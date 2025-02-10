Heavy heifers selling to £2680 at Markethill Mart
Store beef cattle sold in a steady demand weanlings trade saw a further increase in prices.
Heifers
190 heifers included several pens of top quality and heavy heifers.
Good quality forward heifers sold steadily from £300 to £376 for 524k at £1970 from a Darkley producer followed by £373 for 520k at £1940 from a Banbridge farmer.
The same owner received £363 for 524k at £1900.
Heavy heifers sold to £398 for 634k at £2520 from a Killeavy producer followed by £391 for 686k at £2680 from a Cullyhanna farmer.
The same owner received £376 for 640k at £2420.
Main demand for heavy heifers from £320 to £370 per 100 kilos with several heifers selling from £2100 to £2400 each.
Good quality middleweight heifers sold to £388 for 410k at £1590 from a Belleek Co Fermanagh farmer followed by £383 for 494k at £1890 from a Darkley farmer.
An Armagh producer received £378 for 458k at £1730.
All good quality grazing type heifers sold steadily from £300 to £360 per 100 kilos.
Forward heifers
Darkley farmer 524k £1970 £376.00; Banbridge farmer 520k £1940 £373.00; Banbridge farmer 524k £1900 £363.00; Richhill farmer 534k £1920 £360.00; Richhill farmer 556k £1980 £356.00; Cullyhanna farmer 520k £1850 £356.00; Newry farmer 574k £2040 £355.00 and Moy farmer 550k £1950 £355.
Heavy heifers
Killeavey farmer 634k £2520 £398.00; Cullyhanna farmer 686k £2680 £391.00; Cullyhanna farmer 644k £2420 £376.00; Mullabawn farmer 610k £2260 £371.00; Mullabawn farmer 610k £2260 £371.00; Mullabawn farmer 692k £2480 £358.00; Cullyhanna farmer 662k £2360 £357.00; Newry farmer 610k £2170 £356.00 and Newry farmer 620k £2180 £352.
Middleweight heifers
Belleek farmer 410k £1590 £388.00; Darkley farmer 494k £1890 £383.00; Armagh farmer 458k £1730 £378.00; Tandragee farmer 372k £1380 £371.00; Tandragee farmer 382k £1410 £369.00; Cullyhanna farmer 464k £1690 £364.00; Cullyhanna farmer 434k £1570 £362.00; Tandragee farmer 448k £1600 £357.00; Armagh farmer 400k £1440 £360.00 and Cullyhanna farmer 450k £1590 £353.
Bullocks
150 bullocks sold in a steady demand.
Forward feeding type bullocks to £384 for 594k at £2280 for a Tassagh farmer followed by £378 for 516k at £1950 from a Markethill farmer.
The same owner received £370 for 506k at £1870.
All good quality forward bullocks sold from £300 to £360.
Heavy bullocks sold up to £364 for 632k at £2300 from a Newtownhamilton farmer.
The same owner received £362 for 608k at £2200.
A Newtownhamilton farmer received £352 for 690k at £2440.
Main demand for good quality heavy bullocks from £320 to £350 per 100 kilos.
Grazing type bullocks sold from £392 for 418k at £1640 from a Loughbrickland farmer and for 378k at £1480 from a Cullyhanna farmer.
An Armagh producer received £388 for 400k at £1550.
Main demand for good quality middleweights from £320 to £380 per 100 kilos.
Forward bullocks
Tassagh farmer 594k £2280 £384.00; Markethill farmer 516k £1950 £378.00; Markethill farmer 506k £1870 £370.00; Tassagh farmer 522k £1900 £363.00; Markethill farmer 530k £1900 £358.00; Markethill farmer 530k £1900 £358.00; Markethill farmer 514k £1840 £357.00; Markethill farmer 538k £1920 £356.00 and Markethill farmer 528k £1870 £354.
Beef bullocks
Newtownhamilton farmer 632k £2300 £364.00; Newtownhamilton farmer 608k £2200 £362.00; Tassagh farmer 690k £2430 £352.00; Newtownhamilton farmer 694k £2440 £352.00; Dromore farmer 628k £2200 3350.00; Newtownhamilton farmer 614k £2150 £350.00; Newtownhamilton farmer 638k £2200 £345.00 and Newtownhamilton farmer 696k £2400 £345.
Middleweight bullocks
Loughbrickland farmer 418k £1640 £392.00; Cullyhanna farmer 378k £1480 £392.00; Armagh farmer 400k £1550 £388.00; Dromara farmer 392k £1510 £385.00; Dromara farmer 412k £1570 £381.00; Dranemore farmer 468k £1780 £380.00; Dungannon farmer 486k £1830 £377.00; Loughbrickland farmer 434k £1610 £371.00; Loughbrickland farmer 480k £1760 £367.00 and Dungannon farmer 500k £1810 £362.
Weanlings
Weanling trade was exceptionally high.
