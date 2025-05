Friesian bullocks selling to £2992 for 860kg at Ballymena Mart

Watch more of our videos on ShotsTV.com

and on Freeview 262 or Freely 565 Visit Shots! now

Thursday 1st May 2025: 300 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Learn More Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Beef cows sold to 374p 740kg at £2767, Friesian cows to 278p 650kg £1807.

Beef heifers to 426p 500kg at £2130.

Beef bullocks to 412p 700kg at £2884 and 570kg at £2348 and to a top per head of £3263 for 820kg.

Ballymena Livestock Market

Friesian bullocks to 348p 860kg £2992.

Beef cows

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Carrigeen Farm, Limousin 740kg £2767 (374) D Bell, Randalstown Limousin 740kg £2738 (370) J and S McCracken, Limavady Charolais 700kg £2576 (368) W Reid, Aughafatten Limousin 720kg £2620 (364) S O’Kane, Maghera Limousin 610kg £2220 (364) J and S McCracken, Limavady Charolais 700kg £2534 (362) E Drummond, Ballynure Limousin 580kg £2088 (360) D Bell, Randalstown Charolais 750kg £2700 (360) Limousin 720kg £2577 (358) S McCracken, Limavady Blo 670kg £2398 (358) A Clements, Muckamore Limousin 620kg £2170 (350) S Wright, Carnlough Limousin 620kg £2170 (350) FJ McDonnell, Martinstown Limousin 640kg £2227 (348) DS Beggs, Ballyclare Limousin 670kg £2304 (344) D McAlonan, Dunloy Charolais 630kg £2154 (342) and D Bell, Randalstown Limousin 650kg £2223 (342).

Friesian cows

A McBurney, 650kg £1807 (278) 680kg £1863 (274) 760kg £2052 (270) 660kg £1768 (268) W Kennedy, Ballyclare 710kg £1902 (268) JC Barkley, 870kg £2331 (268) J and C Kane, 570kg £1459 (256) A McBurney, 640kg £1625 (254) C Casey, 720kg £1828 (254) ML Patton, Ballymoney 700kg £1764 (252) A McBurney, 680kg £1700 (250) M Martin, 630kg £1575 (250) A McBurney, 790kg £1975 (250) 690kg £1711 (248) JC Barkley, Ballymena 640kg £1587 (248) and A McBurney, 70kg £1781 (244).

Beef heifers

S McCracken, Limavady Charolais 500kg £2130 (426), M McFall, Portglenone Limousin 660kg £2772 (420), B and S Jeffers, Coagh Charolais 530kg £2194 (414), N Higgins, Desertmartin Limousin 620kg £2517 (406, J Glass, Garvagh Limousin 600kg £2424 (404), M McFall Limousin 600kg £2388 (398), B and L Higgins, Moneymore Limousin 550kg £2189 (398), B and S Jeffers, Coagh Charolais 520kg £2059 (396), S McCann, Randalstown Limousin 640kg £2534 (396), J and S McCracken, Limavady Charolais 540kg £2127 (394), M McFall Limousin 590kg £2312 (292), J and S McCracken Charolais 520kg £2038 (392), M McFall Limousin 600kg £2340 (390) and S McCann, Randalstown Limousin 610kg £2379 (390)

Beef bullocks

Top per head

Local farmer Charolais 820kg £3263, M Creelman, Coleraine Charolais 850kg £3255, 830kg £3170, T and T Wilson, Ballymoney Charolais 810kg £3142, G and A McMaster, Broughshane Charolais 800kg £3120, local farmer Charolais 800kg £3072, 760kg £3055, G and A McMaster Limousin 770kg £3033, local farmer Charolais 780kg £3026, 790kg £3002, 750kg £3000, A and W McIlwaine, Ballyclare Friesian 860kg £2992, T and T Wilson Charolais 780kg £2964 and M Creellman Charolais 820kg £2952.

