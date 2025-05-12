Horse Week: 19th Northern Ireland Festival held at Cavan Equestrian Centre

This extremely popular event continues to attract huge entries, this time well in excess of 2,400 across the three days, with almost 950 different animals.
The judges, who are all recruited from the UK mainland, were tasked with making the difficult choices from the large and competitive classes.
Three black tie evening performances offered a diverse mix of entertainment.
They included the championships from the daytime qualifiers plus fun events like the fancy dress and hobby horses.
Tul Na Ri (Gwen Scott) won the Festival Working Hunter Supreme Horse title for the first time.
The pony section was won by Telynau Darwin (Taylor-Lee Doyle), both winners taking home £1000 prize money each.
Other Supreme winners were Colandra meant to be (Bryléi Gallagher) (Mini Novice Champions of Champions), BBF FLYNN (Jamie Smyth) (Ridden Novice Supreme Horse), Eynhallow Lewis (Amelia McCartan) (Mini Pony Supreme), Taughblane Dancer (Tara Murphy) (Ridden Horse Supreme) and Glenville Glick (Grace Maxwell Murphy) (Ridden Pony Supreme).
The show hosted eleven Horse of the Year qualifiers with the Lyons family earning an incredible five golden tickets. The full list of those going to Birmingham in October are Dartans Séoda Bán (Nancy Lyons Teehan), Newydd Lady Marmalade (Nancy Lyons Teehan), Dartans Atom Man (Aoibhinn Ruane), Zavy Echo (Aoibhinn Ruane), Clandeboye (Louise Lyons), loughderg star (ciara mullin), Malby Mahyong (Darcey Forster Brannen), Twnffyd Carys (Nancy Lyons Teehan), Bronheulog Harvey (Ellie Murphy), Newydd Lady Marmalade (Nancy Lyons Teehan) and Shanbo Myles (Moya Teeling).
Knocklucas Chloe (Maximillion McDonnell) and Mill Races Diamond (Lucy Lennon) earned golden ticket qualifiers for the Veteran Horse of the Year Show.
Northern Ireland Festival 2025 Results (first two places only)
Young Handlers
Class 1: Young Handler, aged 7 to 10 years
51 Mungret Boy, Harper Halpin;
770 Talgart Casper; Camilla McNamara kelly (CH).
Class 2: Young Handler, aged 11 to 16 years
507 Dorlyn Contessa, Laoise Clancy (RC);
799 Techon Tomos, Erin Gordon.
Beginner Ridden
Class 3: Tiny Tots Lead Rein Show Pony
193 Barryroe Lighting, Jack Holly Flood (RC);
381 Cosford Snowqueen, Sorcha McGuinness.
Class 4: Tiny Tots First Ridden Show Pony
770 Talgart Casper, Camilla McNamara (CH);
599 Jolly The Legand, Wynter Titterington.
Class 5: First Year First Ridden Show Pony/ Show Hunter Pony
433 Potteries Superstar, Sophie Malone;
599 Jolly The Legand, Wynter Titterington.
Pony Equitation
Class 6: Pony Equitation (rider up to 10 years)
570 Goldengrove right answer, Emily palmer;
20 Keenaught Sandy Gold, Caroline Wallace.
Class 7: Pony Equitation (rider aged between 11 and 13)
559 Dartans Jumping Jack Flash, Nancy Lyons Teehan;
75 Liberty's Benjamin, Annie Morrow (CH)
Class 8: Pony Equitation (rider aged between 14 and 16)
748 Tiger Eye, Sophie Cusack (RC);
119 Ballyhindon Boy, Nicole Peoples.
Class 9: Fancy Dress – up to 10 years
Dalmations;
Tractor.
Class 10: Fancy Dress – over 10 years
Minnions (CH);
Farm Yard.
