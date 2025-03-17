Heavy heifers selling to up to £2520 per head at Markethill Mart
The 220 heifers sold in an outstanding trade with good quality forward heifers clearing readily from £370-£431 per 100k for 520k at £2240 from a Newry farmer.
The same owner received £412 per 100k for 590k at £2430.
Heavy heifers sold up to £389 per 100k for 648k at £2520 from a Ballynahinch farmer, followed by £382/100k for 602k at £2300 from a Garrison producer.
An Armagh farmer received £379/100k for 604k at £2290.
Top priced heifer of £2600 for 698k (£373) for a Newtownhamilton farmer.
The entire entry of 120 heavy and forward heifers averaged 570k at £1990 per head (£349/100k)
Good quality midweight heifers sold to £451/100k for 368k at £1660 for a Belfast farmer.
The same owner received £430/100k for 386k at £1660.
A Tempo farmer received £445/100k for 458k at £2040 and £428/100k for 432k at £1850.
All good quality grazing heifers sold steadily form £360-£420/100k.
The 140 bullocks were in exceptionally good demand with the £4/k barrier crossed on several occasions for forward bullocks.
Top price of £463/100k for 518k at £2400 from a Downpatrick producer, followed by £417/100k for 532k at £2220 from a Cullyhanna farmer.
A Derrynoose farmer received £412/100k for 532k at £2190.
This farmer sold 10 Charolais and Limousin bullocks averaged 508k at £2045 per head (£402/100k).
Main demand for good quality forward bullocks from £360-£400/100k.
Heavy bullocks sold up to £405 for 628k at £2540 from a Cullyhanna farmer, followed by £392/100k for 638k at £2500 from a Ballinderry producer and a Downpatrick farmer received £386/100k for 622k at £2400.
All good quality heavy bullocks from £340-£366/100k.
Grazing type bullocks sold steadily from £350-£453/100k for 444k at £2010 from a Derrynoose farmer.
The same owner received £450/100k for 456k at £2050.
Good quality Friesian bullocks sold steadily from £270-£319/100k for 584k at £1860 for a Tandragee farmer.
The same owner received £318/100k for 576k at £1830 and £316/100k for 582k at £1840.
The 220 weanlings sold in an exceptionally strong demand.
Good quality light males reached £543/100k for 278k at £1510 from a Belfast producer, followed by £537/100k for 218k at £1170 from a Kilkeel farmer.
Several light males sold from £480-£536/100k.
Midweight males sold to £513/100k for 312k at £1600 from a Belfast producer, followed by £457/100k for 396k at £1810 from an Armagh farmer.
All good quality lots from £360-£450/100k.
Stronger males from £350-£415/100k for 482k at £2000 from an Armagh farmer, followed by £407/100k for 428k at £1740 from a Newtownhamilton producer.
Light heifers sold to £478/100k for 272k at £1300 for a Kilkeel farmer, followed by £472/100k for 286k at £1350 from a Belfast producer.
All good quality lots from £350-£460/100k.
Midweight heifers sold from £380-£464/100k for 302k at £1400 from a Belfast farmer, followed by £454/100k for 304k at £1380 from a Tynan producer.
Several more sold from £400-£439/100k.
Forward heifers
Newry producer 520k £2240 £431/100k: 590k £2430 £412/100k: Newtownhamilton producer 560k £2260 £407/100k: Leitrim producer 576k £2340 £406/100k: Warrenpoint producer 542k £2180 £402/100k: Cullyhanna producer 514k £2030 £395/100k: Garrison producer 544k £2130 £392/100k: Armagh producer 506k £1980 £391/100k and Warrenpont producer 554k £2160 £390/100k.
Heavy heifers
Ballynahinch producer 648k £2520 £389/100k: Garrison producer 602k £2300 £382/100k: Armagh producer 604k £2290 £379/100k: Newtownhamilton producer 684k £2560 £374/1100k: 698k £2600 £373/100k: 638k £2350 £368/100k: Ballynahinch producer 628k £2310 £368/100k: Markethill producer 628k £2260 £360/100k: Garrison producer 636k £2260 £355/100k and Newtownhamilton producer 648k £2300 £355/100k.
