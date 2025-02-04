Good prices for sheep at Gortin Mart, fat lambs selling to £170
Heavy lambs (25+kg)
S Kelly £170/30.7kg (553ppk) £164/26.9kg (609ppk) A McKelvey £167/27kg (618ppk) R Cluff £164.50/26.3kg (625ppk) J Robinson £164/25.4kg (645ppk) S Kerlin £160/25kg (640ppk) A McKelvey £160/25.5kg (627ppk) W Taylor £159.50/25.3kg (630ppk) A Fleming £159/28kg (567ppk) W McLaughlin £159/26.7kg (595ppk) and H McClure £153/25kg (612ppk).
Midweight lambs (22kg-25kg)
Blackiston Houston £157/22.8kg (685ppk) B Ward £153/24.2kg (632ppk) R Daly £152/24kg (633ppk) W McLaughlin £150/24kg (625ppk) L McCrory £148/24.6kg (601ppk) A Fleming £146.50/22.7kg (645ppk) G Gibson £146/23.3kg (626ppk) J Fulton £146/23.5kg (621ppk) B Brogan £144.50/22kg (656ppk) J O'Doherty £144/24kg (600ppk) S Bradley £144/23.4kg (615ppk) D McAleer £144/22kg (654ppk) and J Gallagher £142/22.3kg (636ppk).
Lighter lambs (22kg-)
R Cluff £144.50/21.2kg (681ppk) A Fleming £143/21.7kg (659ppk) £120/20kg (600ppk) P Kelly £140/20.9kg (669ppk) £127/19kg (668ppk) Blackiston Houston £140/21.7kg (645ppk) A Fleming £132.50/19.9kg (665ppk) S Cuddy £130/21.1kg (616ppk) J Hassard £130/21.5kg (604ppk) £122/19.3kg (632ppk) P Donaghy £130/19.7kg (659ppk) £126/19.5kg (646ppk)C McNamee £124/20kg (620ppk) G Gibson £121/19.5kg (620ppk) and D McCullagh £118/16.7kg (706ppk).
Fat ewes
A McKelvey £230 S McFadden £225 £206 £195 N McIlwaine £220 £164 S Kerlin £218 A Speer £200 A Gibson £190 £170 £155 £140 W Patterson £190 £178 B Brogan £190 C Barnes £190 C Warnock £190 M Armstrong £180 F McBride £180 G Gibson £176 £170 £170 A McKelvey £174 A Carson £172 and D Flanagan £160.