Home Produced Horses
Class 11: Home Produced Ridden Hunter
251 I am wally, Cara Norman (RC);
375 Mastermind, Aoife Hagan.
Class 12: Home Produced Riding Horse
644 Assagart Angel, Jennifer Kennedy;
432 My Knockraheen, Abbey Matthew Dickenson.
Class 13: Home Produced Ridden Cob
757 Indigo marvel, Jodie Moran (CH);
632 Springvale Cinderella, Kathryn Knox.
Amateur Ridden Horses
Class 14: Amateur Ridden Hunter
393 Taughblane Dancer, Tara Murphy (CH);
785 Jiggy, Elle Coffey.
Class 15: Amateur Riding Horse
21 Ardville Whispering Hope, Charlotte Goor (RC);
33 A Hero’s Welcome, Jill brown.
Class 16: Amateur Ridden Cob
371 Randalstown Rigsby, Elaine Buller.
300 A stolen star, Kerry Dickson.
Ladies Side Saddle / Astride
Class 17: Ladies Hunter, to be ridden Astride
373 Foxcovert Dancing in the rain, Linzi Sullivan;
393 Taughblane Dancer, Tara Murphy (CH)
Class 18: Junior Side Saddle, up to 158cms, rider under 18 years
118 P.I.O, Clara Cully.
Class 19: Ladies Side Saddle
348 Calagy day in may, Katie crozier (RC);
219 Dynamite Replay, Stephanie Moore.
Racehorse to Riding Horse
Class 20: Novice Racehorse to Riding Horse
800 Largy Texas, Chloe Connon (RC);
620 Quarry lane lad, Annabelle Hendren.
Class 21: Open Racehorse to Riding Horse
334 Dontbegonelong, Edel Whyte (CH);
345 Moon Over, Claddagh Fiona Gerring.
Pony Performance Working Hunter
Class 22: Pony Performance 55cms
626 Drumcoo Bobby Dazzler, Lucy Prior;
245 Rhydefelin Count Down, Clara O Donnell.
Class 23: Pony Performance 65cms
176 Dowhills Strolling Minstrel, Rebecca Cowan;
245 Rhydefelin Count Down, Clara O Donnell.
Class 24: Pony Performance 75cms
559 Dartans Jumping Jack Flash, Nancy Lyons Teehan (CH);
637 Sillogue-Tara, Ellie Annett.
Class 25: Pony Performance 85cms
313 Tafwys Flying Hawk, Judy O Donnell;
50 Lisnahall Miss Toffee, Amelia Wheeler.
Class 26: Pony Performance 95cms
585 Dartans Atom Man, Aoibhinn Ruane (RC);
244 Ballyhone Toby, Ellie O Donnell.
Horse Performance Working Hunter
Class 27: Horse Performance 70cms
6 Ollies Pride, Ian McCluggage;
782 King of Kerry, Sam Doyle.
Class 28: Horse Performance 80cms
219 Dynamite Replay, Stephanie Moore (RC);
907 Killard Freestyle, Heather Steele.
Class 29: Irish Draught Performance 80cms
764 My woodvale zoe brooke, Lisa talbot;
613 Cloonan Hector, Chris Carter (CH).
Class 30: Horse Performance 90cms
280 Bonnie, Emma McGowan;
481 Riverbourne Masterpiece, Samantha Hamilton.
Class 31: Irish Draught Performance 90cms
539 Bannvalley Whisper, Emma Jackson;
652 Mountain Emerald, Grace Kavanagh.
Class 32: Horse Performance 1.0m
280 Bonnie, Emma McGowan;
571 Clonmacash G Force, Amy Roberts.
Home Produced Working Hunter Horses
Class 33: Home Produced Working Hunter 75cms
513 Deloghtane Rockstar, Hannah mackey;
3 Red Rua, Jane Richardson.
Class 34: Home Produced Working Hunter 90cms
