Horse Week: Portmore Equestrian Centre holds registered horse show
RESULTS
80cm Divided between Donna Barron's Dreamer Db (Donna Barron), Victoria Brown's Dunamoney Tango (Laura Brown-McCann), Karen Pearson's River Crossing (Karen Pearson). 90cm Divided between Jacqui Mckinney's Allihies Sand Man (Jacqui Mckinney), Louise Reid's Castlenavan Lux Rosé (Louise Reid), Marian McPeake's Killea Miller (IHR) (Nicole McGarvey), Michael Press's R evros (Michael Press), Lucy Maher's Star of Camelot (Lucy Maher), Emma Jackson's Western warrior (Emma Jackson). 1m Divided between Jacqui Mckinney's Allihies Sand Man (Jacqui Mckinney), Victoria Brown's Calgot Cruise (Laura Brown-McCann), Victoria McKee's cruise Flamenco (Ruth Baird), donna campbell campbell's KEC Happy Days (Katie Campbell), Linda Buchanan's Loughshore ziva the diva (Linda Buchanan), Nichola E. Howarth's NEH Flash The Candy (Michael Press), donna campbell campbell's Something About Mary Lou (donna campbell campbell), Lucy Maher's Star of Camelot (Lucy Maher). 1.10m 1. Seamus Duffy's Let’s Not Talk (Laura Brown-McCann); 2. Jason Patterson's Downshire Game of Thrones (Jason Patterson); 3. Jackie Short's Moscovitz SB (Emma Jackson); 4. Sarah Kinnear's Dstud Jessie J (Sarah Kinnear); 5. Lorraine Leavesley's Sherlocks Opium (Lorraine Leavesley); 6. Philip Campbell's Initiative (Katie Campbell). 1.20m 1. Emma Jackson's Kylestone Cashel (Emma Jackson); 2. James Donaghy's TMS Freedom (Eimhear Donaghy); 3. Laura Brown-McCann's Gracefield Aberama Gold (Laura Brown-McCann); 4. Anita Doherty's Goldiva (Anita Doherty); 5. Aiden Smyth's Strandhill Skylander (Emily smyth). 1.30m 1. Hilary Furlonger's Poppys Flash Back (Jodie Creighton); 2. Emma Jackson's Kylestone Cashel (Emma Jackson); 3. Carol M Armstrong's Cornascriebe Electra Diamond (Jodie Creighton); 4. Roy Shields's Rockrimmon Legacy (Emma Jackson).