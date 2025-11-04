Good show of cattle at Armoy Mart, steers selling to £2,740
Steers sold to £2,740, heifers to £2,290 and fat cows to £2,740.
Leading prices
CS and DJ Currie, Mosside, Limousin, 715kgs £2,740, 670kgs £2,500. Derek Hunter, Liscolman, Limousin, 640kgs £2,430, 603kgs £2,400, 580kgs £2,360, 660kgs £2,350, 560kgs £2,280, 600kgs £2,220. Raymond Dunlop, Bushmills, Aberdeen Angus, 680kgs £2,260. Francis Quinn, Cushendall, Shorthorn, 600kgs £2,220, 540kgs £1,920. Sean Kelly, Ballycastle, Limousin, 490kgs £1,940, 410kgs £1,730, 430kgs £1,830. M Cochrane, Mosside, Friesian, 590kgs £2,000, 600kgs £2,120, 640kgs £2,160, 640kgs £2,000, 550kgs £1,860. Sydney Dobbin, Bushmills, Hereford, 480kgs £1,990, 500kgs £1,930. Thomas Tohill, Kilrea, Shorthorn, 430kgs £1,700. John Laverty, Armoy, Limousin, 510kgs £2,090, 515kgs £2,090, 420kgs £1,670, 480kgs £1,880. Derek Hunter, Liscolman, Simmental, 480kgs £2,190, 575kgs £2,190, 520kgs £2,140, 555kgs £2,200, 525kgs £2,100, 590kgs £2,370, 605kgs £2,400. John Stewart, Cloughmills, Stabiliser, 480kgs £1,680, 530kgs £1,890. Jas McCuckian, Dunloy, Friesian, 675kgs £2,120, 650kgs £1,970, 610kgs £1,930, 590kgs £1,830. Michael Fyfe, Martinstown, Friesian, 570kgs £1,870, 570kgs £1,870, 570kgs £1,870. WJ McMullan, Ballycastle, Aberdeen Angus, 590kgs £2,030, 500kgs £1,900, 505kgs £1,870, 530kgs £1,920. H Nicholl, Portglenone, Friesian, 640kgs £2,130. John Mulvenna, Glenarm, Limousin, 270kgs £1,030. Alistair Coyles, Dervock, Aberdeen Angus, 400kgs £1,670, 450kgs £1,640. William Christie, Bushmills, Aberdeen Angus, 380kgs £1,410. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 640kgs £2,200. Darren Johnston, Glenarm, Aberdeen Angus, 490kgs £1,750, 450kgs £1,670.
Heifers
David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 640kgs £2,290, 600kgs £2,200, 590kgs £2,020. H Nicholl, Portglenone, Aberdeen Angus 660kgs £2,280, 580kgs £2,020. William Harpur, Portrush, Aberdeen Angus, 610kgs £2,100, 620kgs £2,040, 580kgs £1,980, 570kgs £1,960. Sean Kelly, Ballycastle, Charolais, 440kgs £1,790, 440kgs £1,820, 460kgs £1,810. William Christie, Bushmills, Aberdeen Angus, 490kgs £1,860, 495kgs £1,860, 450kgs £1,680, 380kgs £1,410, 480kgs £1,880, 450kgs £1,680. S Dobbin, Bushmills, Hereford, 530kgs £1,830, 510kgs £1,740. John Stewart, Cloughmills, Stabiliser, 380kgs £1,350, 480kgs £1,680, 380kgs £1,350.
Fat cows/bulls
William Morrison, Mosside, Hereford, 970kgs £2,740. J Mulvenna, Glenarm, Limousin, 740kgs £2,200. JJ McAlister, Cushendall, Limousin, 710kgs £2,200, 560kgs £1,200. Sam McAllister, Ballintoy, Charolais, 600kgs £1,360. Robert McCaughan, Ballymoney, Hereford, 540kgs £1,860.