512 Ella's Melody, Hannah mackey;
256 Carramore Boy, Conor Cusack.
Amateur Working Hunter Horses
Class 35: Amateur Working Hunter 75cms
3 Red Rua, Jane Richardson (CH);
266 Chakira, Adele Huddleson.
Class 36: Amateur Working Hunter 90cms
306 Ladykiller, Nicci Hall (RC);
256 Carramore Boy, Conor Cusack.
Young Riders M&M Ridden
Class 37: Young Riders Intermediate M&M Ridden
510 Rockfield Blackthorne, Poppy Smith (CH);
906 Trehewgal Cardi, Heather Steele.
Class 38: Young Riders, Open M&M Ridden Large Breeds
136 Black Rose, Mia McAreavey;
745 Castlemadden Eibhir, Kelly Daly.
Class 39: Young Riders, Open M&M Ridden Small Breeds
177 Briolen Cindy, Elissa Cowan (RC);
516 Bunbury Suarez, Casey-Lee Millar.
Part-Bred Ridden
Class 40: Part-Bred Ridden, up to 148cms
422 New Fielden Eureka, Alex Hemsley (RC);
570 Goldengrove right answer, Emily palmer.
Class 41: Part-Bred Ridden, exceeding 148cms
101 Nady Diamond, Katie Longmuir (CH);
424 Blennerville Cavallino, Abi Gardner (RC)
Novice Mini M&M Pony
Class 42: Novice M&M Lead Rein
396 Holthall Karys, Roisin O’Connor Laird (RC);
456 Treworgan Skyfall, Jorja Dickson.
Class 43: Novice M&M First Ridden
456 Treworgan Skyfall, Ella Dickson (CH);
751 Pineview Remeo, Laura Rourke.
Novice M&M Ridden
Class 44: Novice M&M Ridden Small Breeds
179 Janala Mr Tom, Elissa Cowan (CH);
551 Addas Olewydd, Fionn Redmond (RC).
Class 45: Novice M&M Ridden Large Breeds
588 Ballylee Lemon Miss, Chloe Lacey;
335 Cornfield Cressida, Kitty Concannon.
Class 46: Novice Ridden Cob
908 Highview Water Mark, Ryan Anderson;
546 Henry, Patricia devlin.
Novice M&M Working Hunter Ponies
Class 47: Novice M&M WH Pony not exceeding 122cms (58cms)
338 Moelyparc Gold Gift, Jamie Monahan;
85 Lawkholme Apollo, Emily casey.
Class 48: Novice M&M WH Pony exceeding 122cms but not exceeding 133cms (69cms)
9 Telynau Darwin, Taylor-Lee Doyle;
27 Tyrllawn Maserati, Lola Gallagher.
Class 49: Novice M&M WH Pony exceeding 133cms but not exceeding 143cms (84cms)
399 Barr a Leam Shadow, Jessica Murphy;
62 Scala De L’Aulne, Lily Rogan Mills.
Class 50: Novice M&M WH Pony exceeding 143cms (90cms)
903 Rocklawn Jasper, Lucy Cunningham;
70 Hogan’s Charm, Pauline Dahill.
Beginner Working Hunter
Class 51: Lead Rein Working Hunter – Cross Poles.
73 Ballinacarrig tyrion, Zara butler (CH);
427 Cwmllynfell Ballerina, Isla Milne (RC).
Class 52: First Ridden Working Hunter – Fences 30 – 40cms.
51 Mungret Boy, Harper Halpin;
441 Proclins Prince Charming, Enzo Rocca Houlihan.
Class 53: Assisted Working Hunter - Fences 25 - 30cms.
282 Molly, Enid Danks;
276 Evie, Emily mcclelland.
Connemara Working Hunter Ponies
Class 54: Connemara Working Hunter Pony – Rider Under 16 years (84cms)
302 Lady Valley, Taylor-Lee Doyle (CH);
312 Illaunurra Bay, Maggi Caffrey.
Class 55: Connemara Working Hunter Pony – Rider 16 years and Over (92cms)
