Heifers selling to a top of £2150 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £1780 for a 572kg from a Hillsborough farmer.
Fat cows topped £1730 for 648kg Simmental.
Dairy stock topped at £2150.
Heifers topped at £2160 for 594kg Limousin.
Bullocks topped at £1730 for 504kg Charolais.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Seaforde farmer Belgian Blue at £640, Belgian Blue at £600, Banbridge farmer Charolais at £515, Downpatrick farmer Belgian Blue at £510, Newtownards farmer Aberdeen Angus at £500, Banbridge farmer Belgian Blue at £500, Hillsborough farmer Aberdeen Angus at £490, Banbridge farmer Charolais at £490, Lisburn farmer Limousin at £480 and Seaforde farmer Belgian Blue at £480.
Heifer calves
Hilltown farmer Charolais at £750, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £600, Seaforde farmer Charolais at £590, Charolais at £500, Belgian Blue at £490, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £490, Aberdeen Angus at £470, Banbridge farmer Shorthorn at £470, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £470 and Downpatrick farmer Holstein at £460.
Weanlings
Male calves
Hillsborough farmer Charolais 572k at £1780, Lisburn farmer Limousin 554k at £1750, Limousin 438k at £1560, Hillsborough farmer Charolais 482k at £1550, Ballyward farmer Simmental 412k at £1440, Ballynahinch farmer Charolais 410k at £1430, Hillsborough farmer Charolais 382k at £1420, Banbridge farmer Shorthorn 422k at £1400, Lisburn farmer Limousin 358k at £1390 and Ballynahinch farmer Charolais 402k at £1390.
Weanling heifer calves
Lisburn farmer Limousin 426k at £1380, Dromore farmer Limousin 332k at £1370, Hillsborough farmer Charolais 312k at £1300, Charolais 294k at £1290, Lisburn farmer Limousin 396k at £1290, Rostrevor farmer Charolais 318k at £1260, Lisburn farmer Limousin 374k at £1250, Dromore farmer Limousin 282k at £1210, Limousin 292k at £1210 and Kilkeel farmer Simmental 256k at £1210.
Fat cows
Rostrevor farmer Simmental 648k at £1730, Downpatrick farmer Holstein 712k at £1690, Rathfriland farmer Simmental 602k at £1680, Strangford farmer Simmental 552k at £1640, Rostrevor farmer Belgian Blue 700k at £1620, Strangford farmer Simmental 544k at £1500, Ballyward farmer Limousin 584k at £1400, Katesbridge farmer Shorthorn 656k at £1300 and Dromara farmer Friesian 572k at £1290.
Suckler springers
Newry farmer Shorthorn heifers at £1260, Castlewellan farmer Aberdeen Angus at £1200 and Newry farmer Shorthorn at £1080.
Dairy stock
Banbridge farmer Holstein at £2150, Rathfriland farmer Friesian at £2000 and Banbridge farmer Holstein at £1950, Holstein at £1850.
Heifers
Dromore farmer Limousin 594k at £2160, Gilford farmer Aberdeen Angus 480k at £1620, Aberdeen Angus 520k at £1620, Gilford farmer Simmental 490k at £1580, Limousin 480k at £1570, Aberdeen Angus 518k at £1520 and Banbridge farmer Belgian Blue 468k at £1420, Belgian Blue 450k at £1390, Belgian Blue 414k at £1380, Belgian Blue 438k at £1320.
Bullocks
Gilford farmer Charolais 504k at £1730, Aberdeen Angus 542k at £1710, Castlewellen farmer Waygu 508k at £1690, Gilford farmer Limousin 494k at £1670, Castlewellan farmer Hereford 510k at £1660, Aberdeen Angus 526k at £1650, Dromore farmer Aberdeen Angus 540k at £1620, Gilford farmer Aberdeen Angus 488k at £1600, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 502k at £1590 and Dromore farmer Aberdeen Angus 570k at £1580.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade last week again.
Cabra farmer topped the sale at £7.13 a kilo for 18.5kg at £132.
Fat ewes topped at £230.
More ewes over the £222 mark this week with plainer ewes from £184 to £216.
Hoggets
Kilkeel farmer 30.2k at £188, Ashfield farmer 33k at £178, Kilcoo farmer 31k at £178, Ashfield farmer 25k at £167, Lisburn farmer 30.5k at £164, Ballinaskeagh farmer 28.2k at £160, Corbet farmer 27.9k at £159 and Dromore farmer 26.2k at £159, 26.3k at £158.
Fat ewes
Annaclone farmer at £230, Kilkeel farmer at £222, Annaclone farmer at £216, at £214, Seaforde farmer at £212, Kilkeel farmer at £212, Rathfriland farmer at £198, Cabra farmer at £192, Dromara farmer at £190 and Castlewellan farmer at £184.
Fat rams
Kilkeel farmer at £238, Rathfriland farmer at £192, Annaclone farmer at £176, Kilcoo farmer at £175 and Castlewellan farmer at £160.