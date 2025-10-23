Full yard of cattle at Dungannon Mart, prices to a height of £5200
While steers sold to £2880 for a 770kg Charolais (374.00).
While heifers sold to £2410 for a 680kg Aberdeen Angus (355.00).
Fat cows sold to £1870 for a 630kg Limousin (297.00).
Dropped calves sold to £1000 for a Aberdeen Angus bull while heifer calves sold to £950 Limousin.
Weanlings topped at £2040 for a 345kg Limousin male (591.00).
While weanling heifers sold to £1880 for a 435kg Belgian Blue (433.00).
Steers
Steer prices remain steady to peak at £2880 for a 770kg Charolais (375.00) presented by G Allen, £2880 695kg Charolais (386.00); P Quinn £2870 685kg Limousin (419.00), £2500 625kg Charolais (400.00), £2400 625kg Charolais (384.00), £2320 605kg Charolais (384.00); M McCooey £2380 575kg Limousin (414.00), £2330 555kg Limousin (420.00), £2280 535kg Limousin (426.00); Riverview Farms £2280 515kg Charolais (443.00), £1980 445kg Limousin (445.00); A Cush £2080 540kg Charolais (385.00); W Vogan £2030 530kg Limousin (383.00); P Haffey £1930 480kg Limousin (402.00), £1840 450kg Limousin (409.000, £1800 455kg Limousin (396.00), £1580 345kg Limousin (458.00) and J Burton £1820 415kg Aberdeen Angus (439.00), £1800 355kg Aberdeen Angus (507.00), £1780 445kg Limousin (400.00), £1700 355kg Aberdeen Angus (479.00).
Heifers
Heifers cleared to £2410 680kg Aberdeen Angus (355.00) presented by P McGee; O Cairns £2370 575kg Charolais (412.00), £2060 530kg Limousin (387.00); C Donnelly £2250 455kg Charolais (495.00), £1680 365kg Charolais (460.00), £1550 350kg Charolais (443.00); E Greenaway £2250 550kg Limousin (409.00), £2160 525kg Charolais (411.00); R Newport £2140 535kg Limousin (400.00), £2090 545kg Charolais (384.00), £1980 490kg Charolais (404.00), £1920 490kg Limousin (392.00); J Hackett £2080 490kg Charolais (425.00), £2060 480kg Charolais (429.00), £2020 495kg Charolais (408.00), £2000 430kg Charolais (465.00), £1850 435kg Belgian Blue (425.00), £1720 450kg Charolais (382.00), £1700 345kg Charolais (493.00); G Gibson £1830 470kg Belgian Blue (390.00); J Fay £1820 450kg Aberdeen Angus (404.00), £1560 410kg Aberdeen Angus (381.00); P Mullan £1820 385kg Charolais (473.00), £1660 360kg Charolais (461.00), £1660 365kg Charolais (455.00), £1640 365kg Charolais (449.00); K Hopper £1820 440kg Limousin (414.00); N Donnelly £1810 465kg Limousin (389.00) and L Donnelly £1810 410kg Limousin (442.00), £1760 400kg Limousin (440.00), £1630 360kg Limousin (453.00), £1580 380kg Limousin (416.00).
Fat cows sold to £1870 paid for a 630kg Limousin (297.00) presented by J Cooke; P McGee £1860 780kg Friesian (239.00) and E Hagan £1735 720kg Limousin (241.00).
Dropped calves
Dropped calf prices remain strong to peak at £1000 for a Aberdeen Angus bull presented by P Mullin; F Tiffney £960 Charolais bull; S Donaghy £950 x 5 Belgian Blue bulls; M Harrison £910 Limousin bull; M Armstrong £900 Limousin bull; J McDonnell £870 Charolais bull, £760 Limousin bull, £700 Limousin bull; D Allen £810 Aberdeen Angus bull; J Fields £780 Simmental bull, £740 Simmental bull; F Collins £750 Simmental bull, £700 Simmental bull; S Anderson £720 Belgian Blue bull, £700 Aberdeen Angus bull; T Davis £690 x 2 Belgian Blue bulls, £530 Limousin bull; B McKeever £690 x 2 Belgian Blue bulls, £580 x 2 Aberdeen Angus bulls; A Dalzell £680 Limousin bull, £600 x 2 Limousin bulls; C Quinn £670 Belgian Blue bull, £540 x 2 Aberdeen Angus bulls; R Liggett £650 Aberdeen Angus bull, £520 Aberdeen Angus bull; S Duffy £590 Belgian Blue bull, £570 Belgian Blue bull; J McFarland £550 Belgian Blue bull; D and D Graydon £510 Simmental bull, £500 Simmental bull; D Todd £500 Aberdeen Angus bull; T Reid £500 Aberdeen Angus bull and T Stockdale £500 Aberdeen Angus bull.
