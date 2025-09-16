Good quality heavy lambs selling to £135 at Markethill Mart

An entry of 1650 sheep at Markethill on Monday 15th September sold in a steady trade.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Subscription Offers Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Good quality heavy lambs sold from 540-563p/k for 24k at £135 for a Middletown producer and for a Tandragee farmer.

A Ballynahinch farmer received 560p/k for 25k at £140. Several lots of overweight lambs sold from £140 to £148 per head.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Good quality midweights sold from 600-663p/k for 20k at £132.50 for an Armagh farmer, followed by 660p/k for 20k at £132 for a Dungannon producer and for a Ballynahinch producer.

Farming Life livestock markets

Light stores sold to a top of 793p/k for 14k at £111 for a Ballynahinch farmer.

Main demand for good quality light stores sold from 700-791p/k.

Stronger stores sold to 774p/k for 17k at £131.50 from a Ballynahinch farmer, followed by 725p/k for 17.1k at £124 from a Dromara producer.

Main demand for stronger stores from 650-710p/k.

200 cull ewes sold to £200 and £190.

Main demand for fleshed ewes from £130 to £176.

Plainer ewes from £80 to £120.

Breeding hoggets sold to £300, £275 and £250.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Main demand from £220 to £240 and lesser quality ewe hoggets were harder to sell.

Rams sold to £520, with others at £400 and £380.

Heavy lambs

Middletown producer 24k £135 563p/k: Tandragee producer 24k £135 563p/k: Ballynahinch producer 25k £140 560p/k: Crossmaglen producer 24.3k £136 560p/k: Markethill producer 24.4k £136.50 559p/k: Tandragee producer 24.5k £137 559p/k: Armagh producer 24.9k £138 554p/k and Forkhill producer 25k £138 552p/k.

Midweight lambs

Armagh producer 20k £132.50 663p/k: Dungannon producer 20k £132 660p/k: Ballynahinch producer 20k £132 660p/k: Ballygawley producer 20.6k £133.50 648p/k: Dromara producer 20k £128.50 643p/k: Poyntzpass producer 20.4k £130 637p/k: Markethill producer 20k £127 635p/k: Markethill producer 20k £126.50 633p/k and Aghalee producer 21.2k £133.50 630p/k.

Light store lambs

Ballynahinch producer 14k £111 793p/k: Lurgan producer 12k £95 792p/k: Lisburn producer 14.6k £115.50 791p/k: Ballygawley producer 14.2k £112 789p/k: Markethill producer 15.7k £123 783p/k: Kilkeel producer 12.9k £101 783p/k: Richhill producer 12.8k £100 781p/k and Kilkeel producer 13.9k £108 777p/k.

Stronger store lambs

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Ballynahinch producer 17k £131.50 774p/k: Dromara producer 17.1k £124 725p/k: Aghalee producer 17.2k £122 709p/k: Markethill producer 17.2k £122 709p/k: 17.4k £123 707p/k: Ballynahinch producer 17k £120 706p/k: Dromara producer 18.5k £130.50 705p/k: 18.3k £129 705p/k and Armagh producer 17k £118 694p/k.