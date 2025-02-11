High demand for cattle at Pomeroy Mart, bullocks topping at £2670/740kg
More cattle needed next week to keep up with buyers demands.
Bullocks
A Boyd £2670/740kg (360ppk) £2620/750kg (349ppk) £2340/660kg (354ppk) £2090/580kg (360ppk) £2000/600kg (333ppk) J Quinn £2510/740kg (339ppk) £2130/620kg (343ppk) D McElmurray £2470/700kg (352ppk) £2300/740kg (310ppk) B Slane £2410/660kg (365ppk) £2130/610kg (349ppk) £2120/580kg (365ppk) Nugent £2300/670kg (343ppk) £2070/570kg (363ppk) £1950/590kg (330ppk) J Quinn £2280/660kg (345ppk) S Canavan £2250/600kg (375ppk) £2160/590kg (366ppk) £2150/630kg (341ppk) M Coyle £2210/600kg (368ppk) £2170/620kg (350ppk) £2140/600kg (356ppk) R Ramsey £2190/670kg (326ppk) £2100/670kg (313ppk) B Ward £2130/670kg (317ppk) £2120/650kg (326ppk) £1900/600kg (316ppk) M Harte £2060/650kg (316ppk) £1980/580kg (341ppk) £1960/600kg (326ppk) £1950/610kg (319ppk) and B Hackett £1950/560kg (348ppk).
Heifers
L Hamilton £2560/770kg (332ppk) £2000/770kg (259ppk) £1880/670kg (280ppk) F Dobbs £2220/680kg (326ppk) £2210/640kg (345ppk) £2080/590kg (352ppk) £2030/580kg (350ppk) £1930/580kg (332ppk) G O'Connor £1930/540kg (357ppk) £1910/560kg (341ppk) £1870/570kg (328ppk) £1620/480kg (337ppk) B Hackett £1780/550kg (323ppk) £1680/590kg (284ppk) J Cooke £1600/500kg (320ppk) £1580/500kg (316ppk) £1420/430kg (330ppk) S Coyle £1600/470kg (340ppk) £1590/460kg (345ppk) £1580/470kg (336ppk) G Irwin £1590/510kg (311ppk) £1560/500kg (312ppk) Loughran £1580/510kg (309ppk) D Rafferty £1570/500kg (314ppk) JAA Farms £1570/490kg (320ppk) £1570/470kg (334ppk) £1540/500kg (308ppk) and Gortavoy Farm £1500/460kg (326ppk).
Male weanlings
R McCullagh £1430/330kg (433ppk) £1300/310kg (419ppk) S O'Gara £1400/390kg (359ppk) £1300/380kg (342ppk) £1130/330kg (342ppk) L Doyle £1400/430kg (325ppk) £1300/380kg (342ppk) G McCrory £1380/350kg (394ppk) £1140/290kg (393ppk) K Corrigan £1380/330kg (418ppk) £1240/280kg (442ppk) M Ellison £1370/430kg (318ppk) £1300/380kg (342ppk) £1300/360kg (361ppk) £1230/370kg (332ppk) £1200/330kg (363ppk) £1150/300kg (383ppk) N McVeigh £1220/380kg (321ppk) £1190/350kg (340ppk) £1120/340kg (329ppk) and N Smith £1140/340kg (335ppk).
Female weanlings
R McCullagh £1400/340kg (411ppk) £1370/340kg (403ppk) £1280/320kg (400ppk) £1180/280kg (421ppk) K Corrigan £1390/350kg (397ppk) £1310/340kg (385ppk) £1160/300kg (386ppk) G McGorry £1350/360kg (375ppk) £1310/330kg (396ppk) £1270/320kg (396ppk) C McNabb £1300/350kg (371ppk) £1200/350kg (342ppk) E Quinn £1240/290kg (427ppk) and G McCrory £1060/390kg (271ppk) £1050/290kg (362ppk) £1000/330kg (303ppk).