Top per kilo

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

S Morrison, Liscolman Limousin 700kg £2884 (412), J and S McCracken, Limavady Charolais 570kg £2348 (412), local farmer Charolais 760kg £3055 (402), A Lagan, Portglenone Limousin 600kg £2400 (400), D Kernohan, Broughshane Limousin 620kg £2480 (400), local farmer Charolais 750kg £3000 (400), 820kg £3263 (398), R Thompson, Mosside Limousin 690kg £3732 (396), G and A McMaster, Broughshane Limousin 770kg £3033 (394), Charolais 800kg £3120 (390), D Kernohan Speckle Park 700kg £2730 (390), T and T Wilson, Ballymoney Charolais 810kg £3142 (388), local farmer Charolais 780kg £3026 (388), 710kg £2754 (388) and R F Dawson, Stoneyford Limousin 590kg £2289 (388).

Friesian bullocks

A and W McIlwaine, Ballyclare 860kg £2992 (348), T Duffin, Toomebridge 740kg £2471 (334), J and C Kane, Ballycastle 550kg £1782 (324), R J Dawson, Stoneyford 600kg £1944 (324), R J Gage, Clough 540kg £1479 (324), J and C Kane 560kg £1780 (318), R D Humphreys, Donaghadee 590kg £1858 (315), R J Dawson 600kg £1884 (314), J and C Kane 620kg £1934 (312), 600kg £1872 (312), W J and D Wallace, Ballymena 560kg £1747 (312), R D Humphreys 610kg £1891 (310), 600kg £1800 (300), 630kg £1890 (300), J and C Kane 560kg £1680 (300) and R J Dawson, Stoneyford 530kg £1590 (300).

Friday 2nd May 2025: Dairy cows - W G Johnston, Ligoniel Holstein £3450, S Kennedy, Doagh Friesian £3000, T Carlisle, Dundrod Holstein £2820, S Kennedy Friesian £2820, D.G Wallace, Crumlin Holstein £2750, Holstein £2500, S Kennedy Friesian £2400, T Carlisle Holstein £2000, McCloskey Farms Ltd, Ballymoney Friesian £1820, RLA and D Irvine, Dundrod Holstein £1800, D A Strange, Ballyclare Friesian £1780, McCloskey Farms Ltd Friesian £1780, W G Johnston Holstein £1750, McCloskey Farms Ltd Friesian £1520, J A B Alexander, Glarryford Shd £1450, £1420, £1380, 2x £1320, £1300, £1280, 3x £1220 and J Mulholland, Toomebridge Friesian £1180.

Suckler cows

RJ Mowbray, Newtownstewart Belgian Blue £4450, £4150, B and A McCammon, Magheramorne Limousin and heifer calf £3180, S Jackson, Crossgar Charolais and bull calf £3120, B and A McCammon Limousin and bull calf £3020, RJ Mowbray Belgian Blue £2900, E C Smylie, Crumlin Simmental and heifer calf £2580, D Black, Cushendall Shorthorn beef and bull calf £2200, Shorthorn beef and heifer calf £1900 and S Jackson Belgian Blue and heifer calf £1480, D Black Limousin £1900.

Bulls

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

N Drennan, Ballyclare Limousin £2950 and James Nelson, Larne Shorthorn beef £1850.

Calves

Bulls

G M Kernohan, Broughshane Charolais £1310 x2, R Montgomery, Parkgate Charolais £1310 x2, G M Kernohan Charolais £1300, £1290 x5, A McBurney, Cloughmills Belgian Blue £1190, A McNair, Ballyclare Aberdeen Angus £1190, T Montgomery Limousin £1170, A M Crawford, Ballynure Belgian Blue £1170 x9, D Wilson, Ballycraigy Charolais £1160, £1140 and S McDowell, Magheramourne Belgian Blue £1120.

