Heifers selling to £1240/270kg at Pomeroy Mart
Heifers £1240/270kg (459ppk).
Bullocks
Gorthill Farm £2370/660kg (359ppk), £2360/660kg (357ppk), Mary Harte £2330/710kg (328ppk), Isaac McAteer £2310/680kg (339ppk)£2200/620kg (354ppk), Gerard O'Connor £2200/610kg (360ppk), £2180/590kg (369ppk),£2100/600khg (350ppk)£2030/550kg (369ppk), Mary Harte £2200/680kg (323ppk), £2170/650kg (333ppk), £2150/650kg (330ppk), £2120/660kg (321ppk), Hugh McMullin £2090/630kg (331ppk), Richard McAllister £2080/560kg (371ppk), Brian Hackett £2080/610kg (341ppk), £2060/660kg (312ppk), W Barnes £2050/570kg (359ppk), £2000/550kg (363ppk), £2000/550kg (363ppk), Patricia Conlon £1940/540kg (359ppk), Brian Hackett £1940/570kg (340ppk), £1900/580kg (327ppk), £1880/550kg (341ppk), £1840/560kg (328ppk), Raymond Mallaghan £1930/610kg (358ppk), Samuel Barnes £1900/530kg (358ppk) £1860/540kg (344ppk), £1830/490kg (373ppk), Isaac McAteer £1840/550kg (334ppk), W Barnes £1820/520kg (350ppk), Isaac McAteer £1810/530kg (341ppk), M McGurk £1800/440kg (409ppk), P and S McNally £1770/440kg (402ppk), £1750/410kg (426ppk), Christopher Rafferty £1750/630kg (277ppk), Raymond Mallaghan £1740/500kg (348ppk), Christopher Rafferty £1730/590kg (293ppk), P and S McNally £1730/410kg (422ppk), W Barnes £1730/480kg (360ppk), £1720/460kg (373ppk), Richard McAllister £1710/450kg (380ppk), P and S McNally £1700/430kg (395ppk), £1700/420kg (404ppk), Joe Canavan £1690/440kg (384ppk), Richard McAllister £1690/430kg (393ppk), Hugh Mullin £1680/500kg (336ppk), Hugh Mullin £1670/480kg £347ppk), Patrick Conlon £1670/460kg (363ppk) and Issac McAteer £1670/480kg (347ppk).
Heifers
Gorthill Farm £2460/730kg (337ppk), £2160/600kg (360ppk), £2150/650kg (330ppk), Dominic Murphy £2240/680kg (329ppk), £2160/640ppk (337ppk), £2050/590kg (347ppk), Thomas Dobson £1830/570kg (321ppk), Finbar Conway £1830/590kg (310ppk), £1680/510kg (329ppk), Stephen McGurk £1780/520kg (342ppk), £1720/440kg (390ppk) Ciaran McKenna £1770/580kg (305ppk), Raymond Boyd £1540/430kg (358ppk), £1500/470kg (319ppk), Finbar Conway £1520/470kg (323ppk), Ryan Burnside £1520/420kg (361ppk), £1470/450kg (326ppk), Barry Donnelly £1510/330kg (457ppk), £1510/350kg (431ppk), £1500/410kg (365ppk), Kieran Grimes £1490/420kg (354ppk), Raymond Boyd £1480/430kg, Finbar Conway £1470/450kg (326ppk), Barry Donnelly £1450/430kg (337ppk), £1410/410kg (349ppk), £1400/400kg (350ppk), Aidan Coyle £1440/480kg (300ppk), F Moore £1420/410kg (346ppk), £1380/450kg (306ppk, F Moore £1420/410kg (346ppk), Ryan Burnside £1400/400kg (350ppk), Raymond Boyd £1380/400kg (345ppk), £1370/390kg (351ppk) and Michael Meenagh £1360/370kg (367ppk).