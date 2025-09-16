Good quality heavy lambs selling to £135 at Markethill Mart
Good quality heavy lambs sold from 540-563p/k for 24k at £135 for a Middletown producer and for a Tandragee farmer.
A Ballynahinch farmer received 560p/k for 25k at £140. Several lots of overweight lambs sold from £140 to £148 per head.
Good quality midweights sold from 600-663p/k for 20k at £132.50 for an Armagh farmer, followed by 660p/k for 20k at £132 for a Dungannon producer and for a Ballynahinch producer.
Light stores sold to a top of 793p/k for 14k at £111 for a Ballynahinch farmer.
Main demand for good quality light stores sold from 700-791p/k.
Stronger stores sold to 774p/k for 17k at £131.50 from a Ballynahinch farmer, followed by 725p/k for 17.1k at £124 from a Dromara producer.
Main demand for stronger stores from 650-710p/k.
200 cull ewes sold to £200 and £190.
Main demand for fleshed ewes from £130 to £176.
Plainer ewes from £80 to £120.
Breeding hoggets sold to £300, £275 and £250.
Main demand from £220 to £240 and lesser quality ewe hoggets were harder to sell.
Rams sold to £520, with others at £400 and £380.
Heavy lambs
Middletown producer 24k £135 563p/k: Tandragee producer 24k £135 563p/k: Ballynahinch producer 25k £140 560p/k: Crossmaglen producer 24.3k £136 560p/k: Markethill producer 24.4k £136.50 559p/k: Tandragee producer 24.5k £137 559p/k: Armagh producer 24.9k £138 554p/k and Forkhill producer 25k £138 552p/k.
Midweight lambs
Armagh producer 20k £132.50 663p/k: Dungannon producer 20k £132 660p/k: Ballynahinch producer 20k £132 660p/k: Ballygawley producer 20.6k £133.50 648p/k: Dromara producer 20k £128.50 643p/k: Poyntzpass producer 20.4k £130 637p/k: Markethill producer 20k £127 635p/k: Markethill producer 20k £126.50 633p/k and Aghalee producer 21.2k £133.50 630p/k.
Light store lambs
Ballynahinch producer 14k £111 793p/k: Lurgan producer 12k £95 792p/k: Lisburn producer 14.6k £115.50 791p/k: Ballygawley producer 14.2k £112 789p/k: Markethill producer 15.7k £123 783p/k: Kilkeel producer 12.9k £101 783p/k: Richhill producer 12.8k £100 781p/k and Kilkeel producer 13.9k £108 777p/k.
Stronger store lambs
Ballynahinch producer 17k £131.50 774p/k: Dromara producer 17.1k £124 725p/k: Aghalee producer 17.2k £122 709p/k: Markethill producer 17.2k £122 709p/k: 17.4k £123 707p/k: Ballynahinch producer 17k £120 706p/k: Dromara producer 18.5k £130.50 705p/k: 18.3k £129 705p/k and Armagh producer 17k £118 694p/k.