Heifers

G M Kernohan, Broughshane Charolais £1310, S Jackson, Crossgar Limousin £1100, J H Turtle, Millisle Belgian Blue £1000 x2, G M Kernohan Charolais £950 x5, A McBurney, Cloughmills Belgian Blue £935 x2, J H Turtle Belgian Blue £930, G M Kernohan Charolais £930, £920 x4, A McBurney Belgian Blue £895 x2, G M Kernohan Charolais £890 x3, R Mongomery, Parkgate Charolais £860, T Martin, Portaferry Belgian Blue £860 and J H Turtle Belgian Blue £850.

Holstein/Friesian bulls

A M Crawford, Ballynure £630 x3, C Alexander, Ahoghill £590, W G Johnston, Ligoniel £540, C Alexander £400, I Tanner, Castlerock £400, A McBurney, Cloughmills £390, M Doherty, Glarryford £390 and D McNeilly, Randalstown £350, I Tanner £320, £305 x6.

Weanlings

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Another good entry of 340 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a super trade.

Bullocks sold to £1710 over for a Charolais 410kg at £2120 presented by S Douglas, Limavady.

Heifers sold to £2240 over for a Simmental 500kg at £2740 offered by L Weatherup, Ballyclare.

Bullocks

Up to 300kg

R and V Craig, Glenarm Limousin 250kg £1370 (548), D Black, Carnlough Charolais 300kg £1620 (540), S Murray, Crumlin Limousin 230kg £1180 (513), R Jordan, Glenavy Limousin 290kg £1470 (506), R McNinch, Larne Simmental 300kg £1520 (506), R and L Boyd, Cloughmills Charolais 300kg £1520 (506), S Herbison, Ballymena Aberdeen Angus 270kg £1340 (496) x3, D Mills, Glenarm Limousin 290kg £1400 (482), J Fulton, Glarryford St 260kg £1240 (476), S Murray, Crumlin Limousin 250kg £1180 (472), R and L Boyd, Cloughmills Charolais 260kg £1220 (469), D Wilson, Carrickfergus Limousin 300kg £1400 (466), S Hoy, Doagh Saler 280kg £1300 (464) and R and L Boyd Simmental 250kg £1150 (460).

301 to 350kg

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

S Douglas, Limavady Charolais 340kg £1980 (582), A Gault, Newtownabbey Limousin 320kg £1770 (553), S Douglas Charolais 330kg £1820 (551), 340kg £1860 (547), 330kg £1800 (545), T Wray, Carnlough Limousin 320kg £1700 (531), A Gault Limousin 340kg £1800 (529), J McQuiston, Ballymoney Charolais 340kg £1800 (529), T Wray Limousin 320kg £1670 (521), S Boyle, Carrickfergus Charolais 340kg £1770 (520), D McDonnell, Glenariffe Charolais 350kg £1780 (508), R McNinch, Larne Simmental 320kg £1620 (506), D Black, Carnlough Charolais 310kg £1560 (503), J Mills, Kilwaughter Charolais 330kg £1660 (503) and A Lowry, Glenavy Charolais 310kg £1540 (496).

Bullocks

351kg and over

S Douglas Charolais 410kg £2120 (517), A Lowry Charolais 370kg £1880 (508), S Douglas Charolais 400kg £2030 (507), A McKeown, Ballymena Charolais 440kg £2200 (500), P McBride, Cushendall Limousin 380kg £1880 (494), D Black, Carnlough Charolais 380kg £1860 (489), R McNinch Simmental 380kg £1860 (489), C Harper, Crumlin Charolais 380kg £1850 (486), R Jordan Limousin 370kg £1800 (486), A Lowry Charolais 360kg £1720 (477), L Millen, Coleraine Limousin 420kg £2000 (476), P McBride Limousin 400kg £1900 (475), J Jones Charolais 400kg £1900 (475), L Millen Limousin 410kg £1940 (473), R Jordan Limousin 370kg £1470 (470) and J Jones Charolais 370kg £1740 (470).