109 Creganna Kerfuffle, Lara Field (RC);
486 Belsa Beag, Emmalee Turley.
Novice Intermediate Ponies
Class 56: Novice Intermediate SHT
919 Darrowby Cougar, Ben Rainey (RC);
332 Primrose Pumkins Pondi, Laura Whyte.
Class 57: Novice Intermediate SRT
364 Brymar Royal Voyage, Ben Rainey (CH);
664 Ballsbridge, Sadhbh O’Connor.
Novice Show Hunter Ponies
Class 58: Novice 153cms Show Hunter Pony
119 Ballyhindon Boy, Nicole Peoples (CH).
Class 59: Novice 143cms Show Hunter Pony
158 Captain Bailey, Aoife Brennan;
413 Woodlands Wonder, Erika Dixon.
Class 60: Novice 133cms Show Hunter Pony
179 Janala Mr Tom, Elissa Cowan (RC);
176 Dowhills Strolling Minstrel, Rebecca Cowan.
Class 61: Novice 122cms Show Hunter Pony
112 Timber, Eirin Wardle;
627 Tommy Shelby, Mia Lynn.
Novice Show Ponies
Class 62: Novice Show Pony Combined Heights to 148cms
788 Rotherwood it’s the business, J Hutchinson;
511 Stracathro Golden Sorbet, Fionn Redmond.
Novice Mini Show Ponies
Class 65: Novice Show Pony Lead Rein
600 Colandra meant to be, Bryléi Gallagher (CH);
422 New Fielden Eureka, Ollie Gordon.
Class 66: Novice Show Pony First Ridden
442 Bronheulog Gold Dust, Enzo Rocca Houlihan (RC).
Mini Part Bred Ridden Ponies
Class 67: Part-Bred Lead Rein
600 Colandra meant to be, Bryléi Gallagher (RC);
599 Jolly The Legand, Autumn Titterington.
Class 68: Part-Bred First Ridden
330 Fielden real McCoy, Amelia Logan (CH);
570 Goldengrove right answer, Emily palmer.
Ridden Mares
Class 69: Ridden Horse, Mares only
698 RSH Strings Attached, Maura Rooney;
957 Quite Content, Shane McKenna.
Irish Draught
Class 70: Registered Ridden Irish Draught Horse
201 Rockrimmon Star View, Therese East;
543 A Secret To Remember, Roisin Conway.
Novice Ridden Horses
Class 71: 4 Year Old Ridden Hunter Horse
952 Honeycomb Quailty, Gwen Scott.
269 Hollyrock Diamond, Marie Helene Finegan.
Class 72: Novice Small Hunter Horse
943;
1005 Mck Fifth Avenue, Shane McKenna.
Class 73: Novice Hunter Horse
951 BBF Flynn, Jamie Smyth;
950 Tul Na Ri, Gwen Scott.
Class 74: Novice Riding Horse
575 Memory Lane, Gwen Scott;
432 My Knockraheen, Abbey Matthew Dickenson.
Coloured Horses & Ponies
Class 75: Coloured Ridden Horse, exceeding 153cms
785 Jiggy, Elle Coffey (CH);
813 IGS Island’s Grace, Shannon Stirling.
Class 76: Coloured Ridden Pony, not exceeding 153cms
144 Creganna Dancer, Amber Lane (RC);
133 Willow, Elvie Kiernan.
Veteran Ridden Horses & Ponies
Class 77: Ridden Veteran Horse
227 Mill Races Diamond, Lucy Lennon;
425 Crindle Harley, Anna McCaig.
Class 78: Ridden Veteran Pony
772 Magical Merlin, Sophia Martin;
204 malby Mahyong darcey, Forster Brannen.
Class 79: Senior Ridden Veteran Horse
587 Barrister II, Lauren Painter;
527 Woodland badger, Sarah Cassidy.
Class 80: Senior Ridden Veteran Pony
54 Knocklucas, Chloe Maximillion McDonnell (CH);
328 Llafar Barthez, Amelia Logan.
Novice Working Hunter Horses
Class 81: Four Year Old Working Hunter Horse (70cms)
525 Rockrimmon ambassador, Emma jackson;
782 King of Kerry, Sam Doyle.
Class 82: Novice Small Working Hunter Horse (90cms)
435 Major Sam, Matthew Dickenson;
524 Tourmakeady Champ, Emma Jackson.
Class 83: Novice Working Hunter Horse (90cms)
533 Western Warrior, Emma Jackson; 534 Rockdale Star Bouncer, Gwen Scott.
Cob Working Hunter
Class 84: Cob Working Hunter (90cms)
