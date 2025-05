Horse Week: Competitors come out in force for Portmore Equestrian's Autumn Championships

Organisers have expressed their thanks to everyone who joined them at Portmore over the four days of the Autumn Championships.

With some fantastic jumping and great results, they would like to also thank all of their new and continued sponsors.

Portmore Autumn Championships results from Thursday, October 17

90cm: Divided between Michael Press's Annestown King Concord (Nichola E. Howarth), Elaine Morrow's Caltra Leader (Elaine Morrow), Regula Wassmer's Connery | (Megan Mc Gettigan), Nicky Nesbitt's Kinetic Blue (Nicky Nesbitt), Robert Harrison's Mosstown Polly (Robert Harrison). 1m: Divided between David Nelson's Ballyshan Chapeau (David Nelson), Markus Buser's Baumes Otto (Rory Lavery), Margaret Horan's Burst of Classe (Ruth Will), Ruth Will's BWE Splash Of Hero (Ruth Will), Edward Little David Cross's Carnlea Chinos Lulu (Edward Little), Regula Wassmer's Cash-Flow (Megan Mc Gettigan), Pauline Mckeown's Castlefield Mia (Pauline Mckeown), Gillian Creighton's Charlotte z (Jodie Creighton), Hogg Sport Horses's Clooncastle Waylon Jones (James Hogg), Sonia Graham's Cocochino (Emma Jackson), Claire Keys's Dss Sympatico (Shane Mc Closkey), Gary Jackson's Dstud Billy Elliot (Gary Jackson), Victoria Brown's Dunamoney Robin (Victoria Brown), Mary Mcleigh's Dunnanew Lilly (Mary Mcleigh), Malcolm Keys's Ecclesville Candy Floss (Zara Keys), Ronan Mclaughlin's Entertainer Z (Ben Walsh), Gilbert Fletcher's Hawkesbury Lad (James Hogg), Grace McGarry's Imanthos (Grace McGarry), Judy Murphy's Javas saturn (Liam Mcgarry), donna campbell campbell's KEC Happy Days (Katie Campbell), Una Mcsorley's Kilmainham Roan (Una Mcsorley), Richard Murray's Kinmar Cool (Richard Murray), Christopher Brown's Magherard Cornets Shadow (Christopher Brown), Katie Flanagan's Million Dollar Bash (Katie Flanagan), Robert Harrison's Mosstown Polly (Robert Harrison), Ronan Mclaughlin's Nugana-Balia SMH (Ben Walsh), Mindaugas Milius's Panache Am (Shane Mc Closkey), Jennifer Torrens's Parrera (Jennifer Torrens), Katie Bell's Poseidon F (Ben Maybin), Elle Moore's Reagan (Elle Moore), Samantha Hamilton's Riverbourne Masterpiece (Samantha Hamilton), Brian Barkley's Rnh Piero (Edward Little), donna campbell campbell's Something About Mary Lou (donna campbell campbell), Peter Smyth's Urbalreagh Knockalla (Alison Irwin), Tyrone Flanagan's WHS Maximum Talent (Laura Cazzato). 1.10m: 1. Katie Scott's Quintano Optimus (BW) (Brooke Rafferty); 2. Hibernia Horses Ltd's Jungfrau Du Thot (Lucy Morton); 3. Francis Connolly's Tinkerbell VGW (Olivia Roulston); 4. Beth O'Leary's PIP N NIX (Beth O'Leary); 5. Rebecca Knox's Blossomhill Perfection (Rebecca Knox); 6. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings). 1.20m: 1. Sandra Duffy/ Ireland Horse Sport & Leisure Ltd's Creevyquinn Lighting (John McEntee); 2. Sharon Eadie's Vanderbitt (Emma Jackson); 3. Gregory Clarke's Nina (Ausra Clarke); 4. Kathryn O'Hagan's CHS Fortitude (John O'hagan); 5. Emma Jackson's Kylestone Cashel (Emma Jackson); 6. Cormac Mc Elroy's AVAS LEAP (Michael Roche). 1.25m: 1. Michelle McElhatton's Cazadee (Jodie Creighton); 2. Ken Bolton's Simple Vision (Emma Jackson); 3. Katharine Smyth's Creevagh Imp II (Rebecca Smyth); 4. Hugh Ward's Seigneur De La Mer (Dylan Ward); 5. Eric Smith's Corkhill Quality (Laura Cazzato); 6. Hilary Furlonger's Mr Clover De Muze (Shane Mc Closkey). 1.30m: 1. Joanne Morton's Blueoak Legaland (Abby Morton); 2. Gregory Clarke's Lord-Freeman (Ausra Clarke); 3. David Conlon's Tullyneagh (Alfie Adair); 4. Hilary Furlonger's Poppys Flash Back (Jodie Creighton); 5. Paula McLaughlin's Alamshar Hero Z (Katie McLaughlin); 6. Lorraine Leavesley's Sherlocks Opium (Charlotte Harding).

