Good quality heavy sheep selling sold steadily at Markethill Mart
The heavy lamb prices were slightly eased on the week.
Good quality heavy sold steadily from 570-600p/k for 28k at £168 from a Keady producer, followed by 593p/k for 24.8k at £147 from a Tandragee farmer.
Good quality midweight lambs sold steadily from 610-644p/k for 20.2k at £130 for a Rostrevor farmer, followed by 634p/k for 20.2k at £128 from a Killylea farmer.
A large entry of stores maintained a very firm trade with good quality light stores from 700-760p/k with several top quality pens to 843p/k for 14k at £118 for a Markethill farmer, followed by 800p/k for 14.5k at £116 for a Rostrevor farmer.
A Kilkeel farmer received 787p/k for 15k at £118. Stronger stores sold to 721p/k for 17.2k at £124 for a Rostrevor farmer, followed by 719p/k for 17.6k at £126.50 from a Hilltown producer.
Main trade for stronger stores from 660-720p/k.
The 400 cull ewes maintained a firm trade with top quality ewes from £170-£240, with second quality from £100-£160 and a small number of thin ewes from £80-£100 each.
A large entry of breeding ewes sold readily to a top of £315 for hoggets, with others at £310, £305 and £290.
All good quality hoggets from £240-£285 each.
Heavy lambs
Keady producer 28k £168 600p/k: Tandragee producer 24.8k £147 593p/k: Armagh producer 24k £142 592p/k: Newry producer 24.6k £145.50 592p/k: Crossmaglen producer 24k £141.50 590p/k: Belleeks producer 24.8k £145.50 587p/k: Poyntzpass producer 24.5k £142.50 582p/k: Cullyhanna producer 24.8k £143 577p/k and Belleeks producer 25k £144 576p/k.
Midweight lambs
Rostrevor producer 20.2k £130 644p/k: Killylea producer 20.2k £128 634p/k: Portadown producer 20.6k £130 631p/k: Whitecross producer 22k £138.50 630p/k: Darkley producer 20.4k £128 628p/k: Dorsey producer 20.9k £131 627p/k: Belleeks producer 20.7k £129.50 626p/k: Keady producer 20.7k £129 623p/k: Newry producer 22k £137 623p/k and Dungannon producer 20.5k £127.50 622p/k.
Light store lambs
Markethill producer 14k £118 843p/k: Rostrevor producer 14.5k £116 800p/k: Loughgilly producer 14.7k £116 789p/k: Kilkeel producer 15k £118 787p/k: Ballinderry producer 16.3k £125 767p/k: Annalong producer 11.5k £88 765p/k: Kilkeel producer 14k £107 764p/k and Loughbrickland producer 15k £114.50 763p/k.
Stronger store lambs
Rostrevor producer 17.2k £124 721p/k: Hilltown producer 17.6k £126.50 719p/k: 17.7k £136.50 715p/k: Rostrevor producer 18k £127 706p/k: Kilcoo producer 18k £126.50 703p/k: Belleeks producer 17.2k £120 698p/k and Camlough producer 17.4k £120 690p/k.