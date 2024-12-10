Good quality beef bred cows selling to £1730 at Markethill Mart
Good quality beef bred cows sold to £248 for 698k at £1730 from a Glenanne farmer followed by £239 for 636k at £1520 from a Lisburn producer.
Main demand from £190 to £224 per 100 kilos.
Fleshed Friesian cows sold to £176 for 830k at £1460 from a Portadown farmer followed by £167 for 740k at £1250 from a Gilford farmer.
A Loughbrickland producer received £163 for 778k at £1270.
Main demand from £150 to £163 per 100 kilos.
Second quality Friesians from £130 to £145 and the poorest types from £100 to £120 per 100 kilos.
Cull cows
Glenanne farmer 698k £1730 £248.00; Lisburn farmer 636k £1520 £239.00; Armagh farmer 678k £1520 £224.00; Armagh farmer 748k £1640 £219.00; Cullyhanna farmer 574k £1230 £214.00; Glenanne farmer 728k £1510 £207.00 and Lisburn farmer 652k £1240 £190.
Friesian cull cows
Portadown farmer 832k £1460 £176.00; Gilford farmer 740k £1250 £167.00; Loughbrickland farmer 778k £1270 £163.00; Armagh farmer 720k £1170 £163.00; Portadown farmer 712k £1110 £156.00; Annaghmore farmer 658k £10230 £155.00; Cullyhanna farmer 658k £1010 £154.00; Armagh farmer 780k £1190 £153.00 and Bessbrook farmer 702k £1070 £153.
Calves
140 calves maintained an excellent trade.
Bull calves under eight weeks selling to £470 paid twice for an Aberdeen Angus followed by £460 and £455 for a Charolais.
All good quality bulls from £280 to £420 with plainer types from £200 to £360.
Heifer calves sold to £450 for a Charolais followed by £420 and £385 for a Charolais.
Aberdeen Angus heifer calves sold to £380 and £375.
All good quality heifers from £240 to £345 each.
Plainer types from £170 to £220 each.
Bull calves
Aberdeen Angus £470; Aberdeen Angus £470; Charolais £460; Charolais £455; Aberdeen Angus £450; Charolais £440; Charolais £435; Belgian Blue £425 and Belgian Blue £420.
Heifer calves
Charolais £450; Charolais £420; Charolais £385; Aberdeen Angus £380; Charolais £375; Belgian Blue £345; Hereford £335; Belgian Blue £315 and Belgian Blue £310.