Horse Week: SJI horse show and unregistered jumping at the Meadows

Day one saw over 300 entries compete at the newly upgraded Embankment Road arenas. In the 1.30m class, Connie McFadden triumphed over her sister Cara on ‘Domar Van De Neerheide,’ owned by McFadden Equine.
Arena two featured the second leg of the Meadows Spring Unregistered Show Jumping league with an increased turnout.
Sunday was packed with events in all three fibre-sand arenas. The main arena hosted day two of the SJI classes, ending with the 1.25m Grand Prix. Lisa Doogan from Fermanagh won with her 12-year-old mare Cove Park, followed by Michael Roche with BP Othello in second place, and Young Rider Teaghán Eamonn Burns taking third with Gee Que.
Saturday, March 8
Arena 1: SJI Horse Classes
80cms (M)
Divided between Avril Mackarel Gavin's Ashtree Apple Blossom (Avril Mackarel Gavin), Heather Bagchus's Hello Archie (Ava Bagchus).
90cms (M)
Divided between Avril Mackarel Gavin's Ashtree Apple Blossom (Avril Mackarel Gavin), Stephanie Wilding's Bannside Belle (Stephanie Wilding), Lourene Abbi's Bludhaven (India Abbi), Conrad Mcguinness's Coolrock Dark Angel (Conrad Mcguinness), Gabrielle Kirk's Drumkee Bay Boy (Gabrielle Kirk), Sarah Moore's Ganesh Clover (Sarah Moore), Carmel Conroy's Killarn PG (Carmel Conroy), Aoife Owens's Omard Hawaii Ruby (Aoife Owens), Lynsey Lunney's Supreme Meadow (Niamh Lunney), Margaret Fullerton's TBS Callan Valley Cruise (Margaret Fullerton), Gill McAreavey's Wells Star Quality (Gill McAreavey), Emma Jackson's Western warrior (Emma Jackson).
1 Metre (M) inc A Amateurs
Divided between Melissa Tinney's Ballyheerin Cornet (Melissa Tinney), Sonia Graham's Cocochino (Lucy Knight), Jayne Moore's CSF Tia (Jayne Moore), Gerald Doherty's Just Because D&M (Claire Doherty), Sharon Lappin's Ludo Quarry Clover (Sharon Lappin), Karen Greer's Mallard Spark (Karen Greer), Ash-Lee Brown's Van Dijk (Patricia Stewart Greer).
1.10m (M) inc AA Amateurs
1. Frances Kealey's Danny Boy II (Frances Kealey); 2. Lorna Moore's Scooby Bee (Pippa Moore); 3. Danni Jennings's Super Star (IHR) (Danni Jennings); 4. Andrew Farren's Entertainer Z (Andrew Farren); 5. Robyn McFadden's Red Hot Chili Piper (Robyn McFadden); 6. Mary Mcleigh's Dunnanew Sunset (Mary Mcleigh).
1.20m (M)
1. Lorna Moore's Scooby Bee (Pippa Moore); 2. Emma Jackson's Kylestone Cashel (Emma Jackson); 3. Andrew Farren's Nevada TE (Shaun Farren); 4. Andrew Farren's Oceangold (Andrew Farren); 5. Kieran O'Brien's Baskin Centerfold (Aidan O'Brien); 6. Katie Scott's Quintano Optimus (BW) (Brooke Rafferty).
1.30m (M)
1. McFadden Equine's Domar Van De Neerheide (Connie McFadden); 2. Karen Mc Fadden's Genitus Pommex Z (Cara Mc Fadden); 3. Jp Mcgranaghan's Killeenan Ted (Jp Mcgranaghan); 4. Jp Mcgranaghan's KEC Harrison (Jp Mcgranaghan); 5. Andrew Thompson's Cold Play S Z (zang) (Beth Thompson); 6. Martin & Tracy Kelly's Erne River View (Zara-Jane Kelly).
Arena 2: Meadows Unregistered Show Jumping
Cross Poles (Double Clears)
Izzy Cosgrove, Stan; Laura Gordon, Penny and Vivian Andrews, Sarah’s Pebbles.
50cms (Double Clears)
Emma Hill, Flash and Dara Currie, Bells Boy
60cms (Double Clears)
Chloe Hall, Jumanji; Abbie Wylie, Maise and Lillian Stockdale .
