Great show of cattle at Draperstown Mart, bulls topping at £3280
Bullocks E Ferguson £2640/670kg (394 ppk), £2640/670kg (394 ppk), £2570/690kg (372 ppk), £2390/650kg (367 ppk), £2240/570kg (393 ppk), £2200/570kg (386ppk), D O'Kane £2560/630kg (406 ppk), £2390/620kg (385 ppk), O Henderson £2320/710kg (326 ppk), £2190/600kg (365 ppk), G Tomb £2240/570kg (393 ppk), £2120/540kg (392 ppk), £2120/560kg (378 ppk), £2040/550kg (370 ppk), JP Kerr £2210/500kg (442 ppk), £2110/460kg (458ppk), £1790/400kg (447 ppk), J McCorry £2170/470kg (461 ppk), £2170/490kg (442 ppk), £2070/480kg (450 ppk), £1960/470kg (417 ppk), £1630/400kg (407ppk) and N Donaghy £2140/500kg (428 ppk), £2100/430kg (488ppk),£2020/450kg (448 ppk), £2000/480kg (416 ppk), £1970/440kg (447 ppk), £1960/440kg (445 ppk), £1900/420kg (452 ppk), £1790/420kg (426ppk), £1680/370kg (454 ppk), £1490/340kg (438 ppk).
Heifers E McCrory (379 ppk), E Ferguson £2450/620kg (395 ppk), £2260/610kg (370 ppk), £2170/580kg (374 ppk), £2170/600kg (361 ppk), £2120/580kg (365 ppk),C McBride £2090/430kg (486 ppk), £1630/300kg (543ppk), M McBride £2060/360kg (572 ppk), £1350/270kg (500 ppk), S Devine £2030/430kg (472ppk), L Devine £1980/420kg (471 ppk),£1900/390kg (487 ppk),£1800/390kg (462 ppk) J McCorry £1990/480kg (414 ppk), A Shivers £1600/430kg (372 ppk), £1460/370kg (394 ppk), £1440/430kg (334 ppk),£1360/390kg (348 ppk), £1340/350kg (382 ppk), £1100/360kg (305 ppk), S Mallon £1490/460kg (323 ppk) and J Devlin £1420/400kg (355 ppk).
Weanlings C McBride £1710/340kg (502 ppk), O Mulgrew £1700/360kg (472 ppk), M McBride £1630/310kg (525 ppk), £1500/300kg (500 ppk), D Campbell £1500/270kg (555 ppk), £1290/220kg (586 ppk), £1190/210kg (566 ppk), £1150/190kg (605 ppk), J O'Kane £1450/300kg (483 ppk), £1120/220kg (509ppk), £1090/190kg (573 ppk), £840/200kg (420 ppk), £690/130kg (530ppk), £660/130kg (507 ppk), J Bradley £1320/220kg (400 ppk), £1270/280kg (453ppk) and P Turley £1280/260kg (492 ppk). £1100/250kg (440ppk), £1100/260kg (423 ppk), £1100/260kg (423 ppk), £1060/240kg (441ppk), £1040/250kg (416 ppk), £1030/260kg (396 ppk), £1000/200kg (500ppk) £900/200kg (450 ppk) £1060/260kg (407ppk).
Fat cows
K O'Kane £2679/680kg (394 ppk), £2172/710kg (306 ppk), £2006/590kg (340ppk), M Campton £2574/660kg (390 ppk), S O'Neill £2562/700kg (366ppk),T Kelly £2525/820kg (308 ppk), JJ Cavanagh £2482/730kg (340ppk), £2349/810kg (290 ppk), J McCallion £2470/870kg (284 ppk), R Cahoon £2432/760kg (320 ppk), L Jefferson £2352/800kg (294 ppk), D Buchanan £2322/860kg (270 ppk), £2044/730kg (280 ppk), £1976/760kg (260ppk), £1970/590kg (334 ppk), £1944/720kg (270 ppk), £1830/640kg (286ppk), JP Doris £2060/640kg (322 ppk), A Cathers £1965/750kg (262ppk), £1904/680kg (280 ppk), £1716/650kg (264 ppk) and D McKinney £1908/530kg (360 ppk), £1730/500kg (346 ppk), £1464/610kg (240 ppk).
Bulls M Begley £3280/1070kg (306 ppk), P Downey £3131/1010kg (310 ppk) C McVey £2926/950kg (308 ppk), D Buchanan £2768/800kg (346 ppk), £2725/790kg (345 ppk) H O'Kane £2592/870kg (298 ppk). K Mullan £2157/620kg (348 ppk), R Lyle £2060/640kg (321 ppk), £1881/570kg (330ppk), £1880/530kg (354ppk), £1790/530kg (337 ppk).