Friesian bulls sold from £280 to £350.
Meanwhile heifer calves sold to £950 for a Limousin presented by J and A Robinson, £940 Limousin heifer, £920 Limousin heifer, £830 Simmental heifer, £790 Simmental heifer; R Liggett £950 x 6 Aberdeen Angus heifers; C Elkin £920 x 3 Belgian Blue heifers, £860 Aberdeen Angus heifer; P Mullin £800 Aberdeen Angus heifer; M Harrsion £780 Simmental heifer; T Davis £770 Belgian Blue heifer, £610 Belgian Blue heifer; M Armstrong; R Jones £700 x 2 Her heifers, £690 x 2 Belgian Blue heifers, £640 Belgian Blue heifer; S Anderson £650 Belgian Blue heifer; J McDonnell £610 Limousin heifer, £570 Limousin heifer, £550 Limousin heifer; B Sheridan £600 Belgian Blue heifer, £510 Aberdeen Angus heifer, £500 Shorthorn beef heifer; B McKeever £600 Belgian Blue heifer, £560 Aberdeen Angus heifer, £560 x 2 Belgian Blue heifers, £500 Belgian Blue heifer; A Dazell £590 Limousin heifer, £510 x 2 Limousin heifers; R Liggett £580 Belgian Blue heifer; D Allen £540 Aberdeen Angus heifer and E Speers £500 x 2 Aberdeen Angus heifers.
Suckled cows and calves sold to £5200 for a Charolais cow with a Charolais bull calf at foot presented by M Armstrong, £2350 Simmental cow and Charolais bull calf at foot; A Nelson £4200 Simmental cow and Limousin heifer calf at foot; J Cooke £2950 Charolais cow and Limousin heifer and K Hopper £2800 Shorthorn beef cow and Limousin heifer.
Weanlings
A Good entry of weanlings sold to £2040 for a 345kg Limousin male (591.00) presented by D McGee, £2040 375kg Limousin (544.00), £2030 330kg Limousin (615.00), £1540 320kg Limousin (481.00); D Murphy £1820 405kg Limousin (450.00), £1580 325kg Limousin (486.00), £1380 295kg Limousin (468.00), £1300 270kg Blonde d'Aquitaine (473.00); M McCooey £1740 360kg Limousin (483.00), £1730 340kg Limousin (509.00), £1680 340kg Limousin (494.00), £1510 310kg Limousin (487.00), £1500 315kg Limousin (476.00); S McKeown £1700 360kg Charolais (472.00), £1480 310kg Charolais (477.00); M Murray £1680 335kg Limousin (502.00), £1520 330kg Charolais (461.00); P Nugent £1540 315kg Limousin (489.00), £1500 300kg Limousin (500.00), £1440 305kg Limousin (472.00); R Stewart £1520 335kg Limousin (455.00); F Donaghy £1500 320kg Charolais (467.00); E Hagan £1480 295kg Limousin (502.00), £1280 260kg Limousin (492.00) and P McCann £1450 315kg Limousin (460.00), £1210 250kg Simmental (484.00), £1200 245kg Simmental (490.00), £1160 220kg Simmental (527.00).
Meanwhile weanling heifers sold to £1880 435kg Belgian Blue (432.00) presented by N Watters; N Ewing £1700 x 2 420kg Belgian Blue (405.00); M Watters £1660 385kg Charolais (431.00), £1280 280kg Simmental (457.00); P Nugent £1610 325kg Limousin (495.00); D Murphy £1600 345kg Blonde d'Aquitaine (464.00), £1540 320kg Blonde d'Aquitaine (481.00), £1260 265kg Limousin (475.00); S McKeown £1515 270kg Charolais (561.00), £1220 255kg Charolais (478.00); P McCann £1490 295kg Limousin (505.00), £1260 255kg Limousin (494.00) and P Devlin £1340 x 3 275kg Charolais (487.00).
Thursday’s sheep sale saw fat lambs sell to £142 27.5kg presented by J Casey, £132 21kg; R Rodgers £142 30kg; E Grimes £135.50 26kg and R Rodgers £132 20kg.
Fat ewes sold to £120.50 presented by K Burrows.
While fat rams sold to £160 presented by K Burrows.
Store lambs sold to £118 for 17.5kg presented by F Donaghy; T Henry £115 18kg; N Marshall £115 20kg, £114 17kg and K Burrows £110 17kg, £108 17.5kg.