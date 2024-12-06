Heavy bullocks selling to £2560 for a 540kg Charolais at Enniskillen Mart
Heavy bullocks sold to 304ppk for a 540kg Charolais at £2560.
Light weights sold to 370ppk for a 456kg at £1690.
Bullocks
Enniskillen producer 502kg Charolais at £1660; Brookeborough producer 670kg Charolais at £2010, 712kg Charolais at £2100, 672kg Charolais at £1990; Derrylin producer 486kg Charolais at £1680, 432kg Charolais at £1550, 460kg Charolais at £1560, 500kg Charolais at £1650; Tempo producer 550kg Charolais at £1690; Irvinestown producer 456kg Charolais at £1690, 440kg Charolais at £1530, 434kg Charolais at £1550
Lisbellaw producer 648kg Aberdeen Angus at £1910, 486kg Aberdeen Angus at £1530, 632kg Aberdeen Angus at £1850, 608kg Aberdeen Angus at £1870, 600kg Aberdeen Angus at £1790, 542kg Aberdeen Angus at £1610; Garrison producer 424kg Charolais at £1450, 354kg Charolais at £1160; Belleek producer 504kg Aberdeen Angus at £1550, 466kg Limousin at £1540, 478kg Aberdeen Angus at £1370; Lisnaskea producer 426kg Simmental at £1400, 390kg Limousin at £1300; Newtownbutler producer 458kg Limousin at £1490, 494kg Limousin at £1480; Sixmilecross producer 542kg Limousin at £1740, 490kg Limousin at £1730; Coa producer 472kg Limousin at £1480, 400kg Limousin at £1420; Lisbellaw producer 414kg Aberdeen Angus at £1260, 390kg Aberdeen Angus at £1280, 340kg Aberdeen Angus at £1180, 356kg Aberdeen Angus at £1270; Springfield producer 756kg Charolais at £2130, 740kg Charolais at £2280, 676kg Charolais at £2280, 686kg Charolais at £2040, 792kg Aberdeen Angus at £2360; Derrygonnelly producer 582kg Limousin at £2580, 906kg Charolais at £2580, 840kg Charolais, at £852kg Limousin; Letterbreen producer 402kg Charolais at £1390, 380mkg Charolais at £1390, 420kg Charolais at £1380; Trillick producer 560kg Aberdeen Angus at £1680, 524kg Aberdeen Angus at £1560, 494kg Aberdeen Angus at £1360; Maguiresbridge producer 564kg Aberdeen Angus at £1540, 456kg Belgian Blue at £1180
Castlederg producer 616kg Belgian Blue at £1770, 546kg Belgian Blue at £1530, 532kg Belgian Blue at £1640, 514kg Belgian Blue (bull) at £1440 and Macken producer 716kg Hereford at £2280.
Weanlings
In the weanling ring steers and bulls sold from £800 to £1450 paid for a 440kg Charolais and heifers ranged from £700 to £1760 for a special show 411kg Simmental.
Ruling prices
Brookeborough producer 440kg Charolais bull at £1450, 408kg Simmental bull at £1200, 363kg Charolais bull at £1170, 303kg Belgian Blue heifer at £1050; Boho producer 352kg Charolais steer at £1210, 347kg Charolais steer at £1100; Derrygonnelly producer 299kg Charolais heifer at £1040, 298kg Charolais heifer at £980, 346kg Charolais bull at £1100; Belleek producer 348kg Charolais heifer at £1260, 256kg Charolais bull at £960, 271kg Charolais heifer at £940, 248kg Charolais heifer at £880; Letterbreen producer 411kg Simmental heifer at £1760; Lisnaskea producer 231kg Charolais heifer at £950, 191kg Charolais heifer at £730, 239kg Charolais bull at £920, 273kg Charolais bull at £1000, 252kg Charolais heifer at £970; Newtownbutler producer 302kg Limousin heifer at £1060, 337kg Limousin heifer at £1130; Kinawley producer 260kg Limousin heifer at £970, 257kg Limousin bull at £950, 263kg Limousin bull at £1090, 466kg Charolais steer at £1470, 413kg Charolais steer at £1330; Trillick producer 381kg Limousin heifer at £1150, 306kg Simmental bull at £990; Derrylin producer 346kg Charolais heifer at £1160, 326kg Charolais heifer at £1110, 405kg Charolais heifer at £1400, 345kg Charolais heifer at £1300; Kesh producer 307kg Charolais heifer at £970, 288kg Charolais heifer at £910, 273kg Charolais heifer at £1060, 351kg Charolais heifer at £1100; Lisbellaw producer 335kg Charolais heifer at £1080, 324kg Charolais bull at £1120, 331kg Charolais heifer at £1020; Enniskillen producer 362kg Limousin heifer at £1250, 420kg Charolais steer at £1390, 301kg Limousin steer at £910, 226kg Limousin bull at £740, 405kg Belgian Blue bull at £1260; Garrison producer 300kg Charolais steer at £1210, 285kg Charolais steer at £1140, 311kg Charolais steer at £1160; Ballinamallard producer 290kg Charolais steer at £1180, 299kg Charolais steer at £1110, 327kg Charolais steer at £1050 and Fivemiletown producer 3030kg Charolais steer at £1150, 311kg Charolais steer at £1180, 305kg Charolais steer at £1170, 261kg Charolais steer at £113.
Calves
Beef bred bull calves sold to at £590 for an Charolais bull and heifers sold to at £400 for an Aberdeen Angus.
Ederney producer Charolais bull at £590; Rosslea producer Aberdeen Angus bull at £515, Aberdeen Angus heifer at £400, Aberdeen Angus heifer at £375, Aberdeen Angus bull at £470, Aberdeen Angus heifer at £370; Newtownbutler producer Belgian Blue heifer at £425, Belgian Blue bull at £340, Belgian Blue heifer at £260; Maguiresbridge producer Aberdeen Angus heifer at £370, Belgian Blue bull at £360, Belgian Blue heifer at £290; Tempo producer Belgian Blue bull at £485 and Derrylin producer Aberdeen Angus bull at £345, Belgian Blue bull at £300.
Suckler cows
Suckler cows sold to £2500 for a Simmental cow with Limousin heifer calf at foot scanned 2½ months in calf to Limousin bull.
Springers sold to £1900 for a Limousin heifer due in three weeks to a Limousin bull.
Heifers
Beef lots sold to 320ppk for a 582kg Charolais at £1860 and to a top of £2040.
Medium weights sold to 345ppk paid for a 414kg Charolais at £1430.
Light weights sold to 340ppk paid for a 390kg Charolais at £1310.
Irvinestown producer Charolais 674kg at £2040, Charolais 600kg at £1880; Enniskillen producer Charolais 580kg at £1860; Kinawley producer Charolais 510kg at £1610, Charolais 538kg at £1700 and Magheraveely producer Charolais 526kg at £1660, Charolais 520kg at £1610, Charolais 596kg at £1560, 490kg Limousin at £1590.
Fat cows
Enniskillen producer Charolais 754kg at £2030; Maguiresbridge producer Charolais 744kg at £1950; Culkey producer Simmental 678kg at £1820 and Maguiresbridge producer Aberdeen Angus bull 1104kg at £2350.