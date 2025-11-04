Heifers selling to 554ppk and bullocks at 503ppk at Fivemiletown Mart
Bullocks
T Gavin £2100/480kg (437ppk) £2060/520kg (396ppk) £2050/520kg (394ppk) £2000/480kg (416ppk) £1990/500kg (398ppk) £1700/460kg (369ppk) E McGrade £1920/420kg (457ppk) £1760/400kg (440ppk) A McCaffrey £1840/540kg (340ppk) £1700/500kg (340ppk) R Madill £1830/560kg (326ppk) £1800/500kg (360ppk) J Maguire £1600/500kg (320ppk) £1600/500kg (320ppk) £1500/500kg (300ppk) £1500/500kg (300ppk) C Donnelly £1550/420kg (369ppk) S Williamson £1550/330kg (469ppk) £1450/380kg (381ppk) I Farrell £1530/360kg (425ppk) £1310/260kg (503ppk) £1150/260kg (442ppk) and H Armstrong £1400/350kg (400ppk) £1360/380kg (357ppk) £1350/360kg (375ppk).
Heifers
A Burleigh £2000/560kg (357ppk) E McGrade £1900/440kg (431ppk) W Johnston £1560/450kg (346ppk) £1520/450kg (337ppk) £1510/460kg (328ppk) N Elliott £1430/320kg (446ppk) M McGowan £1410/330kg (427ppk) £1370/310kg (441ppk) £1360/320kg (425ppk) £1290/280kg (460ppk) S Williamson £1310/380kg (344ppk) J Wallace £1310/340kg (385ppk) £1190/300kg (396ppk) £1160/300kg (386ppk) £1120/300kg (373ppk) and E Fee £1220/220kg (554ppk).