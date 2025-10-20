Good quality heavy heifers selling to £2650 at Markethill Mart
Heifers
The 205 store heifers continued to sell at very high rates with good quality heavy heifers to £437 for 606k at £2650 for a Tandragee farmer followed £398 for 606k at £2410 from an Armagh producer.
Main demand for good quality heifers from £360 to 3387 per 100 kilos.
Forward feeding heifers to £439 for 510k at £2240 from an Armagh producer followed by £430 for 516k at £2220 from a Tandragee farmer.
Main demand for top quality feeding heifers from £380 to £411 per 100 kilos.
Grazing heifers sold to £507 for 408k at £2070 from a Keady producer.
The same owner received £488 for 426k at £2080.
All good quality grazing heifers sold from £400 to £480 per 100 kilos.
Heavy heifers
Tandragee farmer 606k £2650 £437.00; Armagh farmer 606k £2410 £398.00; Armagh farmer 618k £2390 £387.00; Benburb farmer 644k £2490 £387.00; Tandragee farmer 616k £2360 £383.00; Dungannon farmer 612k £2330 £381.00; Tandragee farmer 638k £2420 £379.00 and Armagh farmer 604k £2210 £366.
Forward heifers
Armagh farmer 510k £2240 £439.00; Tandragee farmer 516k £2220 £430.00; Armagh farmer 528k £2230 £422.00; Ballyward farmer 504k £2070 £411.00; Castlewellan farmer 550k £2250 £409.00; Armagh farmer 562k £2280 £406.00; Warrenpoint farmer 538k £2180 £405.00; Castlewellan farmer 546k £2210 £405.00; Armagh farmer 586k £2370 £404.00 and Carryduff farmer 592k £2390 £404.
Middleweight heifers
Keady farmer 408k £2070 £507.00; Keady farmer 426k £2080 £488.00; Keady farmer 406k £1980 £488.00; Dromore farmer 442k £2140 £484.00; Dromore farmer 418k £1970 £471.00; Keady farmer 446k £2100 £471.00; Aughnacloy farmer 434k £2030 £468.00 and Keady farmer 444k £2060 £464.
Bullocks
The 190 bullocks sold in a steady demand with heavy bullocks to £432 for 602k at £2600 for a Forkhill producer followed by £410 for 642k at £2630 for an Armagh farmer.
Main demand for good quality heavy bullocks from £360 to £409 per 100 kilos.
Good quality forward bullocks sold from £380 to £464 for 530k at £2460 for a Ballynahinch farmer.
The same farmer received £451 for 546k at £2460.
Grazing type bullocks sold to £512 for 424k at £2170 from a Tassagh farmer followed by £500 for 486k at £2430 for a Kilcoo producer.
The same owner received £494 for 458k at £2260.
Heavy bullocks
Forkhill farmer 602k £2600 £432.00; Armagh farmer 642k £2630 £410.00; Armagh farmer 706k £2890 £409.00; Armagh farmer 686k £2760 £402.00; Armagh farmer 664k £2670 £402.00; Newtownhamilton farmer 622k £2500 £402.00; Scarva farmer 642k £2570 £400.00; Ballinderry farmer 638k £2500 £392.00; Banbridge farmer 610k £2360 £387.00 and Loughgall farmer 700k £2690 £384.
Forward bullocks
Ballynahinch farmer 530k £2460 £464.00; Ballynahinch farmer 546k £2460 £451.00; Kilcoo farmer 554k £2480 £448.00; Ballynahinch farmer 538k £2400 £446.00; Ballynahinch farmer 504k £2240 £444.00; Dromara farmer 558k £2450 £439.00; Dromara farmer 518k £2260 £436.00 and Dromara farmer 532k £2300 £432.
