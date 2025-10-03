Heavy bullocks selling to £2850 for a 720kg at Enniskillen Mart
Heavy bullocks selling to £2850 for a 720kg Charolais while medium weights sold to £2210 for a 425kg Charolais.
Bullocks
Kinawley producer 385kg Charolais at £1900; Castlederg producer 595kg Charolais at £2240, 515kg Charolais at £2230, 630kg Aberdeen Angus at £2120, 570kg Simmental at £2120, 480kg Charolais at £2160; Derrylin producer 360kg Friesian at £1200, 400kg Charolais at £1800; Aughnacloy producer 785kg Limousin at £2850, 640kg Blonde d'Aquitaine at £2280, 515kg Charolais at £2570, 460kg Charolais at £2340, 465kg Fleckvieh at £1890; Belcoo producer 525kg Charolais at £2540, 555kg Charolais at £2510, 465kg Charolais at £2340, 450kg Charolais at £2190; Derrylin producer 450kg Limousin at £2230, 395kg Aberdeen Angus at £1830; Fivemiletown producer 575kg Charolais at £2490, 590kg Limousin at £2310, 565kg Charolais at £2530, 550kg Limousin at £2380, 610kg Limousin at £2570; Letterbreen producer 530kg Charolais at £2280, 535kg Charolais at £2280, 520kg Charolais at £2120; Derrygonnelly producer 655kg Simmental at £2120, 680kg Belgian Blue at £2290; Springfield producer 620kg Charolais at £2600, 610kg Charolais at £2360, 560kg Charolais at £2390, 540kg Charolais at £2480, 685kg Saler at £2480, 560kg Saler at £2140, 545kg Saler at £2130, 645kg Saler at £2380, 470kg Charolais at £2330; Boho producer 470kg Charolais at £2330; Enniskillen producer 640kg Blonde d'Aquitaine at £2470; Irvinestown producer 470kg Charolais at £2210; Macken producer 745kg Limousin at £3110, 670kg Limousin at £2800; Boho producer 455kg Charolais at £2360, 435kg Charolais at £2090, 420kg Charolais at £2190; Newtownbutler producer 695kg Blonde d'Aquitaine at £2540, 660kg Limousin at £2470, 655kg Charolais at £2360, 635kg Charolais at £2340; Garvary producer 350kg Aberdeen Angus at £1520; Drumcose producer 600kg Aberdeen Angus at £2380, 405kg Limousin at £2000, 380kg Limousin at £1690, 415kg Limousin at £1880
Kesh producer 630kg Simmental at £2040; Ballinamallard producer 550kg Limousin at £2400, 535kg Charolais at £2350 and Enniskillen producer 690kg Charolais at £2600, 700kg Charolais at £2520, 655kg Limousin at £2440.
Weanlings
In the weanling ring steers and bulls sold from £1300 to £2000 paid for a 405kg Charolais steer.
White heifers ranged from £1200 to £1850 for a 335kg Charolais.
Ruling prices
Enniskillen producer 295kg Charolais heifer at £1720, 305kg Charolais bull at £1750, 251kg Charolais heifer at £1410; Kinawley producer 295kg Charolais bull at £1770, 265kg Limousin bull at £1700, 219kg Limousin heifer at £1360, 275kg Charolais bull at £1710; Newtownbutler producer 370kg Charolais steer at £1900, 285kg Limousin heifer at £1380, 295kg Charolais steer at £1730; Garrison producer 275kg Charolais steer at £1680, 290kg Charolais steer at £1720, 205kg Charolais steer at £1290; Belcoo producer 315kg Charolais bull at £1750, 295kg Charolais bull at £1800, 335kg Charolais bull at £1860, 390kg Charolais bull at £1910; Belleek producer 230kg Charolais heifer at £1280, 225kg Charolais bull at £1400, 230kg Charolais heifer at £1460, 250kg Charolais heifer at £1470; Lisnaskea producer 200kg Limousin bull at £1050, 250kg Shorthorn bull at £1030; Florencecourt producer 290kg Limousin heifer at £1790, 270kg Charolais bull at £1730, 270kg Charolais bull at £1560, 205kg Charolais heifer at £1400, 310kg Limousin bull at £1540; Castlederg producer 335kg Charolais heifer at £1850, 385kg Hereford heifer at £1460, 335kg Charolais heifer at £1760; Derrygonnelly producer 255kg Charolais bull at £1730, 320kg Charolais heifer at £1840, 350kg Charolais bull at £1980, 290kg Charolais bull at £1740; Monea producer 325kg Charolais bull at £1830, 290kg Charolais bull at £1800, 335kg Charolais bull at £1880; Derrylin producer 255kg Charolais bull at £1580, 250kg Charolais bull at £1670, 235kg Charolais heifer at £1470, 300kg Charolais heifer at £1650, 291kg Charolais heifer at £1590; Kesh producer 240kg Charolais bull at £1690, 230kg Charolais bull at £1600, 335kg Limousin bull at £1790; Lisbellaw producer 340kg Charolais bull at £1870, 335kg Charolais bull at £2360, 305kg Charolais heifer at £1840, 325kg Limousin bull at £1720; Newtownbutler producer 405kg Charolais bull at £2000, 250kg Charolais bull at £1640, 260kg Charolais bull at £1600 and Tempo producer 250kg Charolais bull at £1480, 270kg Charolais bull at £1460, 240kg Charolais bull at £1610, 251kg Charolais bull at £1660.
Heifers
Forward lots sold to 513ppk paid for a 450kg Charolais at £2310 and to a top of at £2800.
Fivemiletown producer Charolais 770kg at £2800; Newtownbutler producer Charolais 640kg at £2550, Charolais 640kg at £2510 and Irvinestown producer Charolais 660kg at £2520.
Sucklers
Suckler cows sold to at £3950 paid for a Limousin cow with Hereford Limousin heifer calf at foot.
Fat cows
Enniskillen producer Charolais 705kg at £2700 383ppk; Belleek producer Charolais 745kg at £2390 321ppk; Clabby producer Saler 680kg at £2270 334ppk and Fivemiletown producer Limousin Bull 820kg at £2870 350ppk.
Drop calves
Beef bred bull calves sold to at £790 for a Limousin bull, while heifers ranged to at £650 for a Aberdeen Angus.
Derrylin producer Limousin bull at £790; Derrygonnelly producer Aberdeen Angus heifer at £650, Aberdeen Angus bull at £610; Trillick producer Aberdeen Angus bull at £700; Tempo producer Aberdeen Angus bull at £660, Belgian Blue bull at £680; Enniskillen producer Limousin heifer at £660, Hereford bull at £530; Lisbellaw producer Aberdeen Angus bull at £640, Hereford heifer at £510, Aberdeen Angus heifer at £540, Belgian Blue heifer at £550 and Derrygonnelly producer Aberdeen Angus heifer at £600.