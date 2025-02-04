Good quality heavy hoggets selling to £158.50 at Markethill Mart
Cull ewe trade and breeding stock sold at similar rates to previous weeks.
Good quality heavy hoggets sold to a top of 661p/k for 24k at £158.50 from a Ballinderry farmer, followed by 652p/k for 24k at £156.50 from a Moy producer.
Main demand for good quality heavy hoggets from 630-649p/k.
Overweight hoggets sold to a top of £181, with most pens from £162 to £167 each.
Good quality midweight hoggets sold to a top of 702p/k for 21.3k at £149.50 for a Belleeks farmer, followed by 693p/k for 20.2k at £140 for a Mullaghbawn producer. All good quality midweights sold from 640-678p/k.
Good quality stores sold from 650-723p/k for 13k at £94 for a Mullaghbawn farmer, followed by 702p/k for 18.3k at £128.50 for an Armagh producer.
The 140 cull ewes sold in a steady demand with well fleshed ewes from £150 - £204, plainer ewes from £90-£120.
A larger entry on the breeding ring sold in a firm demand with good quality doubles selling from £300 - £365.
Singles sold up to £290 with several more singles from £240 -£285.
Heavy hoggets
Ballinderry producer 24k £158.50 661p/k: Moy producer 24k £156.50 652p/k: Belleeks producer 24.5k £159 649p/k: Richhill producer 24.2k £157 649p/k: Belleeks producer 25.9k £166.50 643p/k: Rostrevor producer 24.9k £160 643p/k: Tynan producer 24.5k £156.50 639p/k: 24.5k £156 637p/k: Portadown producer 25k £159 636p/k: Tandragee producer 25.8k £164 636p/k and Tynan producer 24.5k £155 633p/k.
Midweight hoggets
Belleeks producer 21.3k £149.50 702p/k: Mullaghbawn producer 20.2k £140 693p/k: Loughgall producer 20.2k £137 678p/k: Armagh producer 20k £135 675p/k: Armagh producer 21k £141 671p/k: Silverbridge producer 20.4k £136 667p/k: Glenanne produer 21.3k £141 662p/k and Armagh producer 21.4k £141.50 661p/k.
Store hoggets
Mullaghbawn producer 13k £94 723p/k: Armagh producer 18.3k £128.50 702p/k: Armagh producer 18.9k £132 698p/k: Cashel producer 19.3k £134 694p/k: Armagh producer 19.4k £134.50 693p/k: Rostrevor producer 19.5k £134 687p/k: Beragh producer 18.6k £124.50 669p/k: Mullaghbawn producer 19.7k £129.50 657p/k and Coalisland producer 17.7k £116 655p/k.