Middleweight bullocks
Tassagh farmer 424k £2170 £512.00; Kilcoo farmer 486k £2430 £500.00; Kilcoo farmer 458k £2260 £494.00; Lisburn farmer 476k £2270 £477.00; Sixmilecross farmer 424k £1970 £465.00; Newtownhamilton farmer 484k £2220 £459.00; Tassagh farmer 414k £1850 £447.00; Tassagh farmer 432k £1930 £447.00; Newtownhamilton farmer 474k £2100 £443.00 and Benburb farmer 456k £2010 £441.
Weanlings
The 235 weanlings sold in a very strong demand with good quality light heifers from £450 to £620 for 242k at £1500 for a Newry farmer.
The same owner received £614 for 246k at £1510 and £608 for 232k at £1410.
Stronger heifers sold to £510 for 306k at £1560 for a Dungannon producer followed by £503 for 318k at £1600 from a Katesbridge farmer.
All good quality lots sold steadily from £390 to £480 per 100 kilos.
Light male weanlings sold to £638 for 210k at £1340 from a Dungannon farmer.
The same owner received £632 for 220k at £1390.
Main demand for top quality lots from £450 to £584 per 100 kilos.
Stronger males sold to £608 for 342k at £2080 from a Caledon producer.
All good quality lots from £440 to £525.
Stronger males to £542 for 406k at £2200 from a Rostrevor farmer followed by £480 for 408k at £1960 from a Dungannon farmer.
Main demand for good quality strong lots from £400 to £467 per 100 kilos.
Light heifer weanlings
Newry farmer 242k £1500 £620.00; Newry farmer 246k £1510 £614.00; Newry farmer 232k £1410 £608.00; Newry farmer 234k £1410 £603.00; Newry farmer 204k £1120 £549.00; Newry farmer 178k £920 £517.00; Dromara farmer 218k £1100 £505.00; Dromara farmer 278k £1400 £504.00 and Newry farmer 258k £1250 £485.
Middleweight heifer weanlings
Dungannon farmer 306k £1560 £510.00; Katesbridge farmer 318k £1600 £503.00; Armagh farmer 346k £1710 £494.00; Dungannon farmer 346k £1680 £486.00; Kilkeel farmer 352k £1690 £480.00; Newry farmer 332k £1590 £479.0; Coalisland farmer 330k £1570 £476.00; Cullaville farmer 342k £1600 £468.00 and Katesbridge farmer 358k £1650 £461.
Light male weanlings
Dungannon farmer 210k £1340 £638.00; Dungannon farmer 220k £1390 £632.00; Newry farmer 228k £1420 £623.00; Dungannon farmer 274k £1600 £584.00; Dungannon farmer 270k £1500 £556.00; Caledon farmer 280k £1550 £554.00; Newry farmer 254k £1400 £551.00 and Dungannon farmer 298k £1560 £523.
Middleweight male weanlings
Caledon farmer 342k £2080 £608.00; Caledon farmer 320k £1680 £525.00; Kilkeel farmer 310k £1570 £507.00; Kilkeel farmer 374k £1860 £497.00; Caledon farmer 332k £1540 £464.00; Armagh farmer 320k £1460 £456.00; Armagh farmer 308k £1400 £455.00 and Rathfriland farmer 324k £1460 £451.
Strong male weanlings
Rostrevor farmer 406k £2200 £542.00; Dungannon farmer 408k £1960 £480.00; Kilkeel farmer 490k £2300 £469.00; Newry farmer 420k £1960 £467.00; Dungannon farmer 486k £2260 £465.00; Kilkeel farmer 438k £2010 £459.00; Markethill farmer 486k £2210 £455.00; Kilkeel farmer 420k £1900 £452.00; Rostrevor farmer 426k £1920 £451.00 and Newry farmer 452k £2000 £443.
In the suckler ring outfits sold to £3860 for a 2020 Limousin cow with bull calf. Several more sold from £2300 to £2700 each.
In calf cows sold to £3150 for a Limousin heifer from a Cullyhanna farmer.