Heifers selling to £2,540 for a 720kgs Aberdeen Angus at Armoy Mart
Steers sold to £2,800 for a 700kgs Charolais steer from Mr Robert Getty, Armoy.
Heifers sold to £2,540 for a 720kgs Aberdeen Angus from Mr Ben Porter, Ballymoney.
Leading prices
Steers
Robert Getty, Armoy, Charolais, 700kgs £2,800, 610kgs £2,300, 630kgs £2,520. Jas Trimble, Glarryford, Hereford, 760kgs £2,730, 700kgs £2,480. Cahal McDonnell, Armoy, Charolais, 550kgs £2,340, 490kgs £2,100, 430kgs £1,980, 410kgs £1,920, 650kgs £2,630. W & T Munnis, Kilraughts, Fleckvieh, 570kgs £2,250, 510kgs £2,100, 590kgs £2,380, 530kgs £2,140, 600kgs £2,300, 590kg £2,220, 570kgs £2,150, 600kgs £2,260, 510kgs £1,930, 570kgs £2,100. Ivan McKay, Dervock, Hereford, 340kgs £1,580, 320kgs £1,360, 340kgs £1,360, 300kgs £1,320, 325kgs £1,370, 325kgs £1,420. Adam Campbell, Finvoy, Friesian, 460kgs £1,750. John McKenna, Ballymoney, Holstein, 550kgs £1,700, 580kgs £1,940, 580kgs £1,800. FJ Mulvenna, Glenarm, Limousin, 480kgs £2,030, 440kgs £1,750. G & W McConaghie, Ballymoney, Aberdeen Angus, 490kgs £1,930, 510kgs £1,980, 500kgs £1,890. Ray Todd, Ballycastle, Charolais, 500kgs £2,060. R McKeown, Aughafatten, Simmental, 480kgs £2,080.
Heifers
Ben Porter, Ballymoney, Aberdeen Angus, 700kgs £2,540, 640kgs £2,400, 670kgs £2,440. Cahal McDonnell, Armoy, Charolais, 450kgs £1,920, 490kgs £2,020, 430kgs £1,850, 490kgs £2,010, 540kgs £2,130, 550kgs £2,180. W & T Munnis, Ballymoney, Aberdeen Angus, 610kgs £2,310. Colm McFall, Ballycastle, Limousin, 530kgs £2,140, 550kgs £2,140, 500kgs £2,000, 540kgs £2,200, 530kgs £2,130. P Donnelly, Ballintoy, Aberdeen Angus, 480kgs £1,910. Raymond Todd, Ballycastle, Charolais, 430kgs £1,760.
Fat cows/bulls
Gabriel Emerson, Cushendall, Limousin, 900kgs £2,780. R McKeown, Aughafatten, Limousin, 700kgs £1,700. S McAlonan, Armoy, Friesian, 600kgs £2,090.