70cms (Double Clears)
Alice Duddy, Lenamore Miss Utopia; Jacqueline Burnside, Merlin ; Kiah Young, Pilgrim; Melissa Tinney, Ballyheerin Jorado Belle ; Oliver Hill, Flash; Tommy Wakfer, Creganna Lorenzo; Olive Hawthorne, Autumn and James McClelland, Moonwalker.
80cms (Double Clears)
Alice Duddy, Lenamore Miss Utopia; Amy Roberts, Gringo; Amy Roberts, Sonny; Cona Nugent, Lisnagree Lucky; Melissa Tinney, Ballyheerin Jorado Belle; Sofia Newell, Lexi; Ellen Thompson, Four;
Laura Sloan, Dixie and Paul Tang, Lara.
90cms (Double Clears)
Aimee-Leigh Bailie, Villa Prince; Anneka Knox, Hanslough Lad; Fergus Reid, PJ; Jenny McLeigh, Willow; Kim Constable, Peter the Great; Megan McCombe, Sid; Melissa McKinstry, Lui and Pauline Hutchinson, Ziggy.
1m (Double Clears)
Anneka Knox, Hanslough Lad; Ben Plunkett, Lizzie; Kate Kenwright, Robin; Maya Constable, Urneypark Big Cat; Olivia McCormack, Herbie; Katie Scott, Halie; Maya Constable, Mike; Edward Little, Lulu; Hannah, Texas; Courtney Sloan, Heidi; Lee Bloomfield, TC; Anna McConkey, Kango; Holly smith, Dice Man.
1.10m (Double Clears)
Lucy Gibson, Lottie; Katie Scott, Jimmy; Sadie, Hector; Steven Smith, Zeb; Holly Smith, Dice Man; 0
Jamie-lee Mark, Toby; Melissa McKee, Beach Babe; Laura McCann, Parker; Casey Webb, Lucy and
Steven Smith, Arthur.
1.20m (Double Clears)
Amy Roberts, Legend; Lucy Gibson, Lottie; Steven Smith, Alfie; Laura McCann, Romeo; Sadie, Hilfiger;
Steven Smith, Lisa; Casey Webb, Jessie; Amy Roberts, Candy; Casey Webb, Cornelia and Steven Smith, Jager.
Sunday, March 9
Arena 1: SJI Horse Show
90cms (M)
Divided between Nicola Burns's Anderella Z (Emma Burns), Rachel Chapman's Battlehill PepperLu (Rachel Chapman), Elaine Morrow's Caltra Leader (Elaine Morrow).
1m (M)
Divided between Rachel McCandless's Baltracey Hero (Rachel McCandless), Rachel Chapman's Battlehill PepperLu (Rachel Chapman), Gilbert Fletcher's Cottage Point (Luke Campbell), Victoria McKee's cruise Flamenco (Ruth Baird), Stephanie Williamson's Je T’Aime Dior (Luke Campbell), Nicola McDermott's King Of Connacht (Nicola McDermott).
1.10m (M)
1. Lisa Rosbotham's Lotus Van 'T Nachtegalehof (Lisa Rosbotham); 2. Jessica McConnell's Cornascriebe Derryinver (Jessica McConnell); 3. James Mckean's Cafre Olympic Dream (Katie Campbell); 4. Brogen McCrum's Tailormade For Me (Brogen McCrum); 5. Danni Jennings's Glasdrumman Girl On Fire (Danni Jennings); 6. Shannon Mackenzie's mackenzies seigners lux (Jonathan Smyth).
1.15m (M)
1. Lisa Rosbotham's Novellent (Rachael Thompson); 2. Neal Doherty's CBI Cassandra (Oliver Doherty); 3. Stephen Mccormick's GSS Macey Grey (Amy Mc Cormick); 4. Wilma Farquhar's Liminary Dynamite (Wilma Farquhar); 5. Beth O'Leary's PIP N NIX (Beth O'Leary); 6. Allison Mercer's Corraghoe Natural Ability (Ellie Humphries).
1.25m (M)
1. Lisa Doogan's Cove Park (Lisa Doogan); 2. Michael Roche's BP Othello (Michael Roche); 3. Teaghán Eamonn Burns's Gee Que (Teaghán Eamonn Burns); 4. Laura Cazzato's Daisy Diamond (ISH) (Tyrone Flanagan); 5. Gabriel Tunney's Flexible flight (Lily Tunney); 6. Neal Doherty's CBI Cassandra (Oliver Doherty).