Good quality heavy bullocks to £435 for 602k at £2620 at Markethill Mart

Bullocks
The 80 bullocks sold in a steady demand.
Good quality heavy bullocks to £435 for 602k at £2620 from a Glenanne farmer followed by £393 for 682k at £2680 from a Warrenpoint producer.
Main demand from £360 to £386 per 100 kilos.
Forward feeding bullocks sold readily from £360 to £443 for 524k at £2320 from a Tassagh farmer.
The same owner received £442 for 548k at £2420.
Grazing type bullocks sold steadily from £350 to £442 for 462k at £2040 for a Newtownhamilton farmer.
The same owner received £432 for 482k at £2080.
Heavy bullocks
Glenanne farmer 602k £2620 £435.00; Warrenpoint farmer 682k £2680 £393.00; Newtownhamilton farmer 648k £2500 £386.00; Warrenpoint farmer 682k £2620 £384.00; Glenanne farmer 630k £2420 £384.00; Glenanne farmer 766k £2910 £380.00; Newtownhamilton farmer 612k £2300 £376.00 and Downpatrick farmer 644k £2400 £373.
Forward bullocks
Tassagh farmer 524k £2320 £443.00; Tassagh farmer 548k £2420 £442.00; Armagh farmer 546k £2400 £440.00; Newtownhamilton farmer 544k £2350 £432.00; Glenanne farmer 558k £2390 £428.00; Glenanne farmer 524k £2220 £424.00; Newtownhamiton farmer 542k £2270 £419.00; Glenanne farmer 554k £2310 £417.00; Newtownhamilton farmer 528k £2190 £415.00 and Banbridge farmer 522k £2140 £410.
Middleweight bullocks
Newtownhamilton farmer 462k £2040 £442.00; Newtownhamilton farmer 482k £2080 £432.00; Glenanne farmer 468k £2000 £427.00; Armagh farmer 436k £1860 £427.00; Ballynahinch farmer 422k £1720 £408.00; Armagh farmer 436k £1740 £399.00; Hilltown farmer 498k £1980 £398.00 and Ballynahinch farmer 410k £1540 £376.
Heifers
The 140 heifers included mostly heavy and forward feeding heifers.
Trade remained exceptionally strong.
Heavy heifers sold to a top of £430 for 638k at £2740 from a Portadown producer followed by £427 for 604k at £2580 from a Newtownhamilton farmer.
Main demand for good quality heavy heifers from £360 to £422 per 100 kilos.
Heavy Aberdeen Angus heifers sold to £383 for 630k at £2410 from a Dromore farmer followed by £358 for 658k at £2360 from a Gilford producer.
Forward feeding type heifers sold to £458 for 594k at £2720 from a Newtownhamilton farmer followed by £439 for 522k at £2290 from a Newtownhamilton producer.
All good quality forward heifers from £360 to £426 per 100 kilos.
Grazing type heifers sold to £464 for 450k at £2090 from an Armagh farmer.
The same owner received £454 for 460k at £2090 and £443 for 488k at £2160.
All good quality heifers sold from £380 to £436 per 100 kilos.
Heavy heifers
Portadown farmer 638k £2740 £430.00; Newtownhamilton farmer 604k £2580 £427.00; Portadown farmer 626k £2640 £422.00; Portadown farmer 620k £2580 £416.00; Portadown farmer 612k £2410 £394.00; Dromore farmer 630k £2410 £383.00; Portadown farmer 604k £2300 £381.00; Newtownhamilton farmer 622k £2340 £376.00 and Armagh farmer 602k £2260 £376.
Forward heifers
Newtownhamilton farmer 594k £2720 £458.00; Newtownhamilton farmer 522k £2290 £439.00; Armagh farmer 570k £2430 £426.00; Newtownhamilton farmer 536k £2240 £418.00; Gilford farmer 534k £2190 £410.00; Newtownhamilton farmer 522k £2120 £406.00; Gilford farmer 558k £250 £403.00; Portadown farmer 598k £2390 £400.00 and Armagh farmer 560k £2230 £398.
Middleweight heifers
Armagh farmer 450k £2090 £464.00; Armagh farmer 460k £2090 £454.00; Portadown farmer 388k £1760 £454.00; Katesbridge farmer 390k £1740 £446.00; Armagh farmer 488k £2160 £443.00; Katesbridge farmer 452k £2000 £443.00; Forkhill farmer 420k £1830 £436.00; Armagh farmer 482k £2100 £436.00; Katesbridge farmer 436k £1890 £434.00 and Forkhill farmer 460k £1960 £426.