465 Leekfield Cherry, Amy Robinson.
Novice Working Hunter Ponies
Class 85: Novice Intermediate Working Hunter Pony
60 Bonmahon Quick Step, Kerry Magill;
21 Ardville Whispering Hope, Charlotee Goor.
Class 86: Novice 153cms Working Hunter Pony
386 Coolfinn Vivendi, Ted Geary;
108 Creganna Gypsy, O Lara Field.
Class 87: Novice 143cms Working Hunter Pony
695 Gowerhass Boy, Sadie Orton;
497 Brandonwell Jack, Roisin Lucey.
Class 88: Novice 133cms Working Hunter Pony
559 Dartans Jumping Jack Flash, Nancy Lyons Teehan;
176 Dowhills Strolling Minstrel, Rebecca Cowan.
Novice Mini Working Hunter Ponies
Class 89: Novice Starter Stakes Working Hunter Pony (60cms)
Class 90: Novice Cradle Stakes Working Hunter Pony (55cms)
80 Twnffyd Carys, Nancy Lyons Teehan;
85 Lawkholme apollo, Emily casey.
Ridden Hunters
Class 91: Small Hunter (height certificate required for 158cms)
227 Mill Races Diamond, Lucy Lennon;
919 Darrowby Cougar, Ben Rainey.
Class 92: Lightweight Hunter
802 Stoneman Team Spirit, Nicola Perrin (CH);
987 Boreen Blue Diamond, Shane McKenna.
Class 93: Middleweight Hunter
393 Taughblane Dancer, Tara Murphy (RC);
1005 Mck Fifth Avenue, Shane McKenna.
Class 94: Heavyweight Hunter
747 Prospect Earl, Annabelle OShaughnessy;
436 Kilbegley Lad. Katy Roarke.
Riding Horses
Class 95: Small Riding Horse
802 Stoneman Team Spirit, Nicola Perrin (RC);
374 Chantilly on the rocks, Aoife Hagan.
Class 96: Large Riding Horse
1039 (CH);
796 St Clerans, Noreen Olivia Kelly.
Ridden Cobs
Class 97: Lightweight Ridden Cob
644 Assagart Angel, Jennifer Kennedy (CH);
1011.
Class 98: Heavyweight Ridden Cob
404 Sport boy, Michelle Dunphy.
Class 99: Maxi Ridden Cob (over 155cms)
116 Taggarts Dun Deal, L Porter;
908 Highview Water Mark, Ryan Anderson (RC).
Mini Open Show Ponies
Class 100: Open Show Pony Lead Rein
1043 Chaseford Camelia, Myia Latto;
789 Brookllan dream boy, R orourke.
Class 101: Open Show Pony First Ridden
330 Fielden real McCoy, Amelia Logan (CH);
1043 Chaseford Camelia, Myia Latto (RC).
Mini Open Show Hunter Ponies
Class 102: Open Show Hunter Pony Lead Rein
554 Holthall Gladiator, Emily Nee (CH);
1008 Crossfield Honey Blossom, Rachel O'Rourke.
Class 103: Open Show Hunter Pony First Ridden
112 Timberm, Isla Christie (RC);
327 Garnagree Golden Bravado, Amelia Logan.
Open Show Hunter Ponies
Class 104: Open Ridden 122cms Show Hunter Pony
742 Isley Walton Gold, Jodie McKay (CH);
997.
