In calf Hereford heifer sells for £2360 at Markethill Mart
Heifers
The 200 heifers included mostly forward feeding heifers and heavy heifers.
Good quality forward heifers sold steadily from £340 to £399 for 544k at £2170 from a Leitrim Castlewellan producer followed by £388 for 562k at £2180 from a Middletown farmer.
A Katesbridge farmer received £386 for 590k at £2280.
Heavy heifers sold up to £377 for 648k at £2440 from a Gilford producer followed by £362 for 608k at £2200 from a Moira farmer.
Main demand for good quality heavy heifers from £330 to £361 per 100 kilos.
Top price for middleweight heifers £398 for 492k at £1960 from a Leitrim Castlewellan farmer followed by £390 for 380kk at £1480 for an Armagh producer.
All good quality middleweights sold steadily from £340 to £398 per 100 kilos.
Forward heifers
Leitrim Castlewellan farmer 544k £2170 £399.00; Middletown farmer 562k £2180 £388.00; Katesbridge farmer 590k £2280 £386.00; Newry farmer 510k £1710 £335.00; Armagh farmer 522k £1750 £335.00; Armagh farmer 566k £1890 £333.00; Armagh farmer 510k £1700 £333.00 and Cullyhanna farmer 506k £1680 £332.
Heavy heifers
Gilford farmer 648k £2440 £377.00; Moira farmer 608k £2200 £362.00; Moira farmer 604k £2180 £361.00; Armagh farmer 612k £2130 £348.00; Katesbridge farmer 646k £2230 £345.00; Katesbridge farmer 632k £2160 £342.00; Keady farmer 670k £2250 £336.00; Dungannon farmer 676k £2240 £331.00 and Keady farmer 676k £2240 £331.
Middleweight heifers
Leitrim Castlewellan farmer 492k £1960 £398.00; Armagh farmer 380k £1480 £390.00; Katesbridge farmer 432k £1720 £398.00; Castlewellan farmer 472k £1850 £392.00; Castlewellan farmer 482k £1860 £386.00; Armagh farmer 440k £1680 £382.00; Rostrevor farmer 492k £1870 £380.00; Rostrevor farmer 468k £1770 £378.00 and Leitrim Castlewellan farmer 464k £1750 £377.
Bullocks
150 bullocks returned a steady trade with forward bullocks selling to a top of £406 for 510k at £2070.
The same owner sold another bullocks at £406 for 508k at £2060.
All good quality forward feeding bullocks sold steadily from £340 to £400 per 100 kilos.
Heavy bullocks sold to £376 for 744k at £2800 from a Glenanne farmer followed by £375 for 746k at £2800 for a Ballinderry producer.
A Glenanne farmer received £363 for 700k at £2550.
Main demand for good quality heavy bullocks from £330 to £358 per 100 kilos.
Good quality middleweight bullocks sold to £405 for 474k at £1920 from a Markethill farmer followed by £400 for 370k at £1480 from an Omagh farmer.
All good quality middleweights from £330 to £396 per 100 kilos.
Friesian bullocks sold up to £306 for 506k at £1550 fir a Ballyward farmer followed by 534k for £292 at £1560 for a Keady producer.
Top price Friesian £1660 for 584k at £284 per 100 kilos from a Ballyward farmer.
Lighter Friesian bullocks sold to £288 for 379k at £1090 from an Omagh farmer.
Forward bullocks
Markethill farmer 510k £2070 £406.00; Markethill farmer 508k £2060 £406.00; Markethill farmer 520k £2080 £400.00; Markethill farmer 530k £2070 £390.00; Markethill farmer 506k £1960 £387.00; Castlewellan farmer 504k £1930 £383.00; Markethill farmer 550k £2100 £382.00 and Markethill farmer 558k £2130 £382.
Heavy bullocks
Glenanne farmer 744k £2800 £376.00; Lisburn farmer 746k £2800 £375.00; Whitecross farmer 682k £2460 £361.00; Glenanne farmer702k £2550 £363.00; Attical farmer 642k £2300 £358.00; Lisburn farmer 732k £2600 £355.00; Attical farmer 646k £2280 £353.00; Dromore farmer 612k £2130 £348.00 and Killylea farmer 618k £2150 £348.
Middleweight bullocks
Markethill farmer 474k £1920 £405.00; Omagh farmer 370k £1480 £400.00; Castlewellan farmer 454k £1810 £399.00; Markethill farmer 500k £1980 £396.00; Castlewellan farmer 490k £1940 £396.00; Markethill farmer 480k £1900 £396.00; Markethill farmer 460k £1820 £396.00; Dundrod farmer 438k £1730 £395.00 and Markethill farmer 472k £1860 £394.