Portmore Autumn Championships results from Friday, October 18

90cm: Divided between Ellen Mackay's Annyalla Romeo (Ellen Mackay), Lisa Napier's Bugs Melodie (Lisa Napier), Hannah Patterson's Daberblue (Hannah Patterson), Zoey Horner's Kensington Ballyheerin Revel (Zoey Horner), Anne Mary Duignan's May Ball (Katy Connor), Rhona Wilkinson's Rosevale Faith (Rhona Wilkinson). 1m: Divided between Ellen Mackay's Annyalla Romeo (Ellen Mackay), Pauline Mckeown's Castlefield Mia (Pauline Mckeown), Liam Mc Closkey's Clabbystown Emilia. (Chanelle O Neill), Lucy Cunningham's Cristos Rose (Lucy Cunningham), Jayne Moore's CSF Tia (Jayne Moore), Hannah Patterson's Daberblue (Hannah Patterson), Maeve Foley's Eletta Molino (Maeve Foley), Courtney Sloan's Golden Korona (Courtney Sloan), Angela Waras's Hallsmill Lucas (Angela Waras), Julie Smyth's HSC Shelby (Julie Smyth), Rachel Hall's LKC Gelvinised (Rachel Hall), Niall McEvoy's LS Epic Leap (Maeve McEvoy), Deirdre McMordie's Omard Hawaii Queen (Sara McMordie), Carine Fullerton's Sligo Lantender (Carine Fullerton). 1.10m: 1. Jayne Bright's Charlie Roux Blue Z (Gracie Bright); 2. Clare Sloan's MCS Zita (Eva Sloan); 3. Elizabeth Eames's Martello Lolmar Isobel (Mark Eames); 4. Judy Murphy's Java’s Texas (Louis Mellier); 5. Quality Sport Horses's Lagans Candy Boy (Dylan Ward); 6. Philip Campbell's Romeo joe (Katie Campbell). 1.20m: 1. Edward Little's Carnlea Flamenco (IHR) (Edward Little); 2. Robert Harrison's Inact Z (Robert Harrison); 3. Kirsten Farr's Brightwood Prince (Katie McEntee); 4. Victoria Steele's Ted Talks (Maddison Boyd); 5. James Mckean's Cafre Olympic Dream (Katie Campbell); 6. Gerard Clarke's L (Gerard Clarke). 1.25m: 1. Gerard Clarke's Drishoge Creed (ISH) (Gerard Clarke); 2. Dermott Lennon's Beach Pleasure (Sean Foley); 3. Megan Nelson's Fancy Trend (Megan Nelson); 4. Anita Doherty's Goldiva (Anita Doherty); 5. Markus Buser's Kesha (Markus Buser); 6. Kirsten Farr's Happiness Kwpn (Kirsten Farr). 1.30m: 1. Hannah Patterson's Daberlina M (Hannah Patterson); 2. Andrew Dunlop's Questro Z (Jenny Dunlop); 3. Kevin McCloskey's HHS Emerald (Shane Mc Closkey); 4. Ciara Coyle's C And G Pie (Charlotte Harding); 5. Victoria Steele's Ted Talks (Maddison Boyd); 6. Joanne Fox's Pembrook King Of Kings (Edward Doyle Jnr).

