Heavy bullocks selling readily £2540 at Markethill Mart

A smaller entry of cattle on Saturday 17th May returned another very firm trade in both rings.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know with an ad-lite subscription to Farming Life, you get 70% fewer ads while viewing the news that matters to you. Learn More Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

The 150 store beef cattle sold in an exceptionally strong demand with heifers being mainly forward and heavy heifers

Bullocks

Heavy bullocks sold readily from £360 to £398 for 638k at £2540 from a Portadown producer.

Farming Life livestock markets

The same owner received £387 for 656k at £2540.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Forward feeding bullocks sold to £418 for 524 Aberdeen Angus at £2190 from a Dromara farmer followed by £389 for 542k at £2110 from a Portadown producer.

Grazing type bullocks sold to £404 for 396k at £1600 from a Tandragee farmer followed by £403 for 370k at £1490 from an Armagh farmer.

All good quality grazing bullocks sold from £360 to £401 per 100 kilos.

Forward bullocks

Dromara farmer 524k £2190 £419.00; Portadown farmer 542k £2110 £389.00; Portadown farmer 562k £2140 £381.00; Gilford farmer 564k £2100 £372.00; Newtownhamilton farmer 512k £1850 £361.00 and Portadown farmer 500k £1810 £359.

Heavy bullocks

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Portadown farmer 638k £2540 £398.00; Portadown farmer 656k £2540 3387.00; Portadown farmer 686k £2620 £382.00; Portadown farmer 692k £2600 £376.00; Portadown farmer 722k £2700 £374.00; Gilford farmer 654k £2440 £373.00; Portadown farmer 782k £2910 £372.00; Portadown farmer 768k £2810 £366.00 and Portadown farmer 680k £2440 £359.

Middleweight bullocks

Tandragee farmer 396k £1600 £404.00; Armagh farmer 370k £1490 £403.00; Tandragee farmer 404k £1620 £401.00; Armagh farmer 372k £1490 £401.00; Portadown farmer 430k £1710 £398.00; Tandragee farmer 414k £1640 £396.00; Tandragee farmer 418k £1650 £395.00; Tandragee farmer 416k £1640 £394.00 and Armagh farmer 424k £1660 £392.

Heifers

Good quality heavy heifers sold to a top of £455 for 668k at £3040 from a Tandragee farmer the same owner received £423 for 636k at £2690.

Main demand for good quality heavy heifers from £380 to £416 per 100 kilos. Forward feeding heifers sold to £419 for 532k at £2230 from a Cullyhanna farmer followed by £417 for 576k at £2400 from a Tandragee producer.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

All good quality lots sold steadily from £360 to £405 per 100 kilos.

A Tandragee farmer sold 11 heavy heifers to average 646k at £2604 per head £403 per 100 kilos.

Heavy heifers

Tandragee farmer 668k £3040 £455.00; Tandragee farmer 636k £2690 £423.00; Tandragee farmer 676k £2810 £416.00; Tandragee farmer 632k £2620 £415.00; Tandragee farmer 672k £2690 £400.00; Tandragee farmer 630k £2520 £400.00; Annaghmore farmer 602k £2400 £399.00; Tandragee farmer 602k £2360 £392.00; Tandragee farmer 604k £2340 £388.00; Gilford farmer 610k £2360 £387.00 and Tandragee farmer 636k £2450 £385.

Forward heifers

Cullyhanna farmer 532k £2230 £419.00; Tandragee farmer 576k £2400 £417.00; Gilford farmer 568k £2300 £405.00; Gilford farmer 572k £2300 £402.00; Gilford farmer 570k £2290 £402.00; Cullyhanna farmer 584k £2340 £401.00; Katesbridge farmer 588k £2310 £393.00; Tandragee farmer 532k £2070 £389.00 and Tandragee farmer 524k £2020 £386.

Weanlings

The 120 weanlings maintained a very firm trade.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Good quality light males sold to £519 for 210k at £1090 from a Rathfriland producer.

The same owner received £507 for 276k at £1400.

All good quality lots sold from £400 to £485 per 100 kilos.

Middleweight males sold to £452 for 398k at £1800 from a Castlewellan producer and for £452 for 364k at £1645 from a Markethill farmer.

All good quality lots sold from £400 to £444.

Strong males sold to £471 for 410k at £1930 from a Castlewellan farmer followed by £441 for 404k at £1780 from a Markethill farmer.

All good quality lots sold steadily from £385 to £437 per 100 kilos.

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Light heifer weanlings sold steadily from £390 to £496 for 276k at £1370 from a Rathfriland farmer followed by £496 for 264k at £1310 from a Kilkeel farmer.

Middleweight heifers sold to £446 for 316k at £1410 from an Armagh farmer followed by £435 for 400k at £1740 from a Tandragee farmer.

All good quality lots sold from £360 to £430 per 100 kilos.

Heavier heifers sold to £421 for 400k at £1690 from a Newtownhamilton producer.

Light male weanlings

Rathfriland farmer 210k £1090 £519.00; Rathfriland farmer 276k £1400 £507.00; Rathfriland farmer 276k £1390 3504.00; Rathfriland farmer 266k £1290 £485.00; Armagh farmer 244k £1170 £480.00 and Markethill farmer 254k £1180 £465.

Middleweight male weanlings

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Castlewellan farmer 398k £1800 £452.00; Markethill farmer 364k £1645 £452.00; Markethill farmer 378k £1680 £444.00; Castlewellan farmer 400k £1760 £440.00; Castlewellan farmer 390k £1650 £423.00; Tandragee farmer 350k £1470 £420.00; Keady farmer 376k £1560 £415.00; Tandragee farmer 392k £1620 £413.00 and Markethill farmer 394k £1610 £409.

Strong male weanlings

Castlewellan farmer 410k £1930 £471.00; Markethill farmer 404k £1780 £441.00; Markethill farmer 414k £1820 £440.00; Markethill farmer 426k £1860 £437.00; Castlewellan farmer 432k £1850 £428.00; Castlewellan farmer 454k £1870 £412.00; Markethill farmer 456k £1870 £410.00; Castlewellan farmer 434k £1700 £392.00 and Castlewellan farmer 584k £2300 £394.

Light heifer weanlings

Rathfriland farmer 276k £1370 £496.00; Kilkeel farmer 264k £1310 £496.00; Markethill farmer 290k £1430 £493.00; Warrenpoint farmer 276k £1320 £478.00; Keady farmer 242k £1150 £475.00; Kilkeel farmer 298k £1410 £473.00; Warrenpoint farmer 252k £1190 £472.00 and Clady farmer 242k £1140 £471.

Middleweight heifer weanlings

Armagh farmer 316k £1410 £446.00; Tandragee farmer 400k £1740 £435.00; Keady farmer 342k £1470 £430.00; Kilkeel farmer 348k £1450 £417.00; Tandragee farmer 394k £1580 £401.00; Gilford farmer 322k £1270 £395.00 and Newry farmer 330k £1300 £394.