberdeen Angus bull, R D Laird, Strabane £1100 Aberdeen Angus bull, F McGillion, Cranagh £1190 Limousin heifer, N Jackson, Dromore £1110 Charolais bull; £1080 Charolais heifer, L Mathers, Strabane £1040 Aberdeen Angus bull, J McCarron, Dromore £1010 Limousin heifer, K Teague, Dromore £1000 Charolais bull, A Coote, Ballygawley £990 Aberdeen Angus bull, P Brogan, £930 and £910 Limousin bulls, F McFarland, Brookeboro £950 Limousin bull and Jas Henderson, Trillick £930 Hereford bull.