Class 105: Open Ridden 133cms Show Hunter Pony
1010 Annandale Prince Charming, Esther Lowry (RC);
516 Bunbury Suarez, Casey-Lee Millar.
Class 106: Open Ridden 143cms Show Hunter Pony
530 Kilcreene Jasper, Sarah O'Riordan;
236 Rosegate Valentine, Sophie Cathcart.
Class 107: Open Ridden 153cms Show Hunter Pony
54 Knocklucas Chloe, Maximillion McDonnell;
585 Dartans Atom Man, Aoibhinn Ruane.
Open Intermediate Ponies
Class 108: Open Intermediate Show Hunter Type Pony
708 Captain Moonlight, Chloe Connon (RC);
60 Bonmahon Quick Step, Kerry Magill.
Class 109: Open Intermediate Show Riding Type Pony
664 Ballsbridge, Sadhbh O’Connor (CH);
234 Greenacres Essie, James Chloe Cathcart.
Open M&M ridden Ponies
Class 110: Open Small M&M Ridden Ponies
532 Goldengrove Maydream, Zoe Thompson;
756 Rowfantina on song, Ella Moran.
Class 111: Open Large M&M Ridden Ponies
982 Glenville Glick Grace, Maxwell Murphy (CH);
483 Nire Valley Count, Pauline Dahill (RC).
Class 112: Novice Connemara Ridden Pony (rider under 18)
136 Black Rose, Mia McAreavey (CH);
367 Rosscon Koka, Eva Gunn.
Class 113: Novice Connemara Ridden Pony (rider 18 or over)
335 Cornfield Cressida, Kitty Concannon (RC);
232 Rosscon Lillybell, Chloe Cathcart.
Open Show Ponies
Class 115: 128cms Open Ridden Show Pony
422 New Fielden Eureka, Ollie Gordon.
Class 116: 138cms Open Ridden Show Pony
793 Strinesdale Genius, Harriet McCann;
176 Dowhills Strolling Minstrel, Rebecca Cowan.
Class 117: 148cms Open Ridden Show Pony
619 Rathcline May, Kate Lawlor (CH);
788 Rotherwood it’s the business, J Hutchinson (RC).
Mini M&M Ponies
Class 118: Open M&M Lead Rein
629 Eynhallow Lewis, Amelia McCartan (CH);
572 Torcardiz arbennig Arum, Jack palmer (RC).
Class 119: Open M&M First Ridden
88 Waitwith Fancy Man, Maeve Griffin;
328 Llafar Barthez,Amelia Logan.
Connemara Ridden Ponies
Class 120: Connemara Ridden – Rider Under 16 years
337 Carrickfad Cloud Break, Mai Monahan;
714 Rynnestone Rebel, Ellen Quinn.
Class 121: Connemara Ridden – Rider Over 16 years
579 Ballylee Castle Prince, Miss Chloe Lacey (CH);
583 Tullynavin Bobby, Sarah Brashaw (RC).
Novice Mini Show Hunter Ponies
Class 122: Novice Show Hunter Pony Lead Rein
377 Rosmarche Ysgallen, Ayda O Sullivan (RC);
616 Gryngallt Pizzicato, Amelia McCartan.
Class 123: Novice Show Hunter Pony First Ridden
772 Magical Merlin, Sophia Martin (CH);
112 Timber, Isla Christie.
The 'Perfect Performance’ Working Hunter Trophy
Class 124: Pony Performance 70cms
341 Blakehill Bobby, Dahlia Durkan;
13 Mourne Maverick, Violet Campbell.
Class 125: Pony Performance 80cms
47 Fiona's Fionn, Tristan Kelly;
556 Corabbey Athena Kate, Anna Dangerfield.
Class 126: Pony Performance 90cms
47 Fiona's Fionn, Tristan Kelly;
394 Comberton Coda, Lily Murphy.
Horse Performance Working Hunter
Class 127: Horse Performance 80cms
203 Dowdstown Babe, Lily Nadir (CH);
601 Whitetree Cailin Bui, Lily Mullins.
Class 128: Horse Performance 90cms
548 Master Peace, Jennifer Byrne;
289 Muckno Magic, Katie-Lee Houston.
Class 129: Horse Performance 1.0m
958 Major Cross, Zara Reid (RC);
289 Muckno Magic, Katie-Lee Houston.
NIF Connemara Pony of the Year Competition
Class 130: Connemara Ridden Pony (stallions)
685 Bantrach micheal, Sadhbh o Connor;
617 Breaffy Heaven, Max McDonnell.
Class 131: Connemara Ridden Pony (geldings)
483 Nire vallly count, Pauline Dahill;
577 loughderg star, Ciara Mullen (CH).
