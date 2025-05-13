Heifers selling to £2,700 at Armoy, steers to a top price of £2,680
Steers sold to a top price of £2,680, heifers to £2,700 for a superb heifer from Mr James McCaughan, Armoy.
Fat cows sold to £2,660.
Leading prices
Steers
Clifford White, Ballycastle, Limousin, 690kgs £2,680, 700kgs £2,680. Chas Battersby, Bushmills, Belgian Blue, 630kgs £2,670, 630kgs £2,340, 620kgs £2,440. Jas McCaughan, Armoy, Charolais, 560kgs £2,300. M Steele, Glenarm, Limousin, 550kgs £2,380, 600kgs £2,540, 500kgs £1,980, 510kgs £1,920, 310kgs £1,420. Gabriel Emerson, Cushendall, Limousin, 350kgs £1,480m 360kgs £1,580. Brian McAuley, Bushmills, Limousin, 570kgs £2,330, 600kgs £2,220. CS and D Currie, Mosside, Limousin, 700kgs £2,580, 660kgs £2,580, 690kgs £2,400. Sam Glass, Ballycastle, Limousin, 550kgs £2,100, 530kgs £2,100, 600kgs £2,180. Gerard Mulvenna, Glenarm, Limousin, 220kgs £1,180, 300kgs £1,470, 310kgs £1,300, 260kgs £1,290, 250kgs £1,250. Sean Scullion, Glenarm, Charolais, 460kgs £1,860, 430kgs £1,560. John McAlister, Glenann, Charolais, 400kgs £1,620, 440kgs £1,650, 440kgs £1,830, 360kgs £1,510, 320kgs £1,500. Ruth McMullan, Belgian Blue, 570kgs £2,160, 615kgs £2,350. Brian McAuley, Bushmills, Fleckvieh, 550kgs £1,660, 530kgs £1,950, 600kgs £2,220. Ian Stewart, Bushmills, Aberdeen Angus, 700kgs £2,440, 730kgs £2,550, 550kgs £1,870. Jas McAllister, Bushmills, Hereford, 550kgs £2,020. David Morrison, Armoy, Aberdeen Angus, 630kgs £2,280, 620kgs £2,290, 600kgs £2,160. Sean McGill, Ballyvoy, Limousin, 210kgs £980, 300kgs £1,250, 295kgs £1,250. Steven Hartin, Ballycastle, Belgian Blue, 700kgs £2,560. John Kinney, Ballyvoy, Belted Galloway, 450kgs £1,550, 500kgs £1,790, 460kgs £1,520. WJ and A Henry, Armoy, Fleckvieh, 440kgs £1,400, 460kgs £1,460, 450kgs £1,490. Pat McLoughlin, Ballyvoy, Friesian, 500kgs £1,600, 450kgs £1,620.
Heifers
James E McCaughan, Armoy, Limousin, 640kgs £2,700, 560kgs £2,380, 565kgs £2,400, 590kgs £2,470, 590kgs £2,460, 550kgs £2,320, 580kgs £2,400, 550kgs £2,250, 600kgs £2,400. John McAlister, Cushendall, Charolais, 370kgs £1,530, 400kgs £1,580, 400kgs £1,510. Clifford White, Ballycastle, Limousin, 770kgs £2,660, 550kgs £2,100. Gabriel Emerson, Cushendall, Limousin, 380kgs £1,480, 365kgs £1,480, 400kgs £1,420. Jas McAlister, Bushmills, Limousin, 500kgs £1,980, 380kgs £1,440. M Quinn, Cushendall, Aberdeen Angus, 380kgs £1,300, 400kgs £1,280. Sean Scullion, Glenarm, Charolais, 460kgs £1,740, 400kgs £1,560.
Fat cows
Norman Booth, Bushmills, Charolais, 770kgs £2,660. David Morrison, Armoy, Friesian, 800kgs £2,040. Sam McAlister, Ballintoy, Hereford, 770kgs £1,940.