Portmore Autumn Championships results from Saturday 19 October 2024

1m Championship Sponsored by Robertas Rosettes: 1. Hollie Williamson's Annyalla Ferro (Hollie Williamson); 2. Claire Keys's Dss Sympatico (Shane Mc Closkey); 3. Elaine Morrow's Caltra Leader (Elaine Morrow); 4. Grace McGarry's Imanthos (Grace McGarry); 5. Malcolm Keys's Ecclesville Candy Floss (Zara Keys); 6. Donna Campbell's Something About Mary Lou (donna campbell campbell). 4 Yr old Championship Sponsored by Nutts corner Boarding kennels: 1. Edward Little David Cross' Carnlea Chinos Lulu (Edward Little); 2. Gillian Creighton's Charlotte z (Jodie Creighton); 3. Judy Murphy's Javas Sophia (Louis Mellier); 4. Brian Barkley's Rnh Piero (Edward Little); 5. Mindaugas Milius's Panache Am (Shane Mc Closkey); 6. Jordan Campbell's Nesh C (Jordan Campbell); 7. Christopher Brown's Magherard Cornets Shadow (Christopher Brown); 8. Peter Smyth's Urbalreagh Knockalla (Alison Irwin); 9. Victoria Brown's Dunamoney Robin (Victoria Brown); 10. Paula Mcmaster's Brookfield Queen C (Alex McMaster); 11. donna campbell campbell's KEC Happy Days (Katie Campbell); 12. Gilbert Fletcher's Hawkesbury Lad (James Hogg); 13. Katie Bell's Poseidon F (Ben Maybin); 14. Hogg Sport Horses's Clooncastle Waylon Jones (James Hogg); 15. Robert Harrison's Mosstown Polly (Robert Harrison). 1.10m Championship Sponsored by Equestrian waste removal: 1. Pamela Posnett's Maxim Van Overis Z (Suzanne Posnett); 2. Rebecca Mooney's Knockroe Decies Girl (Rebecca Mooney); 3. Gerard McMullan's Val De Mazeroy (Kevin Mackey); 4., Emma Canmore's Chalatenango (Emma Canmore); 5. Helen Pearson - Murray's Pinecroft Luna (Helen Pearson - Murray); 6. Kim Coleman's Chicco Camiro (Amy Coleman). SJI Amateur Autumn Series: 1. Ashleigh Mooney's JELO (Ashleigh Mooney); 2. Ian Moore's Pinecroft Kamiro (Sophie Mckeen); 3. Danielle Logan's Demero (Danielle Logan); 4. Margaret Horan's Burst of Classe (Ruth Will); 5. Alma Hourigan's Cuffesgrange Caballus (Jessica Johnston); 6. Symone Brown's Global Merlot (Symone Brown). 1.20m Speed Championship Sponsored By Ballymoss Stud (Open to non qualified rider): 1. Jane Clarke's Ukato cruise (Maeve Clarke); 2. Brian Mc Conville's Bwe caprice semilly(IHR) (Sophie Dunn); 2. Andrew Farren's Nevada TE (Shaun Farren); 4. Gregory Clarke's Nina (Ausra Clarke); 5. Sharon Eadie's Vanderbitt (Emma Jackson); 6. Lisa Rosbotham's Novellent (Rachael Thompson). 1.35 m Grand prix sponsored By Bluegrass Horse Feeds: 1. Rockmount Farms's L'Esprit Hero Z (Harrison Blair); 2. Sandra Duffy/ Ireland Horse Sport & Leisure Ltd's Csf Andrew (John McEntee); 3. John McEntee's Hobalo (John McEntee); 4. Jane Russell's Carnlea Lui Be (Robert Russell); 5. David Conlon's Tullyneagh (Alfie Adair); 6. Hilary Furlonger's Poppys Flash Back (Jodie Creighton).

Portmore Autumn Championships results from Sunday 20 October 2024

5 year old Championship sponsored by Abbey upholsters: 1. Francis Connolly's Tinkerbell VGW (Olivia Roulston); 2. Jayne McConnell's Lynara Showbiz (Katie McEntee); 3. Kenneth Graham's Lenamore Hey Boy (Kenneth Graham); 4. Amy Mccarroll's Luxsonic Beach (Olivia Roulston); 5. Judy Murphy's Java’s Texas (Louis Mellier); 6. Jane Russell & Edward Little's AKD Carnlea Blue (Edward Little). 1.20m Championship (open to none qual riders): 1. Hugh Ward's Diamant De La Mer (Dylan Ward); 2. Lyndsay Barnett's Tullyhill Lucy Diamond (Ava Stubbs); 3. Hannah Patterson's Daberlina M (Hannah Patterson); 4. Kathryn O'Hagan's waltham abbey (Kathryn O'Hagan); 5. Ken Bolton's Simple Vision (Emma Jackson); 6. Kathryn O'Hagan's CHS Fortitude (John O'hagan). 6/7 yr old Championship Handicap Sponsored by Lee Johnston Farrier: 1. Linda Courtney's LCC Monte Karlo (John McEntee); 2. Regula Wassmer's Belmondo (Megan Mc Gettigan); 3. Dermott Lennon's Beach Pleasure (Sean Foley); 4. Vincent Burton's Drumrankin Dignity (Olivia Roulston); 5. Michelle McElhatton's Cazadee (Jodie Creighton); 6. Charlotte Gibson's Lady Catoki (Lucy Gibson). SJI Autumn Grand Prix Series: 1. Cavan Equestrian Centre's Makuna. (John McEntee); 2. Joanne Morton's Blueoak Legaland (Abby Morton); 3. Ballywalters Stables's Calisto Blanc (Daren Hopkins); 4. Sandra Duffy/ Ireland Horse Sport & Leisure Ltd's Csf Andrew (John McEntee); 5. Rockmount Farms's L'Esprit Hero Z (Harrison Blair); 6. Victoria Loane's Lord of the Rings BMH (Sean Foley).

1 . Portmore Autumn Championships John McEntee on Makuna, winner of the 1.40m Grand Prix. (Pic: Sporting Images NI) Photo: SPORTING IMAGES NI Photo Sales

2 . Portmore Autumn Championships Harrison Blair on LEspitit Hero Z, winner of the Bluegrass 1.35m Grand Prix. (Pic: Sporting Images NI) Photo: SPORTING IMAGES NI Photo Sales

3 . Portmore Autumn Championships 1.40m Grand Prix presentation by Adam Short of Bluegrass. (Pic: Sporting Images NI) Photo: SPORTINGIMAGESNI Photo Sales