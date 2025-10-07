Good quality beef bred cows selling to £2170 at Markethill Mart
Good quality beef bred cows sold steadily from £290 to £345 for 630k at £2170 for an Armagh producer followed by £341 for 810k at £2760 for a Dungannon farmer.
Fleshed Friesian cows sold from £235 to £259 for £262 for 648k at £1700 followed by £259 for 614k at £1590.
Second quality Friesians from £200 to £220 and the poorest types from £170 to £190 per 100 kilos.
Cull cows
Armagh farmer 632k £2170 £343.00; Dungannon farmer 810k £2760 £341.00; Markethill farmer 676k £2140 £317.00; Nutts Corner 604k £1910 £316.00; Newtownhamilton farmer 702k £2190 £312.00; Portadown farmer 696k £2140 £308.00; Cullyhanna farmer 772k £2370 £307.00; Newtownhamilton farmer 724k £2220 £307.00; Cullyhanna farmer 872k £2660 £305.00 and Cullyhanna farmer 816k £2470 £303.
Friesian cull cows
Ballycairn farmer 648k £1700 £262.00; Dungannon farmer 614k £1590 £259.00; Dungannon farmer 682k £1760 £358.00; Kilkeel farmer 812k £2020 £249.00; Markethill farmer 734k £1810 £247.00; Armagh farmer 686k £1660 £242.00; Armagh farmer 638k £1540 £241.00; Banbridge farmer 640k £1530 £239.00 and Newry farmer 788k £1860 £236.
Calves
The 190 calves sold in a steady demand with good quality bull calves to £1100 for an exceptional Limousin.
Main demand for good quality bulls from £600 to £730 for a Charolais.
Second quality sold from £450 to £550 each.
Friesian bull calves sold in a very firm trade to a top of £370 paid twice, £350 paid twice and £340 paid twice.
Several more from £250 to £330 each.
Heifer calves sold up to £830 for Aberdeen Angus followed by £790 for a Belgian Blue.
All good quality heifers from £550 to £690 and plainer quality from £400 to £500 each.
Bull calves
Portadown farmer Limousin £1100; Hillsborough farmer Charolais £730; Armagh farmer Charolais £720; Loughgilly farmer Belgian Blue £720; Loughgilly farmer Belgian Blue £720; Keady farmer Belgian Blue £710; Aghalee farmer Simmental £710 and Crumlin farmer Belgian Blue £670.
Friesian bull calves
Kilkeel farmer £370; Kilkeel farmer £370; Newry farmer £350; Kilkeel farmer £340; Hillsborough farmer £340; Hillsborough farmer £340 and Hillsborough farmer £340.
Heifer calves
Newry farmer Aberdeen Angus £830; Newry farmer Belgian Blue £790; Aghalee farmer Simmental £690; Crumlin farmer Belgian Blue £680; Tandragee farmer Charolais £660; Kilkeel farmer Belgian Blue £650; Banbridge farmer Belgian Blue £620 and Tandragee farmer Charolais £610.