Good quality heavy lambs selling steadily to £153.50 at Markethill Mart
Good quality heavy lambs sold steadily from 600-640p/k for 24k at £153.50 from a Tandragee farmer followed by 636p/k for 24.2k at £154 from a Mayobridge producer.
Overweight lambs sold from £154 to £158.50 each.
Good quality midweight lambs sold from 630 -673p/k for 20.5k at £138 from a Portadown farmer, followed by 668p/k for 20.2k at £135 from a Loughgilly producer.
Good quality light stores sold to 789p/k for 16.1k at £127 from a Beragh farmer, followed by 727p/k for 16.5k at £120 from a Richhill producer.
Stronger stores t 734p/k for 17.1k £125.50 from a Markethill farmer, followed by 710p/k for 17.6k at £125 from a Kilkeel producer.
All good quality stores sold from 630 – 710p/k.
The 150 cull ewes sold to £226.
Main demand for fleshed ewes from £140 - £216 each.
Plainer ewes from £80 - £120 each.
Heavy lambs
Tandragee producer 24k £153.50 640p/k: Mayobridge producer 24.2k £154 636p/k: Poyntzpass producer 24.2k £153 632p/k: Loughgall producer 24.7k £155 628p/k: Poyntzpass producer 25.2k £158 627p/k: Markethill producer 24k £150 625p/k: Poyntzpass producer 25.2k £156.50 621p/k: Tandragee producer 25k £155 620p/k: Tassagh producer 24k £147 613p/k and Warrenpoint producer 25k £153 612p/k.
Midweight lambs
Portadown producer 20.5k £138 673p/k: Loughgilly producer 20.2k £135 668p/k: Portadown producer 21k £140 667p/k: Keady producer 20.5k £136 663p/k: Portadown producer 21k £138.50 660p/k: 20.9k £137.50 658p/k: Beragh producer 20.9k £137 656p/k: Tassagh producer 20k £131 655p/k and Benburb producer 20.8k £135.50 651p/k.
Store lambs
Beragh producer 16.1k £127 789p/kg; Markethill producer 17.1k £125.50 734p/kg; Richhill producer 16.5k £120 727p/kg; Kilkeel producer 17.6k £125 710p/kg; Ballynahinch producer 16.3k £14 699p/kg; Markethill producer 18.4k £128 696p/kg; Belleeks producer 19.6k £135.50 691p/kg; Belleeks producer 19.6k £135.50 691p/kg and Loughgall producer 19.4k £134 691p/kg.