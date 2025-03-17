Heavy heifers selling to up to £2520 per head at Markethill Mart

An entry of 560 cattle at Markethill on Saturday 15th March sold in the best trade so far this year for all stock.

The 220 heifers sold in an outstanding trade with good quality forward heifers clearing readily from £370-£431 per 100k for 520k at £2240 from a Newry farmer.

The same owner received £412 per 100k for 590k at £2430.

Heavy heifers sold up to £389 per 100k for 648k at £2520 from a Ballynahinch farmer, followed by £382/100k for 602k at £2300 from a Garrison producer.

An Armagh farmer received £379/100k for 604k at £2290.

Top priced heifer of £2600 for 698k (£373) for a Newtownhamilton farmer.

The entire entry of 120 heavy and forward heifers averaged 570k at £1990 per head (£349/100k)

Good quality midweight heifers sold to £451/100k for 368k at £1660 for a Belfast farmer.

The same owner received £430/100k for 386k at £1660.

A Tempo farmer received £445/100k for 458k at £2040 and £428/100k for 432k at £1850.

All good quality grazing heifers sold steadily form £360-£420/100k.

The 140 bullocks were in exceptionally good demand with the £4/k barrier crossed on several occasions for forward bullocks.

Top price of £463/100k for 518k at £2400 from a Downpatrick producer, followed by £417/100k for 532k at £2220 from a Cullyhanna farmer.

A Derrynoose farmer received £412/100k for 532k at £2190.

This farmer sold 10 Charolais and Limousin bullocks averaged 508k at £2045 per head (£402/100k).

Main demand for good quality forward bullocks from £360-£400/100k.

Heavy bullocks sold up to £405 for 628k at £2540 from a Cullyhanna farmer, followed by £392/100k for 638k at £2500 from a Ballinderry producer and a Downpatrick farmer received £386/100k for 622k at £2400.

All good quality heavy bullocks from £340-£366/100k.

Grazing type bullocks sold steadily from £350-£453/100k for 444k at £2010 from a Derrynoose farmer.

The same owner received £450/100k for 456k at £2050.

Good quality Friesian bullocks sold steadily from £270-£319/100k for 584k at £1860 for a Tandragee farmer.

The same owner received £318/100k for 576k at £1830 and £316/100k for 582k at £1840.

The 220 weanlings sold in an exceptionally strong demand.

Good quality light males reached £543/100k for 278k at £1510 from a Belfast producer, followed by £537/100k for 218k at £1170 from a Kilkeel farmer.

Several light males sold from £480-£536/100k.

Midweight males sold to £513/100k for 312k at £1600 from a Belfast producer, followed by £457/100k for 396k at £1810 from an Armagh farmer.

All good quality lots from £360-£450/100k.

Stronger males from £350-£415/100k for 482k at £2000 from an Armagh farmer, followed by £407/100k for 428k at £1740 from a Newtownhamilton producer.

Light heifers sold to £478/100k for 272k at £1300 for a Kilkeel farmer, followed by £472/100k for 286k at £1350 from a Belfast producer.

All good quality lots from £350-£460/100k.

Midweight heifers sold from £380-£464/100k for 302k at £1400 from a Belfast farmer, followed by £454/100k for 304k at £1380 from a Tynan producer.

Several more sold from £400-£439/100k.

Forward heifers

Newry producer 520k £2240 £431/100k: 590k £2430 £412/100k: Newtownhamilton producer 560k £2260 £407/100k: Leitrim producer 576k £2340 £406/100k: Warrenpoint producer 542k £2180 £402/100k: Cullyhanna producer 514k £2030 £395/100k: Garrison producer 544k £2130 £392/100k: Armagh producer 506k £1980 £391/100k and Warrenpont producer 554k £2160 £390/100k.

Heavy heifers

Ballynahinch producer 648k £2520 £389/100k: Garrison producer 602k £2300 £382/100k: Armagh producer 604k £2290 £379/100k: Newtownhamilton producer 684k £2560 £374/1100k: 698k £2600 £373/100k: 638k £2350 £368/100k: Ballynahinch producer 628k £2310 £368/100k: Markethill producer 628k £2260 £360/100k: Garrison producer 636k £2260 £355/100k and Newtownhamilton producer 648k £2300 £355/100k.

