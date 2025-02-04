Good quality heavy hoggets selling to £158.50 at Markethill Mart

Published 4th Feb 2025
An entry of 1080 sheep in Markethill on Monday 3rd February returned an improved trade for fat hoggets.

Cull ewe trade and breeding stock sold at similar rates to previous weeks.

Good quality heavy hoggets sold to a top of 661p/k for 24k at £158.50 from a Ballinderry farmer, followed by 652p/k for 24k at £156.50 from a Moy producer.

Main demand for good quality heavy hoggets from 630-649p/k.

Overweight hoggets sold to a top of £181, with most pens from £162 to £167 each.

Good quality midweight hoggets sold to a top of 702p/k for 21.3k at £149.50 for a Belleeks farmer, followed by 693p/k for 20.2k at £140 for a Mullaghbawn producer. All good quality midweights sold from 640-678p/k.

Good quality stores sold from 650-723p/k for 13k at £94 for a Mullaghbawn farmer, followed by 702p/k for 18.3k at £128.50 for an Armagh producer.

The 140 cull ewes sold in a steady demand with well fleshed ewes from £150 - £204, plainer ewes from £90-£120.

A larger entry on the breeding ring sold in a firm demand with good quality doubles selling from £300 - £365.

Singles sold up to £290 with several more singles from £240 -£285.

Heavy hoggets

Ballinderry producer 24k £158.50 661p/k: Moy producer 24k £156.50 652p/k: Belleeks producer 24.5k £159 649p/k: Richhill producer 24.2k £157 649p/k: Belleeks producer 25.9k £166.50 643p/k: Rostrevor producer 24.9k £160 643p/k: Tynan producer 24.5k £156.50 639p/k: 24.5k £156 637p/k: Portadown producer 25k £159 636p/k: Tandragee producer 25.8k £164 636p/k and Tynan producer 24.5k £155 633p/k.

Midweight hoggets

Belleeks producer 21.3k £149.50 702p/k: Mullaghbawn producer 20.2k £140 693p/k: Loughgall producer 20.2k £137 678p/k: Armagh producer 20k £135 675p/k: Armagh producer 21k £141 671p/k: Silverbridge producer 20.4k £136 667p/k: Glenanne produer 21.3k £141 662p/k and Armagh producer 21.4k £141.50 661p/k.

Store hoggets

Mullaghbawn producer 13k £94 723p/k: Armagh producer 18.3k £128.50 702p/k: Armagh producer 18.9k £132 698p/k: Cashel producer 19.3k £134 694p/k: Armagh producer 19.4k £134.50 693p/k: Rostrevor producer 19.5k £134 687p/k: Beragh producer 18.6k £124.50 669p/k: Mullaghbawn producer 19.7k £129.50 657p/k and Coalisland producer 17.7k £116 655p/k.

