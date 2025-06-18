Good show of cattle at Armoy Mart, steers sell to a top price of £2,300

A good show of cattle for June saw steers sell to a top price of £2,300 for a 630kgs Aberdeen Angus from Ms Marlene Montgomery, Liscolman.

Heifers sold to £2,000 paid for a 570kgs Limousin from Mr Niall Connolly, Armoy.

Fat bulls sold to £2,500 paid for a 830kgs Simmental bull from Mr R McKeown, Aughafatten.

Fat cows sold to £2,050 for a 800kgs Charolais cow from Messrs John Christie and Son, Ballintoy.

Armoy Mart

Leading prices

Steers

Marlene Montgomery, Liscolman, Aberdeen Angus, 630kgs £2,300, 610kgs £2,220, 660kgs £2,190, 600kgs £2,120, 590kgs £210, 580kgs £2,100, 600kgs £2,100, 580kgs £2,030, 520kgs £1,850, 520kgs £1,870. A and B Dowey, Ballymoney, Charolais, 510kgs £1,920, 520kgs £1,920, 520kgs £1,880, 440kgs £1,650. Sean McGarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 490kgs £1,800, 530kgs £1,940, 600kgs £2,140, 590kgs £2,120, 490kgs £1, 790, 490kgs £1,780, 500kgs £1,800. Vincent Hughes, Martinstown, Aberdeen Angus, 530kgs £1,910, 600kgs £2,140, 510kgs £1,770, 500kgs £1,810. John McGuckian, Cloughmills, Aberdeen Angus, 450kgs £1,710, 480kgs £1,720, 460kgs £1,680, 520kgs £1,900, 470kgs £1,680, 460kgs £1,650, 475kgs £1,690, 460kgs £1,640. WJ McMulan, Ballycastle, Friesian, 480kgs £1,580. Charles McAuley, Cushendall, Aberdeen Angus, 340kgs £1,240. John McAuley, The Vow, Limousin, 590kgs £2,080, 530kgs £1,960, 530kgs £1,890. W Morrison, Mosside, Friesian, 520kgs £1,760, 470kgs £1,560. Sean McGarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 590kgs £2,120, 600kgs £2,080, 450kgs £1,580, 550kgs £1,940, 530kgs £1,940, 490kgs £1,700, 500kgs £1,740. V Hughes, Newtowncrommelin, Aberdeen Angus, 540kgs £1,860, 430kgs £1,480, 500kgs £1,760, 480kgs £1,680, 470kgs £1,640, 480kgs £1,680, 520kgs £1,760, 430kgs £1,520.

Heifers

Niall Connolly, Armoy, 570kgs £2,000, 540kgs £1,890, 480kgs £1,770, 490kgs £1,790, 520gs £1,740, 460kgs £1,570, 470kgs £1,830, 460kgs £1,570. A and B Dowey, Ballymoney, Charolais, 500kgs £1,840. Pat McKendry, Armoy, Charolais, 340kgs £1,400, 380kgs £1,500, 240kgs £940. WJ McMullan, Ballycastle, Aberdeen Angus, 380kgs £1,330, 400kgs £1,460. William McAuley, Cushendall, Charolais, 450kgs £1,530.

Fat cows/bulls

Rol McKeown, Aughafatten, Simmental, 800kgs £2,500. Mark Kelly, Martinstown, Charolais, 800kgs £2,140. J Christie and Son, Ballintoy, Charolais, 810kgs £2,050. Michelle Wright, Carnlough, Limousin, 580kgs £1,900, 600kgs £1,410. J D Christie, Ballycastle, Aberdeen Angus, 540kgs £1,180. Tommy Henry, Armoy, Friesian, 520kgs £1,400.