Friesian bullocks
Ballyward farmer 506k £1550 £306.00; Keady farmer 534k £1560 £292.00; Ballyward farmer 584k £1660 £284.00; Omagh farmer 379k £1090 £288.00; Omagh farmer 379k £1090 £288.00 and Annaghmore farmer 342k £890 £260.
Weanlings
The 250 weanlings maintained a very firm trade.
Good quality light males sold steadily from £380 for £520 for £200k at £1040 from an Omagh farmer followed by £507 for 280k at £1420 from a Cullyhanna producer.
A Kesh farmer received £500 for 222k at £1110.
Middleweight males sold to £465 for 374k at £1740 from a Banbridge farmer.
The same owner received £457 for 368k at £1680. All good quality middleweight males from £380 to £438.
Stronger males sold up to £416 for 418k at £1740 from a Newtownhamilton farmer followed by £413 for 438k at £1810 for a Portadown producer.
A Kilkeel farmer received £390 for 408k at £1590.
Light heifer weanlings sold to £479 for 190k at £910 from a Markethill farmer followed by £462 for £238 at £1100 for a Silverbridge producer.
All good quality lots from £380 to £462 per 100 kilos.
Middleweight heifers to £434 for 350k at £1520 from a Banbridge farmer.
The same owner received £417 for 314k at £1310.
All good quality lots from £350 to £405 per 100 kilos.
Strong heifers to £369 for 426k at £1570 for a Markethill farmer followed by £366 for 434k at £1590 from a Derrynoose farmer.
Light male weanlings
Omagh farmer 200k £1040 £520.00; Cullyhanna farmer 280k £1420 £507.00; Kesh farmer 222k £1110 £500.00; Kesh farmer 248k £1200 £484.00; Markethill farmer 298k £1430 £480.00; Kesh farmer 264k £1250 £474.00; Kesh farmer 298k £1400 £470.00; Cullyhanna farmer 288k £1340 £465.00 and Keady farmer 254k £1180 £465.
Middleweight male weanlings
Banbridge farmer 374k £1740 £365.00; Banbridge farmer 368k £1680 £457.00; Cullyhanna farmer 354k £1550 £438.00; Lisburn farmer 366k £1590 £434.00; Markethill farmer 324k £1390 £429.00; Newtownhamilton farmer 394k £1680 £426.00; Lisburn farmer 346k £1470 £425.00; Cullyhanna farmer 358k £1520 £425.00; Portadown farmer 374k £1560 £417.00 and Portadown farmer 382k £1580 £414.
Strong male weanlings
Newtownhamilton farmer 418k £1740 £416.00; Portadown farmer 438k £1810 £413.00; Kilkeel farmer 408k £1590 £390.00; Kilkeel farmer 422k £1640 £389.00; Kilkeel farmer 438k £1700 £388.00; Newtownhamilton farmer 440k £1670 £380.00 and Newtownhamilton farmer 454k £1720 £379.
Light heifer weanlings
Markethill farmer 190k £910 £479.00; Silverbridge farmer 238k £1100 £462.00; Rathfriland farmer 262k £1210 £462.00; Rathfriland farmer 252k £1140 £452.00; Co Fermanagh farmer 224k £1000 £446.00; Markethill farmer 252k £1120 £444.00; Keady farmer 264k £1160 £439.00; Portadown farmer 282k £1210 £429.00 and Markethill farmer 284k £1210 £426.
Middleweight heifer weanlings
Banbridge farmer 350k £1520 £434.00; Banbridge farmer 314k £1310 £417.00; Markethill farmer 318k £1320 £415.00; Markethill farmer 314k £1270 £405.00; Markethill farmer 372k £1490 £401.00; Markethill farmer 312k £1240 £397.00; Lisburn farmer 316k £1250 £396.00; Cullyhanna farmer 334k £1300 £389.00 and Banbridge farmer 372k £1440 £387.
Strong heifer weanlings
Markethill farmer 426k £1570 £369.00; Derrynoose farmer 434k £1590 £366.00; Banbridge farmer 472k £1700 £360.00; Tassagh farmer 480k £1640 £342.00 and Banbridge farmer 446k £1500 £336.
In the suckler ring in calf heifers sold to a top of £2420 for Limousin from a Crossmaglen farmer.
The same owner received £2120 for a Charolais heifer.
An Omagh farmer sold a in calf Hereford heifer at £2360.