Midweight heifers
Belfast producer 368k £1660 £451/100k: Tempo producer 458k £2040 £445/100k: Belfast producer 386k £1660 £430/100k: Tempo producer 432k £1850 £428/100k: Moira producer 370k £1560 £422/100k: Garrison producer 482k £2020 £419/100k: Newry producer 488k £2040 £418/100k and Castlewellan producer 410k £1660 £405/100k: 472k £1870 £396/100k: 418k £1650 £395/100k.
Forward bullocks
Downpatrick producer 518k £2400 £463/100k: Cullyhanna producer 532k £2220 £417/100k: Derrynoose producer 532k £2190 £412/100k: Downpatrick producer 584k £2400 £411/100k: Cullyhanna producer 534k £2150 £403/100k: Downpatrick producer 544k £2180 £401/100k: Cullyhanna producer 544k £2160 £397/100k: Belleeks producer 504k £1980 £393/100k and Downpatrick producer 520k £2040 £392/100k.
Heavy bullocks
Cullyhanna producer 628k £2540£405/100k: Ballinderry producer 638k £2500 £392/100k: Downpatrick producer 622k £2400 £386/100k: Newtownhamilton producer 612k £2240 £366/100k: 616k £2240 £364/100k: Cullyhanna producer 622k £2260 £363/100k: Newry producer 618k £2240 £363/100k: Ballinderry producer 638k £2250 £353/100k and Dromara producer 740k £2600 £351/100k.
Midweight bullocks
Derrynoose producer 444k £2010 £453/100k: 456k £2050 £450/100k: 478k £2030 $425/100k: Belleeks producer 464k £1970 £425/100k: Derrynoose producer 488k £2050 £420p/k: Belleeks producer 440k £1790 £407/100k: Derrynoose producer 460k £1840 £400/100k and Belfast producer 416k £1600 £385/100k.
Friesian bullocks
Tandragee producer 584k £1860 £319/100k: 576k £1830 £318/100k: 582k £1840 £316/100k: Poyntzpass producer 578k £1690 £292/100k: Ballyward producer 526k £1530 £291/100k: Tandragee producer 574k £1660 £289/100k: Poyntzpass producer 514k £1480 £288/100k and Tandragee producer 586k £1660 £283/100k.
Light male weanlings
Belfast producer 278k £1510 £543/100k: Kilkeel producer 218k £1170 £537/100k: Armagh producer 278k £1490 £536/100k: Castlewellan producer 286k £1490 £521/100k: Kilkeel producer 230k ££1190 £517/100k: Richhill producer 290k £1400 £482/100k: Armagh producer 288k £1260 £438/100k and Rathfriland producer 288k £1260 £438/100k.
Midweight male weanlings
Belfast producer 312k £1600 £513/100k: Armagh producer 396k £1810 £457/100k: Newtownhamilton producer 390k £1780 £456/100k: Armagh producer 400k £1800 £450/100k: Richhill producer 304k £1340 £441/100k: Tynan producer 318k £1360 £428/100k: Castlewellan producer 326k £1380 £423/100k and Newtownhamilton producer 374k £1580 £423/100k.
Strong male weanlings
Armagh producer 482k £2000 £415/100k: Newtownhamilton producer 428k £1740 £407/100k; 414k £1670 £403/100k: 486k £1890 £389/100k: 478k £1840 £385/100k: Armagh producer 478k £1840 £385/100k: Newtownhamilton producer 446k £1710 £383/100k: Gilford producer 410k £1540 £376/100k: Tynan producer 426k £1600 £376/100k and Kilkeel producer 444k £1660 £374/100k.
Light female weanlings
Kilkeel producer 272k £1300 £478/100k: Belfast producer 286k £1350 £472/100k: Tynan producer 244k £1160 £471/100k: 248k £1140 £460/100k: Belfast producer 258k £1160 £450/100k: Keady producer 238k £1050 £441/100k: Belfast producer 264k £1160 £439/100k and Tynan producer 278k £1180 £425/100k.
Midweight female weanlings
Belfast producer 302k £1400 £464/100k: Tynan producer 304k £1380 £454/100k: Castlewellan producer 314k £1380 £439/100k: 338k £1470 £435/100k: Armagh producer 388k £1660 £428/100k: Castlewellan producer 314 £1340 £427/100k: Armagh producer 394k £1670 £424/100k: 316k £1320 £418/100k and Kilkeel producer 342k £1380 £403/100k.