Heifers

0kg to 300kg

S Hoy, Doagh Saler 230kg £1290 (560) J Shepard, Raloo Limousin 290kg £1520 (524) R McNinch, Larne 280kg £1460 (521) R Jordan, Glenavy Charolais 280kg £1450 (517) J Shepard, Larne 2x Limousin 270kg £1380 (511), S McDowell, Magheramourne Limousin 270kg £1365 (505), S Murray, Crumlin Limousin 220kg £1110 (504), R McIlwaine, Cushendall Limousin 270kg £1360 (503), S Hoy, Doagh Saler 280kg £1360 (485), R McNinch, Larne Simmental 240kg £1160 (483), J McQuiston , Ballymoney Charolais 260kg £1250 (480), J Sheppard Charolais 290kg £1390 (479), S Murray Limousin 220kg £1050 (477) and D Wilson, Carrickfergus Limousin 300kg £1330 (443), Limousin 250kg £1100 (440).

301kg to 350kg

D McDonnell, Glenariffe Charolais 330kg £1720 (521), V McErlaine, Ballymoney Charolais 310kg £1600 (516), S Douglas, Limavady Charolais 340kg £1740 (511), Charolais 310kg £1560 (503), Shaws Hill Farm, Kells Charolais 320kg £1590 (496), J McQuiston Charolais 320kg £1570 (490), R Jordan, Glenavy Charolais 320kg £1560 (487), N and S Wilson, Rathkenny Limousin 310kg £1510 (487), G Stevenson, Ballymena Limousin 310kg £1490 (480), K Craig, Ballyclare Limousin 320kg £1510 (471), Limousin 350kg £1640 (468), D Wilson Limousin 310kg £1450 (467), M McKillop, Cushendall Limousin 340kg £1590 (467), P McBride, Cushendall Limousin 320kg £1480 (462), M McKillop Limousin 340kg £1570 (461) and R McIlwaine Limousin 320kg £1440 (450).

351kg and over

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

L Weatherup, Ballyclare Simmental 500kg £2740 (548), A McKeown, Ballymena Charolais 370kg £2020 (546), L Weatherup Simmental 460kg £2420 (526), Simmental 430kg £2220 (516), Simmental 460kg £2300 (500), J Jones, Belfast Limousin 430kg £2120 (493), S Douglas Charolais 390kg £1900 (487), L Weatherup Simmental 370kg £1800 (486), V McErlaine Charolais 360kg £1740 (483), Charolais 360kg £1720 (477), L Weatherup Simmental 380kg £1760 (463), K Craig Charolais 360kg £1660 (461), J McQuiston Charolais 360kg £1650 (458), Charolais 370kg £1660 (448), G Stevenson Limousin 380kg £1680 (442) and R Jordan Charolais 360kg £1570 (436).

Monday 5th May 2025: Ewes with lambs - J Hurl, Ballymena Dutch Spotted and 2 £490, K Steele Nicholson, Antrim 3 Suffolk and 3 £450, J Hurl Dutch Spotted and 2 £450, K Steele Nicholson Suffolk and 2 £430, I Clarke, Cullybackey 3 Texel and 6 £425, 4 Texel and 8 £415, 2 Texel and 5 £410, I McCluggage, Glarryford 3 Suffolk and 6 £410, I Clarke 2 Texel and 4 £400, D Carson, Nutt's Corner 4 Suffolk and 7 £380, S McDowell, Gleno Texel and 2 £380, J McKinley, Ballymoney Suffolk and 2 £380, M Patterson, Nutt's Corner Mule and 2 £375, K Steele 3 Mule and 3 £375, J Hurl, Carnlough Dutch Spotted and 1 £375 and T Mulholland, Loughgiel 1 Texel and 2 £375.

Breeders

I Hyndman, Magherafelt 20 Mule £195, M Currie, Antrim 10 Mule £185, I Hyndman 10 Mule £185, 10 Mule £182, M Currie £175, C Bergin, Cushendall 6 Mule £165, 4 Charolais £150, A Connor, Ballyclare 3 Dutch Spotted £145 and S McAllister 5 Kerryhill £110.

