Firm trade for smaller numbers of cattle Armoy Mart, steers to £2,150
Steers sold to £2,150 for 600kg heifers to £2,090 for a 500kgs Charolais from Alexander O’Neill, Glenarm.
Leading prices
Steers
John Walsh, Newtowncrommelin, Belgian Blue, 600kgs £2,130, 635kgs £2,150. Brian McAuley, Bushmills, Belgian Blue, 610kgs £2,070, 615kgs £1,720, 580kgs £1,640. M Cochrane, Mosside, Aberdeen Angus, 300kgs £1,180, 340kgs £1,300, 310kgs £1,150, 320kgs £1,110, 340kgs £1,210, 300kgs £1,210. S O’Rawe, Ballyvoy, Charolais, 470kgs £1,820, 375kgs £1,440. Jas Hunter, Bushmills, Aberdeen Angus, 460kgs £1,520, 400kgs £1,430, 560kgs £1,760, 430kgs £1,740, 500kgs £1,610, 430kgs £1,390. Thomas Adams, Armoy, Charolais, 470kgs £1,700, 510kgs £1,680, 500kgs £1,740, 520kgs £1,680, 520kgs £1,660. Michael McDonnell, Martinstown, Charolais, 310kgs £1,190, 220kgs £890, 310kgs £1,140. Sean McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 390kgs £1,450. Robert Hodges, Armoy, Charolais, 610kgs £1,800, 620kgs £1,800, 600kgs £2,000. G & W McConaghie, Stranocum, Aberdeen Angus, 420kgs £1,480, 400kgs £1,350, 400kgs £1,350, 380kgs £1,300. Sam Montgomery, Dunloy, Shorthorn, 440kgs £1,360, 530kgs £1,470, 520kgs £1,460. George McAuley, Armoy, Shorthorn, 310kgs £1,270, 350kgs £1,270, 340kgs £1,110, 410kgs £1,560, 315kgs £1,180. Jas Blair, Ballymoney, Holstein, 440kgs £1,200, 500kgs £1,260, 470kgs £1,240, 510kgs £1,330, 480kgs £1,220. Randal McDonnell, Ballyvoy, Holstein, 480kgs £1,260, 460kgs £1,200. Francis Smyth, Dunloy, Limousin, 420kgs £1,340, 400kgs £1,340. Vincent Hughes, Newtowncrommelin, Holstein, 500kgs £1,360.
Heifers
Sandy O’Neill, Glenarm, Charolais, 500kgs £2,090, 480kgs £1,800, 460kgs £1,730, 430kgs £1,680. Jas Hunter, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs £1,610. Sean McCambridge, Ballyvoy, Charolais, 370kgs £1,360, 420kgs £1,650, 400kgs £1,460, 360kgs £1,370. Walter McBride, Ballyvoy, Limousin, 370kgs £1,260, 370kgs £1,270. Sam Carson, Ballymena, Hereford, 380kgs £1,390. George McAuley, Armoy, Shorthorn, 300kgs £1,140, 270kgs £970. Ivan Smyth, Bushmills, Charolais, 320kgs £1,50, 300kgs £1,060, 320kgs £1,110. John McCambridge, Ballycastle, Limousin, 370kgs £1,280.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.