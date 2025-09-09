Flying trade for cattle at Pomeroy Mart, bullocks topping at £2870
Bullocks
N McConnell £2870/710kg (404ppk) £2780/720kg (386ppk) £2740/670kg (409ppk) £2710/660kg (410ppk) £2600/660kg (393ppk) £2590/680kg (380ppk) £2580/600kg (430ppk) £2510/650kg (386ppk) £2500/610kg (409ppk) A Hamilton £2600/760kg (342ppk) £2590/760kg (340ppk) £2400/690kg (347ppk) £2360/710kg (332ppk) £2200/650kg (338ppk) £2200/640kg (343ppk) C Nugent £2480/600kg (413ppK) £2240/560kg (400ppk) K Mullin £2390/520kg (459ppk) V Ramsey £2350/650kg (361ppk) £2280/680kg (335ppk) £2130/590kg (361ppk) D Rafferty £2310/610kg (378ppk) D Hackett £2310/580kg (398ppk) T Watson £2270/570kg (398ppk) F Conway £2260/670kg (337ppk) £2260/640kg (353ppk) S McCullagh £2250/550kg (409ppk) £2230/620kg (359ppk) and B Ward £2230/620kg (359ppk) £2140/610kg (350ppk) £2120/590kg (359ppk).
Heifers
A Murphy £2700/620kg (435ppk) J Donnelly £2690/670kg (401ppk) N McConnell £2580/680kg (379ppk) J Duggan £2400/710kg (338ppk) £2330/600kg (388ppk) £2300/620kg (371ppk) £2120/600kg (353ppk) D Rafferty £2340/590kg (396ppk) £2210/630kg (350ppk) £2170/570kg (380ppk) £2060/570kg (361ppk) £2030/560kg (362ppk) £2000/540kg (370ppk) £1920/530kg (362ppk) M Hanna £2210/460kg (480ppk) £1950/490kg (398ppk) V Cunningham £2210/500kg (442ppk) £2020/500kg (404ppk) £1930/480kg (402ppk) £1890/470kg (402ppk) J Donnelly £2000/500kg (400ppk) JAA Farms £1930/500kg (386ppk) £1900/470kg (404ppk) and V Cunningham £1840/480kg (383ppk).
Weanlings
B Quinn £2030/400kg (507ppk) J Conroy £2020/410kg (492ppk) £1700/380kg (447ppk) £1690/360kg (469ppk) H Ferguson £1950/420kg (464ppk) F Conway £1930/500kg (386ppk) D Dorman £1660/490kg (614ppk) Gortavoy Farms £1650/410kg (402ppk) E Haughey £1610/280kg (575ppk) £1550/260kg (596ppk) and B McCullagh £1490/360kg (413ppk) £1470/360kg (408ppk) £1440/340kg (423ppk) £1430/350kg (408ppk) £1390/340kg (408ppk) £1380/340kg (405ppk) £1370/340kg (402ppk) £1360/340kg (400ppk) £1320/320kg (412ppk).