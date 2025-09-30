Good quality beef bred cows selling to £2860 at Markethill Mart
The same owner received £339 for 614k at £2080.
All good quality beef bred cows from £290 to £327 per 100 kilos and up to £2860 for 860k at £331 from a Glenanne producer.
Fleshed Friesian cows sold to £281 for 810k at £2280 from a Dungannon producer followed by £253 for 724k at £1830 for a Waringstown farmer.
Main demand for fleshed Friesians from £238 to £246.
Second quality from £200 to £230 and the plainest types from £160 to £190 per 100 kilos.
Cull cows
Banbridge farmer 662k £2560 £387.00; Banbridge farmer 614k £2080 £339.00; Glenanne farmer 864k £2860 £331.00; Banbridge farmer 838k £2740 £327.00; Cullyhanna farmer 630k £2030 £322.00; Middletown farmer 784k £2520 £321.00; Whitecross farmer 530k £1700 £321.00; Waringstown farmer 722k £2290 £317.00; Cullyhanna farmer 656k £2080 £317.00 and Lurgan farmer 714k £2230 £312.
Dairy bred cows
Dungannon farmer 812k £2280 £281.00; Waringstown farmer 724k £1830 £253.00; Waringstown farmer 720k £1770 £246.00; Loughgall farmer 744k £1820 £245.00; Markethill farmer 634k £1530 £241.00 and Armagh farmer 742k £1770 £239.
Calves
The 110 dropped calves maintained a very strong trade with bull calves under eight weeks selling to £880 for a Charolais followed by £860 for a Belgian Blue.
All good quality bulls from £650 to £850 each.
Second quality from £400 to £550.
Holstein bulls sold to £370, £360 and £350.
Several more from £240 to £300.
Heifer calves sold up to £830 for a Belgian Blue followed by £790 for a Belgian Blue.
All good quality heifers from £600 to £760 and second quality from £460 to £500 each.
Bull calves
Charolais £880; Belgian Blue £860; Hereford £850; Limousin £850; Belgian Blue £850; Belgian Blue £850; Charolais £810; Belgian Blue £770 and Belgian Blue £760.
Friesian bull calves
£370; £360; £360; £350 and £300.
Heifer calves
Belgian Blue £830; Belgian Blue £790; Charolais £760; Belgian Blue £760; Belgian Blue £670; Aberdeen Angus £660; Charolais £640 and Aberdeen Angus £640.
An entry of 650 cattle at Markethill on Saturday 27th September continued to sell in a very strong trade for all classes of stock.
Heifers
The 220 heifers included mostly forward and heavy heifers.
Good quality heavy heifers sold to £448 for 638k at £2860 for an Armagh farmer followed by £420 for 620k at £2610 for a Banbridge farmer.
A Dungannon farmer received £418 for 606k at £2530.
Main demand for good quality heifers from £370 to £417 per 100 kilos.
Forward feeding heifers to £459 for 564k at £2590 for a Cullyhanna producer followed by £458 for 502k at £2300 for an Armagh farmer.
A Hillsborough producer received £454 for 546k at £2480.
All good quality forward heifers sold from £400 to £451 per 100 kilos.
Grazing heifers sold to £521 for 488k at £2540 from a Benburb farmer.
Another Benburb farmer received £481 for 424k at £2040.
All good quality middleweight heifers from £400 to £461 per 100 kilos.
Heavy heifers
Armagh farmer 638k £2860 £448.00; Banbridge farmer 622k £2610 £420.00; Dungannon farmer 606k £2530 £418.00; Dungannon farmer 640k £2670 £417.00; Hillsborough farmer 674k £2810 £417.00; Hillsborough farmer 648k £2690 £415.00; Keady farmer 704k £2850 £405.00; Armagh farmer 678k £2720 £401.00 and Armagh farmer 732k £2930 £400.
