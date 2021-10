Heifers selling to £1410 at Dungannon

Heifers topped at £1410 640kg Charolais (220.00).

Fat cows cleared to £1240 for a 810kg Charolais (153.00).

Dropped calves cleared to £460 Belgian Blue bull.

While heifer calves sold to £395 Limousin.

Weanling sold to a height of £990 340kg Charolais steer (291.00).

Weanling heifers topped at £910 320kg Charolais (285.00).

Steers

Steer prices remain strong to peak at £1750 for (243.00) presented by P Quinn, £1660 700kg Charolais (237.00), £1660 715kg Charolais (232.00), £1575 670kg Limousin (235.00); T Roleston £1600 660kg Charolais (242.00), £1540 675kg Charolais (228.00); L Kerr £1550 680kg Charolais (228.00), £1320 575kg Par (230.00); G H Carroll £1520 670kg Charolais (227.00), £1480 630kg Limousin (235.00), £1470 630kg Limousin (233.00), £1400 610kg Limousin (230.00); J Holland £1280 510kg Charolais (251.00), £1250 510kg Belgian Blue (245.00), £1220 530kg Charolais (230.00), £1190 515kg Belgian Blue (231.00); N McCaul £1270 555kg Limousin (229.00), £1180 515kg Charolais (229.00); T Lockhart £1230 535kg Charolais (230.00), £1060 445kg Charolais (238.00), £990 430kg Charolais (230.00); E Conroy £970 425kg Charolais (228.00), £940 405kg Simmental (232.00) and K Hughes £870 370kg Limousin (235.00).

Heifers

Heifers cleared to a height of £1410 for a 640kg Charolais (220.00) presented by F and P O’Neill, £1340 580kg Charolais (231.00), £1290 580kg (222.00); T Walker £1400 590kg Belgian Blue (237.00), £1260 550kg Limousin (229.00); R Newport £1060 470kg Limousin (226.00), £1050 475kg Charolais (221.00), £1040 450kg Charolais (231.00), £1040 455kg Charolais (229.00); T Lockhart £990 425kg Charolais (233.00), £920 405kg Charolais (227.00); S Donnelly £950 435kg Simmental (218.00); K Lockhart £940 395kg Charolais (238.00); T Magowan £930 385kg Charolais (242.00), £900 395kg Charolais (228.00) and P Mullan £920 400kg Charolais (230.00), £890 380kg Charolais (234.00).

Fat cows sold to £1240 for a 810kg Charolais (153.00) presented by K Barnes, £1140 730kg Charolais (156.00) and P Johnston £1150 535kg Charolais (215.00).

Dropped calves

Dropped Calf prices reached a height of £460 x 3 Belgian Blue bulls presented by R Burns, £380 Belgian Blue bull; R Totten £420 Charolais bull; S Quinn £415 Charolais bull, £360 Charolais bull; J Gervin £390 Limousin bull; E and D Robinson £360 Hereford bull; M Bloomer £350 Limousin bull; P McGee £340 Aberdeen Angus bull, £295 Aberdeen Angus bull, £290 x 2 Aberdeen Angus bulls; Donmac Farms £330 Belgian Blue bull, £290 Belgian Blue bull, £265 Belgian Blue bull, £260 Aberdeen Angus bull; J Robinson £280 Belgian Blue bull; C Elkin £270 Aberdeen Angus bull and C Weir £260 x 2 Belgian Blue bulls, £250 Aberdeen Angus bull.

Meanwhile heifer calves peaked at £395 Limousin presented by K Talbot; R Burns £390 Belgian Blue heifer; T Irwin £380 Belgian Blue heifer, £270 Hereford heifer; R Totten £380 Simmental heifer; C Weir £280 Belgian Blue heifer, £260 Belgian Blue heifer, £260 Aberdeen Angus heifer; Donmac Farms £265 Belgian Blue heifer, £250 Belgian Blue heifer and S Quinn £250 Aberdeen Angus heifer.

Weanlings

A quality entry of weanling saw prices continue to hold firm with male calves selling to £990 for a 340kg Charolais (291.00) presented by T D Forbes, £950 385kg Charolais (245.00), £890 305kg Limousin (289.00), £790 290kg Charolais (272.00); D Nelson £900 325kg Limousin (275.00); K Barnes £900 305kg Charolais (295.00), £890 325kg Charolais (274.00); A O’Neill £900 285kg Charolais (314.00), £900 300kg Charolais (300.00); W and J Lucas £890 295kg Charolais (303.00), £860 290kg Limousin (295.00), £750 260kg Limousin (290.00); J Armstrong £850 340kg Charolais (250.00); A Bowden £830 275kg Charolais (302.00), £790 270kg Daq (290.00); K Watters £790 275kg Charolais (288.00), £780 225kg Charolais (345.00), £760 215kg Charolais (350.00), £750 240kg Charolais (310.00), £740 215kg Charolais (343.00), £740 250kg Charolais (296.00), £730 215kg Charolais (335.00), £700 200kg Charolais (345.00), £670 200kg Charolais (328.00) and J Gervis £760 270kg Charolais (279.00).