Heifers selling to £1650 at Dungannon

While steers sold to £1590 for a 690kg Limousin (230.00).

Dropped calves sold to £360 Limousin heifer.

Bull calves sold to £325 Belgian Blue.

Weanling sold to £1040 for a 435kg Aberdeen Angus Male (240.00).

Heifer calves peaked at £980 for a 375kg Charolais (260.00).

Steers

Steer prices remain very strong especially for stronger sorts with a top price of £1590 paid for a 690kg Limousin (230.00) presented by M McCooey, £1580 660kg Charolais (240.00), £1550 630kg Limousin (246.00), £1520 610kg Limousin (249.00), £1500 635kg Limousin (236.00), £1490 620kg Limousin (240.00); S Stevenson £1490 630kg Limousin (237.00), £1410 595kg Charolais (237.00); S and P Goodwin £1400 600kg Limousin (233.00), £1210 520kg Limousin (233.00); J and L McAllister £1350 585kg Charolais (231.00), £1340 570kg Limousin (235.00), £1320 560kg Charolais (236.00), £1180 490kg Limousin (241.00); Gorthill Farms £1340 575kg Charolais (233.00), £1300 550kg Limousin (236.00), £1260 545kg Charolais (231.00); M Cardwell £1340 570kg Charolais (235.00), £1300 560kg Charolais (232.00); A Devlin £1290 550kg Charolais (235.00); C Spence £1200 495kg Charolais (242.00); G McCann £1090 450kg Charolais (242.00); G Blair £1070 430kg Blonde d’Aquitaine (249.00), £1030 425kg Blonde d’Aquitaine (242.00) and R Knox £910 395kg Belgian Blue (230.00).

Heifers

A large entry of heifers was met with a brisk trade to peak at £1650 for a 730kg Limousin (226.00) presented by W Somerville, £1650 705kg Limousin (234.00), £1490 620kg Limousin (240.00), £1160 500kg Limousin (232.00); S Hopper £1600 660kg Charolais (242.00), £1560 660kg Charolais (236.00); O Cairns £1550 670kg Charolais (231.00); S O’Neill £1550 650kg Charolais (239.00); C Spence £1470 605kg Charolais (243.00), £1420 625kg Charolais (227.00), £1410 625kg Charolais (227.00), £1330 585kg Limousin (227.00), £1200 520kg Charolais (231.00), £1200 515kg Charolais (233.00); A and J O’Neill £1450 655kg Limousin (221.00); B McVeigh £1370 605kg Sal (226.00); A Somerville £1370 540kg Limousin (254.00); E Gillespie £1370 590kg Charolais (232.00), £1210 515kg Limousin (235.00), £1200 510kg Limousin (235.00); M Tumelty £1320 580kg Aberdeen Angus (228.00), £1200 525kg Charolais (229.00), £1050 460kg Limousin (228.00); J Taylor £1310 575kg Limousin (228.00); Mountview Farms £1290 555kg Charolais (232.00), £1260 555kg Charolais (227.00); P Quinn £1180 505kg Charolais (234.00); P McElhone £1135 485kg Charolais (234.00), £1090 475kg Charolais (230.00), £1060 425kg Charolais (249.00); J Hobson £1120 480kg Limousin (233.00); R Ramsay £1120 490kg Limousin (229.00) and S Kelly £1100 455kg Charolais (242.00).

Dropped calves

A similar entry of calves saw bull calves sell to £325 Belgian Blue presented by R Knox; W Cochrane £320 x 2 Hereford bulls, £300 x 2 Hereford bulls; E Fox £240 Belgian Blue bull; R Burns £240 Belgian Blue bull and Kennedy Farms £235 Aberdeen Angus bull. Meanwhile heifer Calves sold to £360 Limousin presented by B Daly; E Daly £250 Belgian Blue heifer; S Humphries £220 Belgian Blue heifer, £210 Belgian Blue heifer; R Knox £200 Aberdeen Angus heifer; E Fox £200 Aberdeen Angus heifer; M Robinson £200 Hereford heifer; R Burns £200 x 2 Belgian Blue heifers.

Weanlings