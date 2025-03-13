Horse Week: Working Hunter League and NIF qualifiers begin at Ardnacashel

Each class was judged by Mr Brian Murphy who was assisted by steward Miss Adele Huddleson.
It was like a summer's day at Ardnacashel with the sun shining and Ella's Kitchen packed with customers – the competitors and spectators were also making good use of the cafe's picnic tables and enjoyed watching the competition whilst eating their lunch.
Thank you to all the competitors, grooms and spectators for making it a lovely day.
A huge thank you also goes to the judge Brian Murphy and steward Adele Huddleson for being so professional and encouraging.
RESULTS
40cm
1. Wesley Cole, Rhydian;
2. Jorja Dickson, Harvey.
50cm (incl. Cradle Stakes Qualifiers)
1. Ella Dickson, Harvey (Q);
2. Carter Greeves, Lily (Q);
3. Josh Kennedy, Cobweb (Q);
4. Wesley Coles, Rhydian (Q);
5. Gillian McCormick, Charlie.
60cm Pony
1. Katie Pryor, Carlsberg;
2. Ella Dickson, Skyfall;
3. Sienna Doherty, Geincroft Andrea;
4. Isabella Graham, Kildenoge Boy;
5. Caelan Greeves, Sam;
6. Holly McCarroll, Ballyderg Zara.
60cm Horse
1. Faye Flood, Castlehill Ozi.
65cm Small Breed Qualifier
1. Ella Dickson, Skyfall (Q).
70cm Pony
1. Katie Pryor, Carlsberg;
2. Sienna Doherty, HPI Duffy;
3. Amira Greeves, Sadie Sue.
70cm Horse (incl. 4yo Qualifier)
1. Emma Jackson, Glasdrumman Moores Touch (Q);
2. Judith Bankhead, Keeva;
3. Faye Flood, Castlehill Ozi;
4. Emma Jackson, Glasdrumman For Sure (Q);
5. Nicola Caughey, Cobweb.
80cm Pony
1. Asya Dixon, Annie;
2. Emma Jackson, Peaches;
3. Sienna Doherty, HPI Duffy.
80cm Horse Qualifier
1. Nathan McClausland, Fuerty Faite Lad (Q);
2. Caroline Lynch, HIO Easter Rose (Q);
3. Katie Crozier, Calagy Day In May (Q);
4. Emma Jackson, Rockrimmon Ambassador (Q);
5. Emma Jackson, Sammy.
85cm Small Horse Qualifier
1. Emma Jackson, Champ (Q).
85cm Large Breed Qualifier
1. Emma Jackson, Ashfield Casanova (Q);
2. Antonia Law, Smokie (Q).
90cm Working Hunter Pony
1. Freya Bevan, Buddy;
2. Antonia Law, Smokie.
90cm Working Hunter Horse Qualifier
1. Emma Jackson, Ardnacashel Monarch (Q);
2. Caroline Lynch, Beenandunnit (Q);
3. Emma Jackson, Western Warrior (Q).
1m Working Hunter Qualifier
1. Freya Bevan, Buddy.