Forward heifers
Cullyhanna farmer 564k £2590 £459.00; Armagh farmer 502k £2300 £458.00; Hillsborough farmer 546k £2480 £454.00; Newtownhamilton farmer 526k £2370 £451.00; Armagh farmer 504k £2250 £446.00; Scarva farmer 514k £2270 £442.00; Armagh farmer 504k £2250 £446.00; Scarva farmer 514k £2270 £442.00; Armagh farmer 526k £2310 £439.00; Armagh farmer 554k £2420 £437.00 and Armagh farmer 530k £2310 £436.
Middleweight heifers
Armagh farmer 488k £2540 £521.00; Benburb farmer 424k £2040 £481.00; Castlewellan farmer 486k £2240 £461.00; Hilltown farmer 432k £1990 £461.00; Hilltown farmer 478k £2200 £460.00; Armagh farmer 494k £2270 £460.00; Armagh farmer 454k £2070 £456.00; Kilcoo farmer 454k £2060 £454.00 and Armagh farmer 464k £2100 £453.
Bullocks
The 155 bullocks sold in a steady demand with heavy bullocks selling to £419 for 688k at £2880 from an Armagh producer.
All good quality heavy bullocks sold readily from £360 to £398 for 636k at £2530 from a Loughgilly producer followed by £397 for 604k at £2400 for a Tandragee farmer.
Forward bullocks sold from £380 to £447 per 100 kilos.
Middleweight steers to £543 for 398k at £2160 from a Mayobridge farmer.
The same owner received £473 for 440k at £2080.
Main demand for good quality lots from £370 to £423 per 100 kilos.
Heavy bullocks
Armagh farmer 688k £2880 £419.00; Loughgilly farmer 636k £2530 £398.00; Tandragee farmer 604k £2400 £397.00; Armagh farmer 686k £2710 £395.00; Ballynahinch farmer 626k £2470 £395.00; Dromara farmer 636k £2500 £393.00; Ballynahinch farmer 622k £2430 £391.00 and Tandragee farmer 602k £2320 £385.
Forward bullocks
Dromara farmer 502k £2400 £478.00; Dromara farmer 522k £2430 £466.00; Dromara farmer 524k £2400 £458.00; Dromara farmer 526k £2350 £447.00; Dromara farmer 558k £2480 £444.00; Armagh farmer 582k £2580 £443.00; Dromara farmer 562k £2480 £441.00; Markethill farmer 540k £2330 £432.00 and Dromara farmer 540k £2300 £426.
Middleweight bullocks
Mayobridge farmer 398k £2160 £543.00; Mayobridge farmer 440k £2080 £473.00; Mayobridge farmer 440k £2000 £455.00; Markethill farmer 470k £2100 £447.00; Glenanne farmer 442k £1870 £423.00; Mountnorris farmer 412k £1730 £420.00; Armagh farmer 480k £1980 £413.00; Glennane farmer 426k £1740 £409.00 and Gilford farmer 490k £2000 £408.
Weanlings
The 240 weanlings continued to sell at very strong prices particularly good quality lots.
Light males sold to £645 for 234k at £1510 from a Whitecross farmer followed by £630 for 208k at £1310 from a Mayobridge farmer.
The same owner received £625 for 216k at £1350.
All good quality light males sold from £500 to £620 per 100 kilos.
Middleweight males to £602 for 382k at £2300 for a Whitecross farmer followed by £583 for 360k at £2100 for a Newtownhamilton farmer.
All good quality lots sold steadily from £450 to £530 per 100 kilos.
Stronger males to £574 for 418k at £2400 from a Portadown farmer.
The same owner received £566 for 408k at £2310 and £522 for 420k at £2320.
An entry of 27 male Charolais and Limousin weanlings from a Portadown farmer averaged £484 for 401k at an average price of £1941 per head.
Several lots of heavy weanlings sold to a top of £438 for 528k at £2310 followed by £433 for 566k at £2450 for an Glenavy farmer.
