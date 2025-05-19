Heavy bullocks selling readily £2540 at Markethill Mart
The 150 store beef cattle sold in an exceptionally strong demand with heifers being mainly forward and heavy heifers
Bullocks
Heavy bullocks sold readily from £360 to £398 for 638k at £2540 from a Portadown producer.
The same owner received £387 for 656k at £2540.
Forward feeding bullocks sold to £418 for 524 Aberdeen Angus at £2190 from a Dromara farmer followed by £389 for 542k at £2110 from a Portadown producer.
Grazing type bullocks sold to £404 for 396k at £1600 from a Tandragee farmer followed by £403 for 370k at £1490 from an Armagh farmer.
All good quality grazing bullocks sold from £360 to £401 per 100 kilos.
Forward bullocks
Dromara farmer 524k £2190 £419.00; Portadown farmer 542k £2110 £389.00; Portadown farmer 562k £2140 £381.00; Gilford farmer 564k £2100 £372.00; Newtownhamilton farmer 512k £1850 £361.00 and Portadown farmer 500k £1810 £359.
Heavy bullocks
Portadown farmer 638k £2540 £398.00; Portadown farmer 656k £2540 3387.00; Portadown farmer 686k £2620 £382.00; Portadown farmer 692k £2600 £376.00; Portadown farmer 722k £2700 £374.00; Gilford farmer 654k £2440 £373.00; Portadown farmer 782k £2910 £372.00; Portadown farmer 768k £2810 £366.00 and Portadown farmer 680k £2440 £359.
Middleweight bullocks
Tandragee farmer 396k £1600 £404.00; Armagh farmer 370k £1490 £403.00; Tandragee farmer 404k £1620 £401.00; Armagh farmer 372k £1490 £401.00; Portadown farmer 430k £1710 £398.00; Tandragee farmer 414k £1640 £396.00; Tandragee farmer 418k £1650 £395.00; Tandragee farmer 416k £1640 £394.00 and Armagh farmer 424k £1660 £392.
Heifers
Good quality heavy heifers sold to a top of £455 for 668k at £3040 from a Tandragee farmer the same owner received £423 for 636k at £2690.
Main demand for good quality heavy heifers from £380 to £416 per 100 kilos. Forward feeding heifers sold to £419 for 532k at £2230 from a Cullyhanna farmer followed by £417 for 576k at £2400 from a Tandragee producer.
All good quality lots sold steadily from £360 to £405 per 100 kilos.
A Tandragee farmer sold 11 heavy heifers to average 646k at £2604 per head £403 per 100 kilos.
Heavy heifers
Tandragee farmer 668k £3040 £455.00; Tandragee farmer 636k £2690 £423.00; Tandragee farmer 676k £2810 £416.00; Tandragee farmer 632k £2620 £415.00; Tandragee farmer 672k £2690 £400.00; Tandragee farmer 630k £2520 £400.00; Annaghmore farmer 602k £2400 £399.00; Tandragee farmer 602k £2360 £392.00; Tandragee farmer 604k £2340 £388.00; Gilford farmer 610k £2360 £387.00 and Tandragee farmer 636k £2450 £385.
Forward heifers
Cullyhanna farmer 532k £2230 £419.00; Tandragee farmer 576k £2400 £417.00; Gilford farmer 568k £2300 £405.00; Gilford farmer 572k £2300 £402.00; Gilford farmer 570k £2290 £402.00; Cullyhanna farmer 584k £2340 £401.00; Katesbridge farmer 588k £2310 £393.00; Tandragee farmer 532k £2070 £389.00 and Tandragee farmer 524k £2020 £386.
Weanlings
The 120 weanlings maintained a very firm trade.
Good quality light males sold to £519 for 210k at £1090 from a Rathfriland producer.
The same owner received £507 for 276k at £1400.
All good quality lots sold from £400 to £485 per 100 kilos.
Middleweight males sold to £452 for 398k at £1800 from a Castlewellan producer and for £452 for 364k at £1645 from a Markethill farmer.
All good quality lots sold from £400 to £444.
Strong males sold to £471 for 410k at £1930 from a Castlewellan farmer followed by £441 for 404k at £1780 from a Markethill farmer.
All good quality lots sold steadily from £385 to £437 per 100 kilos.
Light heifer weanlings sold steadily from £390 to £496 for 276k at £1370 from a Rathfriland farmer followed by £496 for 264k at £1310 from a Kilkeel farmer.
Middleweight heifers sold to £446 for 316k at £1410 from an Armagh farmer followed by £435 for 400k at £1740 from a Tandragee farmer.
All good quality lots sold from £360 to £430 per 100 kilos.
Heavier heifers sold to £421 for 400k at £1690 from a Newtownhamilton producer.
Light male weanlings
Rathfriland farmer 210k £1090 £519.00; Rathfriland farmer 276k £1400 £507.00; Rathfriland farmer 276k £1390 3504.00; Rathfriland farmer 266k £1290 £485.00; Armagh farmer 244k £1170 £480.00 and Markethill farmer 254k £1180 £465.
Middleweight male weanlings
Castlewellan farmer 398k £1800 £452.00; Markethill farmer 364k £1645 £452.00; Markethill farmer 378k £1680 £444.00; Castlewellan farmer 400k £1760 £440.00; Castlewellan farmer 390k £1650 £423.00; Tandragee farmer 350k £1470 £420.00; Keady farmer 376k £1560 £415.00; Tandragee farmer 392k £1620 £413.00 and Markethill farmer 394k £1610 £409.
Strong male weanlings
Castlewellan farmer 410k £1930 £471.00; Markethill farmer 404k £1780 £441.00; Markethill farmer 414k £1820 £440.00; Markethill farmer 426k £1860 £437.00; Castlewellan farmer 432k £1850 £428.00; Castlewellan farmer 454k £1870 £412.00; Markethill farmer 456k £1870 £410.00; Castlewellan farmer 434k £1700 £392.00 and Castlewellan farmer 584k £2300 £394.
Light heifer weanlings
Rathfriland farmer 276k £1370 £496.00; Kilkeel farmer 264k £1310 £496.00; Markethill farmer 290k £1430 £493.00; Warrenpoint farmer 276k £1320 £478.00; Keady farmer 242k £1150 £475.00; Kilkeel farmer 298k £1410 £473.00; Warrenpoint farmer 252k £1190 £472.00 and Clady farmer 242k £1140 £471.
Middleweight heifer weanlings
Armagh farmer 316k £1410 £446.00; Tandragee farmer 400k £1740 £435.00; Keady farmer 342k £1470 £430.00; Kilkeel farmer 348k £1450 £417.00; Tandragee farmer 394k £1580 £401.00; Gilford farmer 322k £1270 £395.00 and Newry farmer 330k £1300 £394.