Weanlings
The 200 weanlings continued to sell at very high prices with good quality light males selling from £400 to £542 for 236k at £1280 from a Sixmilecross producer followed by £509 for 220k at £1120 from a Katesbridge farmer.
A Crumlin producer received £483 for 296k at £1430.
Middleweight males sold to £516 for 320k at £1650 from a Newtownhamilton farmer followed by £506 for 346k at £1750 from a Markethill producer.
All good quality middleweights sold readily from £400 to £480 per 100 kilos.
Stronger males sold to £450 for 462k at £2080 from a Richhill farmer.
The same owner received £442 for 498k at £2200. All good quality strong weanlings sold steadily from £380 to £439 per 100 kilos.
Light heifer weanlings sold from £400 to £490 for 292k at £1430 from a Crumlin farmer followed by £488 for 258k at £1260 from a Markethill farmer.
Middleweights to £471 for 314k at £1480 from a Crumlin farmer.
All good quality middleweights heifers sold steadily from £380 to £458 per 100 kilos. Stronger heifers sold to £396 for 414k at £1640.
Several producers with top quality lots returned very strong averages for full loads of cattle.
A Newtownhamilton farmer sold 12 male and female Charolais to average 343k at £1533 per head an average of £447 per 100 kilos.
A Richhill farmer sold 15 Limousin bred males to average 448k at £1920 £429 per 100 kilos and a Crumlin producer sold nine male and females to average 364k at £1561 for £428 per 100 kilos.
Light male weanlings
Sixmilecross farmer 236k £1280 £542.00; Katesbridge farmer 220k £1120 £509.00; Crumlin farmer 296k £1430 £483.00; Hilltown farmer 216k £1000 £463.00; Hilltown farmer 270k £1250 £463.00; Glenanne farmer 270k £1220 £452.00; Ballinamallard farmer 298k £1210 £406.00 and Dungannon farmer 224k £900 £402.
Middleweight male weanlings
Newtownhamilton farmer 320k £1650 £516.00; Armagh farmer 346k £1750 £506.00; Armagh farmer 322k £1570 £488.00; Markethill farmer 356k £1720 £483.00; Mowhan farmer 310k £1490 £481.00; Markethill farmer 376k £1790 £476.00; Tassagh farmer 342k £1630 £477.00; Newtownhamilton farmer 346k £1645 £476.00; Newtownhamilton farmer 328k £1540 £470.00; Newtownhamilton farmer 356k £1660 £466.00; Markethill farmer 344k £1590 £462.00; Newtownhamilton farmer 324k £1490 £460.00 and Markethill farmer 340k £1560 £459.
Strong male weanlings
Richhill farmer 462k £2080 £450.00; Richhill farmer 498k £2200 £442.00; Richhill farmer 464k £2040 £440.00; Richhill farmer 456k £2000 £439.00; Crumlin farmer 410k £1790 £437.00; Richhill farmer 446k £1940 £435.00; Richhill farmer 438k £1900 £434.00; Richhill farmer 404k £1750 £433.00 and Richhill farmer 526k £2250 £428.
Light heifer weanlings
Crumlin farmer 292k £1430 £490.00; Markethill farmer 258k £1260 £488.00; Armagh farmer 296k £1420 £480.00; Glenanne farmer 224k £1060 £473.00; Newry farmer 260k £1220 £469.00; Downpatrick farmer 174k £800 £460.00; Glenanne farmer 216k £960 £444.00; Glenanne farmer 218k £940 £431.00 and Sixmilecross farmer 278k £1180 £425.
Middleweight heifer weanlings
Crumlin farmer 314k £1480 £471.00; Newtownhamilton farmer 312k £1430 £458.00; Crumlin farmer 334k £1490 £446.00; Newtownhamilton farmer 340k £1510 £444.00; Keady farmer 338k £1500 £444.00; Newtownhamilton farmer 360k £1570 £436.00; Downpatrick farmer 390k £1690 £433.00; Glenanne farmer 374k £1580 £423.00 and Downpatrick farmer 358k £1480 £413.
Strong male weanlings
Glenanne farmer 414k £1640 £396.00; Downpatrick farmer 418k £1640 £392.00; Downpatrick farmer 448k £1750 £391.00; Downpatrick farmer 402k £1560 £388.00 and Crumlin farmer 434k £1580 £364.