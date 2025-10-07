Firmer trade for sheep at Markethill Mart, heavy lambs sold to £144

An entry of 1460 sheep in Markethill on Monday 6th October had a firmer tone to the trade, particularly in midweight and store lambs.

Good quality heavy lambs sold steadily from 550-588p/k for 24.5k at £144 from a Dungannon farmer, followed by 577p/k for 24.7k at £142.50 for a Markethill farmer.

Several pens of overweight lambs sold from £146 to £152 per head.

Midweight lambs sold steadily from 590-665p/k for 20k at £133 for an Omagh producer, followed by 664p/k for 23.5k at £156 for a Newtownhamilton producer.

Light store lambs sold readily from 700- 800p/k with several pens from 810-873p/k for 13.4k at £117 for a Kilcoo farmer. The same owner received 814p/k for 14k at £114.

Stronger stores to 733p/k for 17.2k at £126 for a Hilltown producer, followed by 718p/k for 17.4k at £125 for a Newtownhamilton farmer.

Several more pens sold steadily from 670-701p/k.

The 150 cull ewes sold to a top of £210 with others at £204, £196 and £192.

Main demand for fleshed ewes from £130-£190 per head, second quality from £80 - £120.

In the breeding ring a smaller entry of breeding sheep saw rams selling up to £550 with others from £240 -£360.

Ewe hoggets sold to £290 and £285 with several more pens from £210-£250 per head.

The final breeding sale of this season will be next Monday 13th October.

Heavy lambs

Dungannon producer 24.5k £144 588p/k: Markethill producer 24.7k £142.50 577p/k: Loughgall producer 24.9k £142.50 572p/k: Armagh producer 26.2k £149 569p/k: Richhill producer 24.2k £137 566p/k: Armagh producer 25.6k £144.50 565p/k: Armagh producer 24.9k £140.50 563p/k and Ballinderry producer 25.1k £141.50 563p/k.

Midweight lambs

Omagh producer 20k £133 665p/k: Newtownhamilton producer 23.5k £156 664p/k: Portadown producer 20k £132 660p/k: Ballynahinch producer 20.4k £132 647p/k: Dungannon producer 20.9k £133 636p/k: Poyntzpass producer 20.1k £127.50 634p/k: Kilkeel producer 20.9k £130.50 624p/k and Ballinderry producer 22.7k £141.50 623p/k.

Light store lambs

Kilcoo producer 13.4k £117 873p/k: 14k £114 814p/k: Loughgilly producer 14.9k £121 812p/k: Kilcoo producer 16.9k £137 811p/k: Ballynahinch producer 13.2k £106 803p/k: Kilcoo producer 15k £120 800p/k and Dungannon producer 15k £116 773p/k.

Stronger store lambs

Hilltown producer 17.2k £126 733p/k: Newtownhamilton producer 17.4k £125 718p/k: Ballynahinch producer 18.4k £129 701p/k: 18k £126 700p/k: Hilltown producer 18.2k £127 698p/k: Keady producer 18.4k £127.50 693p/k: Camlough producer 17.2k £119 692p/k and Castlewellan producer 19.6k £135 689p/k.