Class 132: Connemara Ridden Pony (mares)
486 Belsa Beag, Emmalee Turley (RC);
556 Corabbey Athena Kate, Anna Dangerfield.
Class 133: Connemara Ridden Pony (4/5 year olds)
714 Rynnestone Rebel, Ellen Quinn;
588 Ballylee Lemon, Miss Chloe Lacey.
Class 134: Connemara Ridden Pony (junior rider aged under 18)
553 Cleendargan Boy, Poppy McIlduff;
714 Rynnestone Rebel, Ellen Quinn.
Class 135: Connemara Ridden Pony (adult rider)
552 Corabbey Wild Poppy, Anna Dangerfield;
477 Loguestown Irish Cream, Sammy Workman.
Class 136: Connemara Ridden Pony (veteran pony)
752 Lisrua Star, Victoria Teuton;
150 Shanbo Rory, Sarah Jane Sinnott.
Class 137: Traditional Gypsy Cob
260 Cheeky Chuckles, Ashling Clarke;
628 The Wing Commander, Isabella Graham.
Class 138: Pony Equitation (rider under 16)
384 Cornaughy Joey, Katie Surgenor (CH);
686 Agharanny Knight, Matilda Wall.
Class 139: Pony Equitation (rider aged 16 or over
708 Captain Moonlight, Chloe Connon (RC);
174 Tirnaskea Starstruck, Sophie orr.
The Connemara Cup
Class 143: Connemara Ridden Pony (Junior rider aged under 14)
341 Blakehill Bobby, Dahlia Durkan;
547 Mirah de goariva, Lily morgan.
Class 144: Connemara Ridden Pony (Junior rider aged 14 to 18)
577 loughderg star, holly logan (RC);
337 Carrickfad Cloud Break, Mai Monahan.
Class 145: Connemara Ridden Pony (Adult rider)
399 Barr a Leam Shadow, Jessica Murphy;
718 Bettyspark Shadow, Toby Lambe.
Class 146: 4/5 Year Old Connemara Ridden Pony (rider any age)
588 Ballylee Lemon, Miss Chloe Lacey (CH);
614 Doyle’s pixie shadow, Kelsie dean.
Class 147: Connemara Ridden Pony (rider any age)
582 Manor Cascade, Abby Dowling;
335 Cornfield Cressida, Kitty Concannon.
Class 148: Horses 90cm Restricted Performance Jumping
33 A Hero’s Welcome, Jill Brown;
356 Tullaherin Bouverie, Luke McAvinue.
Class 149: Horses 80cm Restricted Performance Jumping
101 Nady Diamond, Katie Longmuir;
907 Killard Freestyle, Heather Steele.
Class 150: Ponies (up to 158cms) - 80cm Restricted Performance Jumping
256 Carramore Boy, Conor Cusack;
313 Tafwys Flying Hawk, Judy O Donnell.
Class 151: Ponies (up to 158cms) - 70cm Restricted Performance Jumping
79 Dartans Séoda Bán, Nancy Lyons Teehan;
385 DS Ebony Boy, Katie Surgenor.
HOYS Working Hunter Qualifiers
Class 301: 133cms
79 Dartans Séoda Bán, Nancy Lyons Teehan;
144 Creganna Dancer, Amber Lane.
Class 302: 143cms
82 Newydd Lady Marmalade, Nancy Lyons Teehan;
394 Comberton Coda, Lily Murphy.
Class 303: 153cms
585 Dartans Atom Man, Aoibhinn Ruane (CH);
517 Highview Royal Meelin, Jessica Murphy.
Class 304: Intermediate
202 Zavy Echo, Aoibhinn Ruane;
397 Darcy de Chanteloube, Jessica Murphy.
Class 305: Horses
277 Clandeboye, Louise Lyons (RC);
397 Darcy de Chanteloube, Jessica Murphy.
Class 306: HOYS Qualifier - Connemara Pony
577 loughderg star, ciara mullin;
547 Mirah de goariva, Kerri Morgan.
Class 307:
204 Malby Mahyong, Darcey Forster Brannen;
88 Waitwith Fancy Man, Maeve Griffin.
Class 308:
80 Twnffyd Carys, Nancy Lyons Teehan (RC);
1041.