Tuesday 6th May: 200 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in another super trade.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Bullock sold to £1890 over for a Limousin 640kg at £2530 offered by VA Fleck, Broughshane.

Heifers sold to £1780 over for a Charolais 570kg at £2350 presented by G McPeake, Portglenone.

Heifers

0kg to 500kg

D Mason, Portaferry Limousin 440kg £1940 (440) T Connon, Broughshane Saler 350kg £1440 (411) JA Campbell, Randalstown Limousin 400kg £1640 (410) local farmer Limousin 490kg £2000 (408) T Connon, Saler 360kg £1460 (405) D Manson, Limousin 430kg £1700 (395) JA Campbell, Randalstown Limousin 380kg £1480 (389) V Boyle, Ballymena Limousin 450kg £1740 (386) A Ferguson, Ballyclare 2x Abondance 460kg £1765 (383) 2x Abondance 450kg £1715 (381) D Manson, Limousin 470kg £1780 (378) V Boyle, Ballymena 470kg £1780 (378) M Agnew, Belgian Blue 500kg £1880 (376) and V Boyle, Limousin 440kg £1650 (375).

500kg and over

R Evans, Randalstown Limousin 520kg £2255 (433) D Manson, Portaferry Limousin 530kg £2280 (430) G McPeake, Portglenone Charolais 570kg £2350 (412) Charolais 550kg £2180 (396) I Davidson, Larne Limousin 540kg £2120 (392) J Davidson, Kells Simmental 510kg £1950 (382) C Kerr, Newtownabbey Limousin 600kg £2280 (380) I Davidson, Larne Limousin 550kg £2085 (379) J Davidson, Glenarm St 570kg £2160 (379) G McPeake, Limousin 570kg £2130 (373) S McCrystal, Cookstown Belgian Blue 560kg £2090 (373) Belgian Blue 520kg £1900 (365) P Penny, Larne Abondance 580kg £1940 (334) G McIlroy, Ballycastle Charolais 540kg £1800 (333) and J Gardiner, Ballymena Abondance 560kg £1810 (323) Charolais 550kg £1760 (320).

Bullocks

Up to 500kg

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

R Evans, Randalstown Limousin 460kg £2120 (460), S McConaghy, Ballintoy Simmental 470kg £2120 (451), D Mason, Portaferry Limousin 460kg £2010 (437), R Evans, Randalstown Limousin 480kg £2060 (429), V N Fleck, Broughshane Limousin 490kg £2100 (428), T McMaster, Whitehead Limousin 460kg £1920 (417), G Coulter, Portaferry Belgian Blue 440kg £1800 (409), D Mason Limousin 400kg £1630 (407), V N Fleck Limousin 480kg £1950 (406), S McConaghy Limousin 470kg £1890 (402), 500kg £2000 (400) and G Coulter Belgian Blue 460kg £1840 (400), Aberdeen Angus 470kg £1880 (400), Belgian Blue 460kg £1840 (400).

Over 501kg

V N Fleck, Broughshane Limousin 540kg £2310 (427), local farmer Limousin 520kg £2170 (417), H Carey, Toome Simmental 520kg £2120 (407), G McPeake, Portglenone Charolais 600kg £2440 (406), D Mason, Portaferry Limousin 510kg £2070 (405), K McErlain, Armoy Charolais 520kg £2110 (405), S McConaghy, Ballintoy Aberdeen Angus 570kg £2310 (405), L Anderson, Kilwaughter Limousin 590kg £2350 (398), H Carey Limousin 560kg £2220 (396), J Allen, Larne Simmental 530kg £2100 (396), V N Fleck Limousin 640kg £2530 (395), J A Campbell, Randalstown Limousin 610kg £2400 (393), L Anderson Limousin 570kg £2240 (393), H Carey Simmental 530kg £2080 (392), S McConaghy Aberdeen Angus 570kg £2230 (391) and T McMaster, Whitehead Charolais 550kg £2150 (390).