Several more sold from £400 to £420 per 100 kilos.
Light heifer weanlings sold to £598 for 224k at £1340 for a Mayobridge farmer followed by £590 for 234k at £1380 for a Middletown producer.
All good quality light heifer weanlings lots from £500 to £568 per 100 kilos.
Middleweights sold to £630 for 400k at £2520 from a Newry farmer followed by £536 for 310k at £1660 from a Portadown producer.
Main demand for good quality lots from £400 to £485.
Strong heifer weanlings sold from £400 to £513 for 460k at £2360 for an Armagh farmer followed by £480 for 438k at £2100 from a Banbridge producer.
Lightweight male weanlings
Whitecross farmer 234k £1510 £645.00; Mayobridge farmer 208k £1310 £630.00; Mayobridge farmer 216k £1350 £625.00; Armagh farmer 242k £1500 £620.00; Middletown farmer 240k £1430 £496.00; Mayobridge farmer 242k £1400 £579.00; Whitecross farmer 274k £1570 £473.00 and Whitecross farmer 282k £1590 £564.
Middleweight male weanlings
Whitecross farmer 382k £2300 £602.00; Newtownhamilton farmer 360k £2100 £583.00; Portadown farmer 344k £1920 £448.00; Keady farmer 338k £1840 £544.00; Portadown farmer 356k £1930 £542.00; Portadown farmer 336k £1800 £536.00; Whitecross farmer 356k £1900 £534.00; Whitecross farmer 348k £1850 £532.00 and Whitecross farmer 308k £1620 £526.
Strong male weanlings
Portadown farmer 418k £2400 £574.00; Portadown farmer 408k £2310 £466.00; Portadown farmer 420k £2320 £552.00; Portadown farmer 418k £2170 £519.00; Portadown farmer 476k £2440 £513.00; Portadown farmer 428k £2190 £512.00; Portadown farmer 410k £2020 3493.00; Tynan farmer 488k £2380 £488.00 and Dromara farmer 438k £2090 £477.
Heavy male weanlings
Portadown farmer 528k £2310 £438.00; Glenavy farmer 566k £2450 £433.00; Glenavy farmer 518k £2160 £417.00; Newtownhamilton farmer 516k £2150 £417.00; Portadown farmer 516k £2150 £417.00 and Glenavy farmer 550k £2280 £415.
Lightweight heifer weanlings
Mayobridge farmer 224k £1340 £598.00; Middletown farmer 234k £1380 £590.00; Middletown farmer 236k £1340 £568.00; Portadown farmer 260k £1380 £531.00; Silverbridge farmer 296k £1500 £507.00; Middletown farmer 262k £1310 £500.00 and Richhill farmer 260k £1300 £500.
Middleweight heifer weanlings
Newry farmer 400k £2520 £630.00; Portadown farmer 310k £1660 £536.00; Newtownhamilton farmer 330k £1650 £500.00; Banbridge farmer 392k £1950 £498.00; Jonesborough farmer 354k £1760 £497.00; Cullyhanna farmer 334k £1650 £494.00; Newtownhamilton farmer 340k £1650 £485.00 and Keady farmer 314k £1500 £478.
Strong heifer weanlings
Armagh farmer 460k £2360 £513.00; Banbridge farmer 438k £2100 £480.00; Newtownhamilton farmer 408k £1890 £463.00; Armagh farmer 444k £2050 £462.00; Dromara farmer 442k £2040 £462.00; Armagh farmer 430k £1970 £458.00; Banbridge farmer 456k £2050 £450.00 and Armagh farmer 424k £1900 £448.
In the suckler ring outfits sold to a top of £3700 for a Limousin cow with an Aberdeen Angus heifer calf at foot for a Portadown farmer.
The same owner received £3320 for a Limousin cow and Aberdeen Angus heifer calf.
In calf heifers sold to £3460 for Limousin from a Richhill farmer.
The same owner received £3020 for in calf Limousin heifer.