Good quality light heifers sold from £390 to £542 for 240k at £1300 from a Cullyhanna farmer followed by £512 for 260k at £1330 form a Mullabawn farmer. The same owner received £500 for 282k at £1410 and 214k at £1070.
Middleweight heifers sold to £487 for 306k at £1490 for a Mullabawn farmer.
The same owner received 304k at £477 for 304k at £1450 and £460 for 320k at £1470.
A Forkhill farmer received £459 for 338k at £1550.
Main demand from £370 to £440.
Stronger heifer weanlings to £410 for 438k at £1800 from a Portadown farmer.
The same owner received £387 for 408k at £1580.
A Markethill farmer received £381 for 494k at £1880.
All good quality forward heifers from £300 to £365.
Good quality light male weanlings sold steadily from £380 to £478 for 242k at £1070 for a Lisburn farmer followed by £476 for 210k at £1000 from a Warrenpoint farmer.
A Markehtill farmer received £473 for 296k at £1400.
Main demand from £350 to £460.
Middleweight males sold to £468 for 308k at £1440 from a Mullabawn farmer.
The same owner received £448 for 308k at £1380.
A Forkhill farmer received £433 for 314k at £1360.
Main demand from £350 to £420. Strong male weanlings from £400 for 408k at £1630 for a Markethill farmer.
Main demand from £320 to £386.
Strong male weanlings
Markethill farmer 408k £1630 £400.00; Keady farmer 412k £1590 £386.00; Newtownhamilton farmer 402k £1510 £376.00; Kilkeel farmer 412k £1490 £362.00; Belleeks farmer 462k £1630 £353.00; Newry farmer 414k £1450 £350.00; Tandragee farmer 462k £1570 £340.00 and Belleeks farmer 532k £1800 £338.
Middleweight male weanlings
Mullaghbawn farmer 308k £1440 £468.00; Forkhill farmer 314k £1360 £433.00; Mullaghbawn farmer 308k £1380 £448.00; Kilkeel farmer 310k £1340 £432.00; Kilkeel farmer 336k £1480 £440.00; Forkhill farmer 348k £1480 £425.00; Forkhill farmer 342k £1440 £421.00; Lisburn farmer 312k £1310 £420.00; Armagh farmer 304k £1240 £408.00; Forkhill farmer 368k £1500 £408.00; Forkhill farmer 358k £1450 £405.00; Mullaghbawn farmer 338k £1360 £402.00 and Keady farmer 366k £1470 £402.
Lightweight male weanlings
Lisburn farmer 224k £1070 £478.00; Warrenpoint farmer 210k £1000 £476.00; Forkhill farmer 296k £1400 £473.00; Mullaghbawn farmer 298k £1380 £463.00; Co Fermanagh farmer 278k £1280 £460.00; Forkhill farmer 292k £1330 £456.00; Lisburn farmer 202k £900 £446.00; Co Fermanagh farmer 266k £1180 £444.00; Co Fermanagh farmer 272k £1200 £441.00 and Mullaghbawn farmer 276k £1190 £431.
Strong heifer weanlings
Portadown farmer 438k £1800 £411.00; Portadown farmer 408k £1580 £387.00; Markethill farmer 494k £1880 £381.00; Portadown farmer 476k £1740 £366.00; Portadown farmer 416k £1520 £365.00; Hillsborough farmer 406k £1480 £365.00; Belleeks farmer 486k £1690 £348.00; Portadown farmer 416k £1440 £346.00 and Aghalee farmer 406k £1390 £342.
Middleweight heifer weanlings
Mullaghbawn farmer 306k £1490 £387.00; Mullaghbawn farmer 304k £1450 £477.00; Mullaghbawn farmer 320k £1470 £460.00; Forkhill farmer 338k £1550 £459.00; Mullaghbawn farmer 332k £1460 £440.00; Hillsborough farmer 334k £1460 £437.00; Hillsborough farmer 318k £1370 £431.00; Mullagh bawn farmer 346k £1460 £422.00 and Mullaghbawn farmer 326k £1370 £420.
Lightweight heifer weanlings
Cullyhanna farmer 240k £1300 £542.00; Mullaghbawn farmer 260k £1330 £512.00; Mullaghbawn farmer 282k £1410 £500.00; Mullaghbawn farmer 214k £1070 £500.00; Mullaghbawn farmer 266k £1270 £477.00; Mullaghbawn farmer 278k £1320 £475.00; Keady farmer 208k £960 £462.00; Mullaghbawn farmer 256k £1180 £461.00 and Mullaghbawn farmer 202k £930 £460.
In the suckler ring in calf heifers sold to £2510 for a Limousin from an Armagh farmer.
The same owner received £2400 for an in calf Limousin.
A Banbridge farmer received £2040 for an in calf Limousin.
An Omagh producer sold a Saler cow and heifer calf at £2180.
Breeding bulls sold to £3650 for a Limousin from a Drumaness farmer.
The same owner received £3200 for a Limousin bull.