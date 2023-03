While heifers sold to £2170 800kg Belgian Blue (272.00).

Fat cows peaked at £1480 720kg Simmental (206.00).

Advertisement

Advertisement

Dropped calves sold to £430 Belgian Blue bull and heifer calves to £295 Aberdeen Angus.

Dungannon Mart

Weanlings cleared to £1280 409kg Limousin male (313.00).

While weanling heifers sold to £1070 for a 340kg Limousin (317.00).

Advertisement

Advertisement

Steers

Steers sold to a steady trade to peak at £2530 955kg Charolais (265.00) presented by H Hanna, £2480. 895kg Charolais (277.00), £2040 710kg Charolais (287.00) L Knipe £2130 700kg Limousin (305.00), £2050 710kg Charolais (289.00), £2040 695kg Limousin (293.50), £2010 715kg Charolais (281.00), £1940 715kg Limousin (271.00), £1900 675kg Belgian Blue (281.50), £1880 650kg Limousin (290.00), G Neville £2100 730kg Limousin (288.00), £1900 650kg Limousin (292.00), James Jardine £2060 745kg Limousin (276.50), Ashley Walsh £1980 660kg Charolais (300.00), £1900 710kg Charolais (268.00), £1830 645kg Charolais (284.00), £1760 640kg Charolais (275.00), B Campbell £1970 655kg Charolais (301.00) N Elliott £1930 765kg Aberdeen Angus (252.00), £1790 770kg Aberdeen Angus (232.50), £1780 630kg Aberdeen Angus (282.50) and A McMullan £1870 670kg Limousin (280.00).

Heifers

Heifers sold to a top price of £2170 800kg Belgian Blue (272.00) presented by H Hanna, James Jardine £2090 745kg Charolais (280.50) £1960 755kg Limousin (260.00), £1810 655kg Limousin (276.00), Arthur Holland £1830 640kg Limousin (286.00), £1790 610kg Limousin (293.00), £1700 600kg Limousin (283.00), Eugene McCann £1800 615kg Charolais (293.00), £1800 650kg Charolais (277.00), £1730 630kg Charolais (275.00), £1690 600kg Charolais (282.00), Paul Lyness £1670 600 Limousin (279.00), Graeme Boden £1660 585kg Charolais (284.00), £1610 580kg Limousin (278.00), £1580 520kg Charolais (304.00), £1540 570kg Charolais (270.00), John Canavan £1610 550kg Limousin (293.00) £1520 515kg Limousin (295.00), E Bingham £1510 590kg Blonde d'Aquitaine (256.00), £1410 575kg Blonde d'Aquitaine (245.00), £1380 530kg Charolais (260.00), £1240 485kg Blonde d'Aquitaine (256.00), James Conroy £1480 555kg Simmental (267.00) , £1430 545kg Simmental (263.00), A J Hobson £1400 530kg Aubrac (265.00), £1390 560kg Charolais (248.00), David Nelson £1360 475kg Charolais (286.00), £1310 500kg Charolais (262.00), £1300 480kg Charolais (271.00), Patrick Quinn £1290 455kg Limousin (283.50), £1170 415kg Limousin (282.00), £1140 420kg Limousin (272.00) John McKenzie £1350 520kg Limousin (260.00), £1290 470kg Charolais (274.50), £1250 455kg Limousin (275.00) and Cecil McFarland £1240 450kg Limousin (276.00).

Advertisement

Advertisement

Weanlings

Weanling male calves reached £1280 for a 410kg Limousin (313.00) presented by John Canavan, £1060 305kg Limousin (345.00), John Sinnamon £1090 365kg Limousin (299.50), J P Devlin £1080 348kg Charolais (310.00), £1040 306kg Charolais (340.00), £990 310kg Charolais (320.00), £870 295kg Charolais (295.00), £870 315kg Her (274.00), £840 250kg Limousin (337.00), £770 275kg Charolais (278.00), David Robinson £1070 395kg Aberdeen Angus (272.00), £750 260kg Aberdeen Angus (286.00), £700 200kg Limousin (357.00), Glen Millar £990 400kg Aberdeen Angus (247.00), Margaret Armstrong £930 270kg Limousin (341.00), £930 270kg Limousin (341.00), Patrick McElvogue £920 305kg Limousin (301.00), £800 278kg Limousin (288.00) Eamonn McAnenly £870 320kg Limousin (272.00) and Patrick O'Neill £730 220kg Blonde d'Aquitaine (333.00), £660 234kg Blonde d'Aquitaine (282.00).

Weanling heifer calves reached £1070 for a 338kg Limousin (317.00) presented by John Sinnamon, R J Dickson £1030 300kg Limousin (347.00), £1000 320kg Charolais (310.00), £920 305kg Charolais (302.00), £860 300kg Charolais (287.00), Hugh Mullin £890 345kg Limousin (256.00), £845 300kg Limousin (280.00), £840 300kg Charolais (278.00), £825 300kg Limousin (271.50), £740 265kg Limousin (278.00), Eamonn McAnenly £770 285kg Limousin (270.00) and Patrick McElvogue £680 260kg Limousin (262.50).

Dropped calves

Advertisement

Advertisement