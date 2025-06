Great entry of stock at Dungannon Mart, steers selling to £2030 for a 670kg Charolais

A great entry of stock saw steers sell to £2030 for a 670kg Charolais (303.00).

While heifers sold to £1980 600kg Limousin (330.00).

Dropped calves sold to £450 for a Simmental heifer.

While bull calves sold to £375 Aberdeen Angus bull.

Dungannon Mart

Suckled cows and calves sold to £1880 for a Limousin cow with a Aberdeen Angus heifer calf at foot.

Weanling sold to £1440 for a 400kg Charolais male (360.00).

While weanling heifers topped at £1390 for a 480kg Limousin (288.00).

Steers

Steer prices remain strong to peak at £2030 for a 670kg Charolais (303.00) presented by T Brown, £1910 645kg Charolais (296.00); I Elliott £1900 630kg Hereford (302.00), £1860 605kg Hereford (307.00), £1640 575kg Hereford (285.00); F McVeigh £1840 635kg Hereford (290.00), £1800 610kg Hereford (295.00), £1780 620kg Limousin (287.00); J Cooke £1780 575kg Limousin (310.00), £1750 590kg Charolais (297.00), £1730 545kg Limousin (317.00), £1600 525kg Charolais (305.00), £1520 510kg Simmental (298.00), £1460 480kg Limousin (304.00), £1440 485kg Limousin (297.00), £1430 480kg Limousin (298.00); W Neville £1700 550kg Charolais (309.00), £1690 535kg Charolais (316.00), £1570 505kg Limousin (311.00), £1570 535kg Limousin (294.00), £1450 500kg Charolais (290.00); P Mallon £1630 550kg Belgian Blue (296.00); D McVeigh £1560 505kg Limousin (309.00), £1540 495kg Limousin (311.00), £1530 510kg Limousin (300.00), £1460 510kg Limousin (286.00); R McGowan £1410 500kg Charolais (282.00); E Scully £1320 465kg Limousin (284.00) and E Heatherington £1180 365kg Simmental (323.00).

Heifers

Heifer prices reached a top of £1980 600kg Limousin (330.00) presented by J and J Livestock, £1940 630kg Limousin (308.00), £1910 630kg Charolais (303.00), £1770 605kg Limousin (293.00); N Ewing £1710 565kg Simmental (303.00), £1630 560kg Simmental (291.00), £1560 555kg Simmental (281.00), £1410 485kg Limousin (291.00); T Robinson £1710 540kg Charolais (317.00), £1700 575kg Charolais (296.00), £1630 520kg Belgian Blue (314.00), £1540 495kg Limousin (311.00); M Conway £1660 545kg Simmental (305.00); D Daly £1660 565kg Charolais (294.00), £1600 535kg Charolais (299.00), £1480 525kg Charolais (282.00); E Greenaway £1580 545kg Limousin (290.00), £1500 525kg Limousin (286.00); J Hobson £1570 495kg Charolais (317.00), £1520 505kg Charolais (301.00), £1430 440kg Charolais (325.00), £1330 440kg Charolais (302.00), £1220 430kg Charolais (284.00); W Murray £1480 505kg Charolais (293.00) and R Magowan £1160 410kg Limousin (283.00).

Dropped calves

A larger entry of dropped calves saw male calves sell to £375 for an Aberdeen Angus bull presented by M McClean, £370 Aberdeen Angus bull, £365 Aberdeen Angus bull, £360 x 2 Aberdeen Angus bulls, £275 x 2 Aberdeen Angus bulls, £265 Aberdeen Angus bull; E McVeigh £360 Aberdeen Angus bull, £355 Aberdeen Angus bull; D Montague £350 x 2 Belgian Blue bulls; E and A Boyd £310 Hereford bull; A Dazell £305 Limousin bull, £280 Limousin bull, £270 Limousin bull; C Elkin £300 Belgian Blue bull, £290 Aberdeen Angus bull; Glenrea Farms £295 x 2 Aberdeen Angus bulls, £290 Aberdeen Angus bull; P and J Keenan £260 Aberdeen Angus bull and R Gervis £250 Limousin bull.

Friesian bulls sold from £45 to £110.

Meanwhile heifer calves sold to £450 for a Simmental heifer presented by J Fields, £330 Simmental heifer; D Montague £390 Belgian Blue heifer, £380 Belgian Blue heifer, £370 Belgian Blue heifer, £350 x 2 Belgian Blue heifers; R Jones £390 Belgian Blue heifer; F Liggett £380 Aberdeen Angus heifer; M McClean £380 x 3 Aberdeen Angus heifers, £305 Charolais heifer; F McNally £370 Hereford heifer; P and J Keenan £335 Aberdeen Angus heifer, £305 Aberdeen Angus heifer; D Todd £305 Stabiliser heifer; J and M O’Connor £300 Belgian Blue heifer; C Elkin £280 Fleckvieh heifer; A Dalzell £280 Limousin heifer; M McClean £270 Aberdeen Angus heifer, £260 Aberdeen Angus heifer and R Gervis £265 Limousin heifer.

Suckled cows and calves sold to £1880 for a Limousin cow with an Aberdeen Angus heifer Calf at foot presented by E McSorley, £1840 Limousin cow with a Aberdeen Angus heifer Calf at foot; I Allen £1780 Blonde d'Aquitaine cow with a Blonde d'Aquitaine heifer calf at foot an in-calf heifers sold to £1420 for Blonde d'Aquitaine heifer presented by I Allen.

Weanlings

Weanlings sold to solid trade to peak at £1440 for a 400kg Charolais male (356.00) presented by D Ryan, £1260 335kg Limousin (373.00), £1210 325kg Limousin (371.00), £1200 370kg Limousin (324.00), £1110 295kg Limousin (376.00); K Talbot £1330 400kg Charolais (330.00), £1230 365kg Charolais (335.00); V Rafferty £1320 385kg Charolais (340.00), £1300 340kg Charolais (380.00), £960 285kg Charolais (337.00); N McKiver £1200 365kg Simmental (329.00), £1030 320kg Simmental (320.00), £950 315kg Simmental (300.00), £880 290kg Simmental (301.00), £800 260kg Limousin (308.00); D Hammond £1040 340kg Limousin (306.00), £990 340kg Stabiliser (290.00); S Hawkes £950 245kg Limousin (385.00), £770 210kg Limousin (367.00), £680 205kg Charolais (330.00); D Canavan £900 310kg Blonde d'Aquitaine (290.00); P McKearney £760 270kg Limousin (280.00) and F Liggett £680 x 2 225kg Belgian Blue (302.00).

Meanwhile weanling heifers sold to £1390 for a 480kg Limousin (290.00) presented by R Wilson, £1000 345kg Simmental (290.00); V Rafferty £1150 360kg Charolais (317.00), £1130 350kg Charolais (320.00), £1060 350kg Charolais (304.00), £980 320kg Charolais (306.00), £940 330kg Charolais (282.00); K Talbot £990 355kg Charolais (280.00), £940 295kg Charolais (318.00); J Weir £980 320kg Charolais (308.00) and S Greer £780 270kg Aberdeen Angus (290.00).

Fat lambs sold to a height of £144 for a pen of 24kg lambs presented by M Campton, £142 23kg; N Moore £141 24kg; D Morrison £134 22kg; T Wylie £129 21kg; E Heatherington £129 21kg and I Duff £129 22kg.

Fat ewes sold to £126 presented by A Boyd and R Blair £85.

Store lambs sold to £135 20kg presented by N Moore; E Ferry £129 19kg; A Boyd £118 18kg; R Blair £118 18kg, £114 18kg and E Ferry £110 16kg.