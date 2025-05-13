Great show of cattle at Fivemiletown Mart, bullocks selling to £1700/300kg
Bullocks
J McManus £1780/350kg (508ppk) £1750/390kg (448ppk) £1720/325kg (529ppk) £1700/300kg (566ppk) £1370/260kg (526ppk) Deerpark Collections £1730/375kg (461ppk) £1600/440kg (363ppk) £1580/360kg (438ppk) £1520/360kg (422ppk) G Mellon £1480/390kg (379ppk) £1450/405kg (358ppk) £1320/395kg (334ppk) P Bleakley £1410/370kg (381ppk) £1380/280kg (492ppk) £1330/335kg (397ppk) £1190/240kg (495ppk) £1120/300kg (373ppk) £1110/320kg (346ppk) £930/255kg (364ppk) £930/255kg (364ppk) A Hogg £1280/310kg (412ppk) £1260/295kg (427ppk) £1240/320kg (387ppk) £1180/280kg (421ppk) £1110/240kg (462ppk) £1090/275kg (396ppk) H Armstrong £1010/230kg (439ppk) £1010/220kg (459ppk) S Williamson £950/180kg (527ppk) and W Johnston £940/200kg (470ppk).
Heifers
C Nolan £1740/480kg (362ppk) Deerpark Collections £1700/420kg (404ppk) £1650/380kg (434ppk) A Watson £1700/410kg (414ppk) £1460/390kg (374ppk) S Hogg £1600/405kg (395ppk) J McManus £1580/340kg (464ppk) W Johnston £1580/385kg (410ppk) £1540/380kg (405ppk) £1480/360kg (411ppk) £1450/350kg (414ppk) L Murphy £1490/280kg (532ppk) N Boyd £1460/445kg (328ppk) £1210/325kg (372ppk) C Johnston £1420/395kg (359ppk) S Williamson £1230/280kg (439ppk) £1200/300kg (400pkk) £1170/300kg (390ppk) £1150/290kg (396ppk) £1060/270kg (392ppk) £1000/235kg (425ppk) £1000/250kg (400ppk) and J King £1120/295kg (379ppk).