Great show of outstanding cattle at Pomeroy Mart, heifers to £2720/470kg
Bullocks
Wylie £2950/690kg (427ppk) £2850/690kg (413ppk) £2830/760kg (372ppk) K Donaghy £2850/660kg (431ppk) £2700/610kg (442ppk) £2700/630kg (428ppk) G Girvan £2810/680kg (413ppk) £2690/630kg (427ppk) £2680/640kg (418ppk) P Brown £2690/670kg (401ppk) £2560/650kg (393ppk) £2540/660kg (384ppk) £2540/630kg (403ppk) £2520/640kg (393ppk) £2500/650kg (384ppk) £2490/640kg (389ppk) £2480/610kg (406ppk) £2460/610kg (403ppk) T O'Connor £2660/690kg (385ppk) £2520/640kg (393ppk) D Rafferty £2650/690kg (384ppk) S Rafferty £2590/620kg (417ppk) £2440/610kg (400ppk) L Nugent £2580/670kg (385ppk) R Kelly £2500/700kg (357ppk) and E Conway £2440/640kg (381ppk) £2400/600kg (400ppk) £2400/630kg (381ppk).
Heifers
C Rafferty £2720/470kg (578ppk) D Rafferty £2700/660kg (409ppk) £2260/580kg (389ppk) £2170/550kg (394ppk) £2160/520kg (415ppk) £2060/570kg (361ppk) £2030/590kg (344ppk) W Florence £2550/630kg (404ppk) K Corrigan £2420/740kg (327ppk) R Kelly £2420/650kg (372ppk) D McConnell £2290/560kg (408ppk) L Nugent £2240/630kg (355ppk) C Donaghy £2200/610kg (360ppk) K Rafferty £2160/590kg (366ppk) S Jones £2140/560kg (382ppk) £2120/560k (378ppk) £1930/530kg (364ppk) £1920/530kg (362ppk) £180/490kg (383ppk) and E Ferry £2120/560kg (378ppk) £1880/550kg (341ppk).