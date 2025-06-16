Good quality heavy heifers selling £2670 at Markethill Mart
Store cattle
The 190 store cattle returned a very firm trade with prices only marginally decreased on the week.
Good quality heavy heifers sold readily from £340 to £379 per 100 kilos for 602k at £2280 from a Katesbridge farmer followed by £377 for 602k at £2270 from a Gilford farmer.
An Ardglass farmer received £376 for 620k at £2330.
Top price of £2670 was paid for 770k at £343.
Good quality forward heifers sold from £330 to £397 for 550k at £2190 for an Armagh farmer followed by £379 for 504k at £1910 from a Brookeborough producer.
The same owner received £373 for 510k at £1900.
Grazing type heifers sold to £387 for 426k at £1650 for a Jerrettspass farmer followed by £386 for 492k at £1900 for a Pomeroy farmer.
All good quality grazing type heifers sold readily from £340 to £383 per 100 kilos.
Forward bullocks sold to £392 for 594k at £2330 for a Belleek farmer.
The same owner received £381 for 598k at £2280.
Good quality middleweights sold to £413 for 484k at £2000 from a Sixmilecross farmer followed by £393 for 374k at £1470 from a Forkhill producer.
All good quality lots from £340 to £391 per 100 kilos.
Heavy heifers
Katesbridge farmer 602k £2280 £379.00; Gilford farmer 602k £2270 £377.00; Ardglass farmer 620k £2330 £376.00; Newry farmer 640k £2370 £370.00; Ardglass farmer 650k £2380 £366.00; Katesbridge farmer 620k £2250 £363.00; Newry farmer 696k £2510 £361.00; Ardglass farmer 634k £2280 £360.00; Armagh farmer 644k £2270 £353.00 and Newry farmer 680k £2390 £351.
Forward heifers
Armagh farmer 552k £2190 £397.00; Brookeborough farmer 504k £1910 £379.00; Brookeborough farmer 510k £1900 £373.00; Armagh farmer 512k £1900 £371.00; Brookeborough farmer 504k £1850 £367.00; Armagh farmer 576k £2090 £363.00; Gilford farmer 566k £2050 £362.00; Brookeborough farmer 522k £1890 £362.00 and Gilford farmer 582k £2100 £361.
Middleweight heifers
Jerrettspass farmer 426k £1650 £387.00; Pomeroy farmer 492k £1900 3386.00; Pomeroy farmer 470k £1800 £383.00; Jerrettspass farmer 442k £1690 £382.00; Newry farmer 456k £1720 £377.00; Waringstown farmer 500k £1880 £376.00 and Castlewellan farmer 500k £1870 £374.
Forward bullocks
Belleek farmer 594k £2330 £392.00; Belleek farmer 606k £2350 £388.00; Belleek farmer 630k £2280 £362.00; Belleek farmer 654k £2350 £360.00; Derrynoose farmer 504k £1770 £351.00; Armagh farmer 542k £1890 £349.00; Kilkeel farmer 680k £2340 £344.00 and Armagh farmer 534k £1840 £345.
Middleweight bullocks
Sixmilecross farmer 484k £2000 £413.00; Forkhill farmer 374k £1470 £393.00; Jerrettspass farmer 394k £1540 £391.00; Forkhill farmer 382k £1450 £380.00; Markethill farmer 422k £1590 £377.00; Forkhill farmer 394k £1480 £376.00; Keady farmer 474k £1700 £359.00; Killeavy farmer 408k £1460 £358.00 and Derrynoose farmer 462k £1640 £355.
Weanlings
The 180 lots in the weanling ring sold in a steady demand with good quality males weanlings selling to £476 for 296k at £1410 from a Sixmilecross farmer followed by £432 for 368k at £1590 from a Markethill producer.
The same owner received £426 for 380k at £1620.
All good quality male weanlings sold readily from £370 to £417 per 100 kilos.
Heifer weanlings to £473 for 258k at £1220 for a Markethill farmer followed by £471 for 274k at £1290 from a Rathfriland producer.
All top quality heifer weanlings sold readily from £370 to £454 per 100 kilos.
Male weanlings
Sixmilecross farmer 296k £1410 £476.00; Markethill farmer 368k £1590 £432.00; Markethill farmer 380k £1620 £426.00; Markethill farmer 326k £1360 £417.00; Markethill farmer 308k £1270 £412.00; Camlough farmer 260k £1070 £412.00; Sixmilecross farmer 318k £1280 £403.00; Newtownhamilton farmer 314k £1260 £401.00 and Markethill farmer 380k £1520 £400.
Heifer weanlings
Markethill farmer 258k £1220 £473.00; Rathfriland farmer 274k £1290 £471.00; Markethill farmer 284k £1290 £454.00; Markethill farmer 312k £1410 3452.00; Markethill farmer 346k £1510 £436.00; Rathfriland farmer 316k £1370 £434.00; Sixmilecross farmer 328k £1400 £427.00; Tandragee farmer 332k £1390 £419.00; Belcoo farmer 330k £1380 £418.00; Sixmilecross farmer 286k £1190 £416.00; Kilkeel farmer 292k £1210 £414.0 and Sixmilecross farmer Aberdeen Angus 278k £1150 £414.