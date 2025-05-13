High demand for cattle at Draperstown Mart, fat cows topped at £3319.60/860kg
Weanlings 538ppk and fat cows topped £3319.60/860kg.
Bullocks
R Pickering £2250.00/550.00kg (409.1ppk) £2100.00/500.00kg (420.00ppk) £2000.00/460.00kg (435.0ppk) £1900.00/430.00kg (441.9ppk) £1820.00/410.00kg (443.9ppk) £1820.00/450.00kg (404.4ppk) £1740.00/400.00kg (435.00ppk) S Close £2338.00/700.00kg (334.0ppk) £2157.60/620.00kg (348.0ppk) £2028.60/630.00kg (322.0ppk) £2004.00/600.00kg (334.0ppk) £1920.00/600.00kg (320.0ppk) £1782.00/550.00kg (324.0ppk) G Buick £2100.00/590.00kg (355.9ppk) £1600.00/470.00kg (340.4ppk) K McCormack £1950.00/720.00kg (270.8ppk) and J Murphy £1950.00/490.00kg (398.00ppk) £1940.00/500.00kg (388.00ppk) £1800.00/440.00kg (409.1ppk) £1710.00/440.00kg (388.6ppk) £1700.00/420.00kg (404.8ppk).
Heifers
W Moore £2300.00/530.00kg (434.0ppk) £2060.00/580.00kg (355.2ppk) £2020.00/500.00kg (404.0ppk) £2010.00/530.00kg (379.2ppk) £2000.00/500.00kg (400.00ppk) £1940.00/540.00kg (359.3ppk) £1940.00/530.00kg (366.0ppk) £1880.00/530.00kg (354.7ppk) £1880.00/460.00kg (408.7ppk) £1830.00/530.00kg (345.3ppk) £1820.00/490.00kg (371.4ppk) A G McBride £2090.00/540.00kg (387.00ppk) B McCullagh £2060.00/540.00kg (381.5ppk) £2000.00/530.00kg (377.4ppk) R Pickering £1990.00/470.0kg (423.4ppk) J Murphy £1900.00/590.00kg (322.0ppk) £1760.00/510.00kg (345.1ppk) £1500.00/400.00kg (375.0ppk) R Pickering £1790.00/410.00kg (436.6ppk) AG McBride £1700.00/440.00kg (386.4ppk) and K Campton £1660.00/450.00kg (368.9ppk).
Male weanlings
J Convery £1900.00/510.00kg (372.5ppk) £1860.00/400.00kg (465.0ppk) £1830.00/420.00kg (435.7ppk) £1720.00/370.00kg (464.9ppk) £1670.00/360.00kg (463.9ppk) M Rosborough £1790.00/390.00kg (459.0ppk) £1730.00/470.00kg (368.1ppk) £1640.00/410.00kg (400.0ppk) £1550.00/360.00kg (430.6ppk) P Devlin £1770.00/400.00kg (442.5ppk) £1660.00/380.00kg (436.8ppk) £1630.00/360.00kg (452.8ppk) P J McCullagh £1680.00/430.00kg (390.7ppk) £1580.00/400.00kg (395.00ppk) £1440.00/350.00kg (411.4ppk) and M McCrory £1660.00/390.00kg (425.6ppk) £1660.00/320.00kg (518.8ppk) £1660.00/340.00kg (488.2ppk) £1500.00/320.00kg (468.8ppk).
Female weanings
P Devlin £2020.00/450.00kg (448.9ppk) £1800.00/400.00kg (450.0ppk) £1630.00/340.00kg (479.4ppk) J McNamee £1700.00/470.00kg (361.7ppk) £1350.00/410.00kg (329.3ppk) M Rosborough £1540.00/390.00kg (420.5ppk) £1430.00/330.00kg (433.3ppk) £1430.00/300.00kg (476.7ppk) £1400.00/370.00kg (378.4ppk) G Miller £1530.00/440.00kg (347.7ppk) £1460.00/380.00kg (384.2ppk) £1200.00/330.00kg (363.6ppk) £1120.00/310.00kg (361.3ppk) £1100.00/330.00kg (333.3ppk) £960.00/300.00kg (320.0ppk) £800.00/260.00kg (307.7ppk) and A G McBride £1490.00/350.00kg (425.7ppk) £1400.00/260.00kg (538.5ppk) £1210.00/280.00kg (432.1ppk) £1100.00/280.00kg (392.9ppk).
Fat cows
C Conway £3319.60/860.00kg (386.0ppk) £2693.60/740.00kg (364.0ppk) S Murray £2938.20/830.00kg (354.00ppk) A Gillis £2916.00/810.00kg (360.00ppk) £2144.00/670.00kg (320.00ppk) E J Connor £2772.00/770.00kg (360.00ppk) F Kelly £2744.00/700.00kg (392.00ppk) £2634.40/740.00kg (356.00ppk) £2423.60/730.00kg (332.0ppk) P McCullagh £2442.00/660.00kg (370.0ppk) A Walls £2328.80/710.00kg (328.0ppk) J Chivers £2249.40/690.00kg (326.0ppk) £1944.00/600.00kg (324.00ppk) £1891.00/610.00kg (310.0ppk) £1656.00/600.00kg (276.0ppk) W and G Patterson £2183.00/590.00kg (370.0ppk) W T Patterson £2015.00/650.00kg (310.00ppk) and W Hutchinson £1960.00/660.00kg (297.0ppk) £1881.00/550.00kg (342.0ppk) £1881.00/550.00kg (342.0ppk) £1865.60/530.00kg (352.0ppk).
Bulls
M Rosborough £2760.00/920.00kg (300.0ppk) W Bell £2650.00/700.00kg (378.6ppk) £2540.00/700.00kg (362.9ppk) £2460.00/710.00kg (346.5ppk) £2150.00/580.00kg (370.7ppk) G Fleming £2320.00/840.00kg (276.2ppk) and C Bates £1780.00/500.00kg (356.0ppk) £1570.00/460.00kg (341.3ppk) £1520.00/470.00kg (323.4ppk) £1470.00/420.00kg (350.0ppk) £1350.00/390.00kg (346.2ppk) £1300.00/340.00kg (382.4ppk).