Class 309:
395 Bronheulog Harvey, Ellie Murphy;
9 Telynau Darwin, Taylor-Lee Doyle.
Class 310:
82 Newydd Lady Marmalade, Nancy Lyons Teehan;
752 Lisrua Star, Victoria Teuton.
Class 311:
208 Shanbo Myles, Moya Teeling (CH);
777 Cupid’s Magic Shadow, Brooke Kenny.
Northern Ireland Festival Working Hunter Finals
Class 401: Festival 4 Year Old Working Hunter Horse
217 Gwenrowan Lad, Ali Keating;
526 Ardlonan bouncer, Emma Jackson.
Class 402: Festival 80cms Working Hunter Horse Final
950 Tul Na Ri, Gwen Scott;
606 Beenandunit, Caroline Lynch.
Class 403: Festival Small Working Hunter Horse
202 zavy echo, aoibhinn ruane;
21 Ardville Whispering Hope, Charlotte Goor.
Class 404: Festival 90cms Working Hunter Horse
520 Ardnacashel Monarch, Emma Jackson;
325 Carneyhaugh Talisman, Ciara Collins.
Class 405: Festival 1m Working Hunter Horse
261 Landfield Temple Ferro, Zara Burke Ott;
292 Birrenview Jasper, Tara Kinsella.
Class 406: Festival 1.10m Working Hunter Horse
277 Clandeboye, Louise Lyons;
64 Shiraz Jason, Mckeown.
Class 407: Festival M&M WH Pony – Exceeding 143cms
565 Doonreaghan Oak, Jessica Murphy;
24 Illane Duke, Katie Annett.
Class 408: Festival M&M WH Pony – Exceeding 133cms but not exceeding 143cms
15 Derrylackey Playboy, Lesley Jones;
617 Breaffy Heaven, Max McDonnell.
Class 409: Festival M&M WH Pony – Exceeding 122cms but not exceeding 133cms
9 Telynau Darwin, Taylor-Lee Doyle;
395 Bronheulog Harvey, Ellie Murphy.
Class 410: Festival M&M WH Pony – Not exceeding 122cms
80 Twnfydd Carys, Robin Lyons Teehan;
909 Manorlea Calipo, M Latto.
Class 411: Festival Cradle Stakes Working Hunter Pony
80 Twnffyd Carys, Robin Lyons Teehan;
88 Waitwith Fancy Man, Maeve Griffin.
Class 412: Festival Starter/Nursery Stakes Working Hunter Pony
395 Bronheulog Harvey, Ellie Murphy;
198 Darth Vader, Megan Burns.
Class 413: Festival 133cms Working Hunter Pony
401 Stockham Secret Envoy, Freddie Greene;
79 Dartans Séoda Bán, Nancy Lyons Teehan.
Class 414: Festival 143cms Working Hunter Pony
254 Kilbrew Bobby's Boy, Kirsty Greene;
160 Barravalley Bailey, Aisling malone.
Class 415: Festival 153cms Working Hunter Pony
255 Krafty Tim hunt, Conor Cusack;
54 Knocklucas Chloe, Maximillion Mcdonnell.
SUP 1: Mini Novice Champion of Champions
600 Colandra meant to be, Bryléi Gallagher;
772 Magical Merlin, Sophia Martin;
456 Treworgan Skyfall, Ella Dickson.
SUP 2: Novice Supreme Championship
951 BBF Flynn, Jamie Smyth;
950 Tul Na Ri Gwen Scott.
SUP 4: Mini Pony Supreme Championship
629 Eynhallow Lewis, Amelia McCartan;
554 Holthall Gladiator, Emily Nee;
330 Fielden real McCoy, Amelia Logan.
SUP 5: Ridden Horse Supreme Championship
393 Taughblance Dancer, Tara Murphy.
SUP 6: Ridden Pony Supreme Championship
982 Glenville Glick, Grace Maxwell Murphy;
1010 Annandale Prince Charming, Esther Lowry;
177 Briolen Cindy, Elissa Cowan.
SUP 7: Festival Supreme Working Hunter Championships Ponies
9 Telynau Darwin, Taylor-Lee Doyle;
395 Bronheulog Harvey, Ellie Murphy;
255 Krafty Tim hunt, Conor Cusack.
Horses
950 Tul Na Ri, Gwen Scott;
606 Beenandunit, Caroline Lynch;
277 Clandeboye, Louise Lyons.