Midweight heifers

Belfast producer 368k £1660 £451/100k: Tempo producer 458k £2040 £445/100k: Belfast producer 386k £1660 £430/100k: Tempo producer 432k £1850 £428/100k: Moira producer 370k £1560 £422/100k: Garrison producer 482k £2020 £419/100k: Newry producer 488k £2040 £418/100k and Castlewellan producer 410k £1660 £405/100k: 472k £1870 £396/100k: 418k £1650 £395/100k.

Forward bullocks

Downpatrick producer 518k £2400 £463/100k: Cullyhanna producer 532k £2220 £417/100k: Derrynoose producer 532k £2190 £412/100k: Downpatrick producer 584k £2400 £411/100k: Cullyhanna producer 534k £2150 £403/100k: Downpatrick producer 544k £2180 £401/100k: Cullyhanna producer 544k £2160 £397/100k: Belleeks producer 504k £1980 £393/100k and Downpatrick producer 520k £2040 £392/100k.

Heavy bullocks

Cullyhanna producer 628k £2540£405/100k: Ballinderry producer 638k £2500 £392/100k: Downpatrick producer 622k £2400 £386/100k: Newtownhamilton producer 612k £2240 £366/100k: 616k £2240 £364/100k: Cullyhanna producer 622k £2260 £363/100k: Newry producer 618k £2240 £363/100k: Ballinderry producer 638k £2250 £353/100k and Dromara producer 740k £2600 £351/100k.

Midweight bullocks

Derrynoose producer 444k £2010 £453/100k: 456k £2050 £450/100k: 478k £2030 $425/100k: Belleeks producer 464k £1970 £425/100k: Derrynoose producer 488k £2050 £420p/k: Belleeks producer 440k £1790 £407/100k: Derrynoose producer 460k £1840 £400/100k and Belfast producer 416k £1600 £385/100k.

Friesian bullocks

Tandragee producer 584k £1860 £319/100k: 576k £1830 £318/100k: 582k £1840 £316/100k: Poyntzpass producer 578k £1690 £292/100k: Ballyward producer 526k £1530 £291/100k: Tandragee producer 574k £1660 £289/100k: Poyntzpass producer 514k £1480 £288/100k and Tandragee producer 586k £1660 £283/100k.

Light male weanlings

Belfast producer 278k £1510 £543/100k: Kilkeel producer 218k £1170 £537/100k: Armagh producer 278k £1490 £536/100k: Castlewellan producer 286k £1490 £521/100k: Kilkeel producer 230k ££1190 £517/100k: Richhill producer 290k £1400 £482/100k: Armagh producer 288k £1260 £438/100k and Rathfriland producer 288k £1260 £438/100k.

Midweight male weanlings

Belfast producer 312k £1600 £513/100k: Armagh producer 396k £1810 £457/100k: Newtownhamilton producer 390k £1780 £456/100k: Armagh producer 400k £1800 £450/100k: Richhill producer 304k £1340 £441/100k: Tynan producer 318k £1360 £428/100k: Castlewellan producer 326k £1380 £423/100k and Newtownhamilton producer 374k £1580 £423/100k.

Strong male weanlings

Armagh producer 482k £2000 £415/100k: Newtownhamilton producer 428k £1740 £407/100k; 414k £1670 £403/100k: 486k £1890 £389/100k: 478k £1840 £385/100k: Armagh producer 478k £1840 £385/100k: Newtownhamilton producer 446k £1710 £383/100k: Gilford producer 410k £1540 £376/100k: Tynan producer 426k £1600 £376/100k and Kilkeel producer 444k £1660 £374/100k.

Light female weanlings

Kilkeel producer 272k £1300 £478/100k: Belfast producer 286k £1350 £472/100k: Tynan producer 244k £1160 £471/100k: 248k £1140 £460/100k: Belfast producer 258k £1160 £450/100k: Keady producer 238k £1050 £441/100k: Belfast producer 264k £1160 £439/100k and Tynan producer 278k £1180 £425/100k.

Midweight female weanlings

Belfast producer 302k £1400 £464/100k: Tynan producer 304k £1380 £454/100k: Castlewellan producer 314k £1380 £439/100k: 338k £1470 £435/100k: Armagh producer 388k £1660 £428/100k: Castlewellan producer 314 £1340 £427/100k: Armagh producer 394k £1670 £424/100k: 316k £1320 £418/100k and Kilkeel producer 342k £1380 £403/100k.

