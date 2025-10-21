Great trade for quality cattle at Armoy Mart, steers selling to £2,660
Steers sold to £2,660 paid for a 680kgs Limousin steer from Mr Jas McCouaig, Ballycastle.
Heifers sold to £2,400 paid to Mr Ben Porter, Ballymoney for a 650kgs Belgian Blue.
Fat cows sold to £2,420.
Leading prices
Steers
Jas McCouaig, Ballycastle, Limousin, 680kgs £2,660, 630kgs £2,410, 620kgs £2,270. F J Mulvenna, Glenarm, Limousin, 470kgs £2,000, 460kgs £1,940, 510kgs £2,100. Sean McAllister, Ballycastle, Limousin, 330kgs £1,640, 470kgs £2,010, 410kgs £1,880, 420kgs £2,000, 390kgs £1,890, 410kgs £1,970. Colin Cochrane, Liscolman, 530kgs £2,000, 610kgs £2,200, 660kgs £2,340. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 600kgs £2,300, 590kgs £1,950. Gordon Wilson, Glenarm, Belgian Blue, 410kgs £1,540, 470kgs £1,680, 510kgs £1,790. Mr T McGarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 360kgs £1,500, 410kgs £1,670, 340kgs £1,410, 330kgs £1,330, 415kgs £1,500, 360kgs £1,500. Dan McKinley, Armoy, Aberdeen Angus, 400kgs £1,620, 440kgs £1,700, 570kgs £2,080, 450kgs £1,730. Raymond Dunlop, Bushmills, Friesian, 650kgs £2,220. John Sinclair, Bushmills, Simmental, 330kgs £1,580, 290kgs £1,320, 260kgs £1,460, 340kgs £1,660, 260kgs £1,460. Pat McNeill, Ballyvoy, Shorthorn beef, 270kgs £1,460, 300kgs £1,400, 280kgs £1,380. Sydney Dobbin, Bushmills, Shorthorn beef, 700kgs £2,420, 600kgs £2,110. Donal Gillan, Ballymoney, Limousin, 430kgs £1,700. Ben Porter, Ballymoney, Belgian Blue, 600kgs £2,300, 610kgs £2,360. Pat McGuckian, Dunloy, Friesian bulls, 610kgs £2,000, 610kgs £2,000, 590kgs £1,900. G McVicker, Ballymoney, Limousin, 400kgs £1,680, 330kgs £1,450, 270kgs £1,310, 320kgs £1,410. John McAlister, Ballintoy, Limousin, 620kgs £2,230, 710kgs £2,390. Ballynahinch farmer, Friesian, 590kgs £2,070, 600kgs £2,100, 550kgs £1,940, 560kgs £1,950, 520kgs £1,920. Denise McAuley, Cushendall, Hereford, 490kgs £1,920. R Loughrey, Limavady, Friesian, 490kgs £1,530, 590kgs £1,770. Bert Anderson, Bushmills, Friesian, 510kgs £1,720, 590kgs £1,860. Daniel Kane, Bushmills, Friesian, 230kgs £710, 280kgs £960, 280kgs £960, 300kgs £1,120, 240kgs £800.
Heifers
Ivan Smyth, Bushmills, Limousin, 660kgs £2,420, 650kgs £2,250, 600kgs £2,240, 590kgs £2,140. Sean McAllister, Ballycastle, Limousin, 420kgs £1,910, 350kgs £1,660, 450kgs £2,000, 460kgs £2,000, 460kgs £2,040, 370kgs £1,580. Charles McCormick, Armoy, 490kgs £2,060, 500kgs £2,000, 510kgs £2,040. FJ Mulvenna, Glenarm, Limousin, 400kgs £1,640. B McAllister, Glenarm, Charolais, 600kgs £2,240. Ben Porter, Ballymoney, Belgian Blue, 650kgs £2,400, 690kgs £2,420. Jas McCouaig, Ballycastle, Charolais, 680kgs £2,350. John Sinclair, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs £1,900, 460kgs £1,780, 400kg £1,520, 450kgs £1,920, 500kgs £1,840, 470kg £1,700. Robert Chambers, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs £1,900, 490kg £1,810, 480kgs £1,780, 500kgs £1,890, 520kgs £1,870. Jas McAuley, Bushmills, 560kg £1,940, 550kgs £1,880. C McCurdy, Bushmills, Aberdeen Angus, 540kgs £1,970, 510kgs £1,890. David Morrison, Armoy, Belgian Blue, 550kgs £2,040. Ivan Smyth, Bushmills, Limousin, 600kgs £2,120. John Elliott, Loughguile, Charolais, 400kgs £1,550, 350kgs £1,350. Chas McCormick, Armoy, Limousin, 435kgs £1,780, 540kgs £1,860, 560kg £2,050, 460kg £1,760. David McMichael, Armoy, Belgian Blue, 360kgs £1,280, 405kgs £1,520, 480kg £1,640. Pearse Donnelly, Ballintoy, Belgian Blue, 400kgs £1,430. A Archibald, Macosquin, Friesian, 700kgs £2,180.
Fat cows
William Sharkey, Cushendun, Shorthorn beef, 740kgs £2,160. Sean McAllister, Ballycastle, Limousin, 600kgs £1,760, 545ks £1,990. Alan Archibald, Coleraine, Friesian, 690kgs £1,280.
A Getty, Bushmills, Friesian, 440kgs £1,340. John Sinclair, Bushmills, Avilena, 575kgs £1,940, 530kgs £1,820. H Duffin, Martinstown, Friesian, 490kgs £1,460. Brendan McAllister, Glenarm, Limousin, 670kgs £1,810.
