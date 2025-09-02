Full yard of sheep at Newtownstewart Mart, fat ewe prices to £238
Sample prices: An Omagh farmer 28.50kgs £160; 27kgs £154; R Armstrong 25.50kgs £148; P Devlin 25kgs £148; A Millar 25kgs £147.50 and £145; 23kgs £140; Shane McMenamin 25.50kgs £147; Bert McKane 25.50kgs £147; S Sproule 25kgs £146; D Lecky 25kgs £146; C McCullagh 26.50kgs £146; 24kgs £138.50; A Morris 25kgs £145.50; P McFarland 24.50kgs £143; Peter Mulholland 23.50kgs £143; R Orr 24.50kgs £142; B Dunlop 25.50kgs £141; M McCutcheon 24.50kgs £140; A Crozier 24kgs £140; S Kempston 24kgs £137; H Jack 25kgs £137; A Reid 23.50kgs £137; N McKernan 23kgs £135; A Robb 21kgs £133; D McCloskey 22.50kgs £130.50 and M G Dooher 22.50kgs £127.
Lighter lambs sold from £75 up.
Fat ewes: B Dunlop £238 and £212; F McCrossan £214, £212, £176 and £80; a Gortin farmer £176, £148, £121 and £96; V Shortt £170; S Kee £160; G Corcoran £164 and £134; L McMenamin £162 and £139; C McCullagh £148; S Sproule £138 and Omagh farmer £136.