High demand for cattle at Lisahally Mart, fat cows to £2527.20 for 780kg
Stores sold to 488ppk weanlings topped £1590/400kg and fat cows made £2527.20/780kg (324ppk).
Bullocks
R Maxwell £2430/670kg (362ppk) £2360/680kg (347ppk) £2290/610kg (375ppk) £2230/580kg (384ppk) £1900/500kg (380ppk) £1900/640kg (295ppk) £1720/560kg (307ppk) £1720/580kg (296ppk) M McShane £2260/560kg (403ppk) P Cairns £2140/580kg (369ppk) £2130/610kg (349ppk) £1840/560kg (328ppk) J Cairns £2050/510kg (402ppk) £2020/530kg (381ppk) £2010/530kg (379ppk) £1980/500kg (396ppk) £1970/500kg (394ppk) £1920/510kg (376ppk) £1870/480kg (389ppk) £1760/480kg (366ppk) £1730/470kg (368ppk) R Moore £1980/470kg (421ppk) £1860/420kg (442ppk) £1710/350kg (488ppk) and Fairmount Farm £1980/480kg (412ppk) £1970/520kg (378ppk) £1960/520kg (376ppk) £1770/440kg (402ppk).
Heifers
M McShane £2150/600kg (358ppk) S Simpson £2110/620kg (340ppk) £2060/570kg (361ppk) J Cairns £1970/540kg (364ppk) G Hamilton £1840/510kg (360ppk) £1830/490kg (373ppk) J Patton £1800/510kg (352ppk) P McCloskey £1690/400kg (422ppk) £1590/380kg (418ppk) K Gillis £1610/420kg (383ppk) £1570/400kg (392ppk) £1530/390kg (392ppk) £1520/400kg (380ppk) £1450/370kg (391ppk) £1430/360kg (397ppk) M Canning £1490/400kg (372ppk) £1440/390kg (369ppk) W Smith £1440/380kg (378ppk) and R Kee £1360/400kg (340ppk).
Weanlings
J McLaughlin £1590/400kg (397ppk) E Wiley £1580/400kg (395ppk) £1430/360kg (397ppk) £1430/340kg (420ppk) £1420/320kg (443ppk) £1390/340kg (408ppk) £1390/330kg (421ppk) £1390/310kg (448ppk) £1370/350kg (391ppk) £1300/340kg (382ppk) £1290/320kg (403ppk) M Canning £1560/430kg (362ppk) £1400/370kg (378ppk) and J Patton £1520/390kg (389ppk) W Smith £1390/370kg (368ppk) £1390/370kg (375ppk) £1390/370kg (375ppk) £1360/360kg (377ppk) £1360/350kg (385ppk) £1340/360kg (372ppk).
Fat cows
R Deery £2527.20/780kg (324ppk) R Kee £2252.80/640kg (352ppk) £1814.40/630kg (288ppk) R Hamilton £2147.20/610kg (352ppk) £1789.80/570kg (314ppk) W McCreery £2125.20/770kg (276ppk) £1909.20/740kg (258ppk) A Houston £1914/550kg (348ppk) M Callan £1852.20/630kg (294ppk) B Cairns £1728/640kg (270ppk) and A Houston £1705.60/520kg (328ppk).
Bulls
D Moore £2595/750kg (346ppk) R Wallace £2000/620kg (322ppk) £1980/610kg (324ppk) £1910/560kg (341ppk) £1870/550kg (340ppk) £1830/550kg (332ppk) £1820/570kg (319ppk) £1820/600kg (303ppk) £1800/520kg £346ppk) £1760/560kg (314ppk) £1750/530kg (330ppk) £1740/520kg (334ppk) £1710/460kg (371ppk) and M McShane £1990/570kg (349ppk).
Sheep: A larger entry of sheep this Tuesday with fat lambs selling to £174, fat ewes making £238 and breeding hoggets selling to £330.
Lambs (over 24kg)
J McDevitt £174/30kg (580ppk) Reginald Hamilton £168/30kg (549ppk), GM Warnock £152/26kg (575ppk) A Fleming £150/25.8kg (581ppk) R Gurney £150/27.1kg (553ppk) £150/27.1kg (553ppk) £147/25.5kg (576ppk) Cochran Boyle £150/26.1kg (574ppk) S Parkhill £149/26.7kg (558ppk) J Carmichael £149/25kg (596ppk) Camnish Farm £147/25kg (588ppk) G Warnock £147/24.2kg (607ppk) J Patton £146/24.5kg (595ppk) B Johnston £146/24.6kg (593ppk) A Craig £145.50/24.8kg (586ppk) R Hamilton £145/26kg (557ppk) J McCrossan £143.50/24.3kg (590ppk) and D McCullagh £141.50/24kg (589ppk).
Lambs (under 24kg)
D McCullagh £144/22kg (654ppk) A O'Kane £143.50/23.5kg (610ppk) S Parkhill £142.50/23kg (619ppk) H Mitchell £142/23.8kg (596ppk) B Gormley £141/23.2kg (607ppk) P O'Doherty £141/23kg (613ppk) G Warnock £140.50/23.8kg (590ppk) A Craig £140/22.5kg (622ppk) R Millen £140/22.5kg (622ppk) B Jackson £140/23.4kg (598ppk) £134/22.5kg (595ppk) M Rodgers £139/22.5kg (617ppk) A Riley £134.50/22kg (611ppk) C Boyle £132.50/22.2kg (596ppk) C Carton £132/22.5kg (586ppk) D Young £131/21.9kg (598ppk) R McNeill £130/21.1kg (616ppk) and H Rodgers £129.50/21.3kg (608ppk).
Fat ewes
R Deery £238 A O'Kane £228 H Wilson £228 R Hamilton £212 J Cochrane £208 £206 R Millen £200 £160 A Craig £190 R McNeill £190 £172 J Johnston £190 £178 S Devine £176 £160 A O'Kane £174 B Gormley £172 C Killen £172 M Doherty £170 £158 S Parkhill £166 R Duddy £155 R Deery £152 A Cameron £150 and C Killen £150.